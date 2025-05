ครั้งแรก!! “แบมแบม-ใบปอ” ควงคู่เสิร์ฟเคมี…ดีต่อใจ ลงซีรีส์แซฟฟิกเรื่องใหม่ “Be My ANGEL ฉันหลงรักเทวดาของฉัน”

ต้องบอกว่าว้าวมาก!! เมื่อ PENNYY STUDIO ผู้จัดน้องใหม่ไฟแรง ปล่อยตัวอย่าง Pilot ซีรีส์แนวแซฟฟิก “Be My ANGEL ฉันหลงรักเทวดาของฉัน” มาให้คนดูได้อินเกินต้านไปกับความโรแมนติกคอมเมดี้ ที่บอกเล่าเรื่องราวสุดแฟนตาซี เมื่อโลกนี้สามารถสะสมแต้มบุญเพื่อแลกกับพรปรารถนาอะไรก็ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Lucky Points ซึ่ง ‘เจน’ (Jane) สาววัย 24 ผู้มีแต้มบุญแสนจะน้อยนิด ดันจับพลัดจับผลูใช้แต้มที่มีแลกมาได้แค่ ‘ซี’(Z) เทวดาปลายแถวมาดเท่สุดคิ้วท์ เลยทำให้เธอทั้ง 2 คนต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน จากความใกล้ชิดก่อตัวเป็นมิตรภาพและความรัก สุดท้ายเทวดากับหญิงสาวจะรักกันได้หรือไม่ ยังคงเป็นคำถามที่ต้องตามหาคำตอบไปพร้อมกันงานนี้ ได้นักแสดงสาวตายิ้ม ใบปอ-ธิติยา จิระพรศิลป์ โคจรมาประกบคู่กับสาวเท่สุดน่ารัก แบมแบม นีวิรินทน์ ลิ่มกังวาฬมงคล ร่วมกันเป็นครั้งแรก พร้อมผนึกกำลังความสนุกด้วยทัพนักแสดงคุณภาพ อาทิ โบ สุรัตนาวี ภัทรานุกุล , แยม-มทิรา ตันติประสุต , เริ่มต้น เขมะเพ็ชร และอีกมายมาย ซึ่งจะออกอากาศทั้งหมด 8 ตอน โดยได้ผู้กำกับฝีมือดี ปอย-พรรณนเรศ รุจิระนันท์ ที่เคยฝากผลงานไว้ในซีรีส์แซฟฟิกยอดนิยมอย่าง ‘หยดฝนกลิ่นสนิม’ มานั่งแท่นสร้างสรรค์ซีรีส์เรื่องนี้ให้ออก มาสมบูรณ์แบบ และเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งรสชาติความสนุกฟีลกู๊ดที่พร้อมเสิร์ฟให้คนดูได้เสพย์ความฟินกันแบบสุดพลังอย่างแน่นอนติดตามชม “Be My ANGEL ฉันหลงรักเทวดาของฉัน” และติดแฮชแท็ค#Janez ที่ไม่ใช่ #Genzพร้อมกันได้ปลายปีนี้ติดตามชม Official Pilot ได้ทาง https://youtu.be/mHLvdCgV2xM#ฉันหลงรักเทวดาของฉัน#BeMyAngelTheSeries#PennyyStudio