หลอนจนร้องขอชีวิต!! “อ๊อฟ พงษ์พัฒน์” ปล่อยโปสเตอร์ภาพยนตร์ “ห่าก้อม” เตรียมสยองพร้อมกัน!! 19 มิถุนายนนี้ทั่วประเทศ

เรียกได้ว่าเป็นกระแสฮือฮาสุดสยองจนขนหัวลุกจริงๆ สำหรับสุดยอดผู้กำกับมือหนึ่งของเมืองไทยตัวพ่อแห่งวงการบันเทิง “อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” แห่งค่าย Act Art Generation ที่ล่าสุดได้ปล่อยโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องใหม่สยองขวัญ เขย่าประสาท “ห่าก้อมThe Darkness of the Soul” ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของ พันธมิตร Mono Next โดย “คุณธัญญา วชิรบรรจง” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 และ “คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็ม สตูดิโอ (M Studio) โดย“ คุณเอกนรี วชิรบรรจง” นั่งแท่น Producerงานนี้ได้นักแสดงคุณภาพจัดเต็ม นำโดย จิ๋ม-กุณกนิช คุ้มครอง ดีกรีเจ้าของรางวัลเมขลาตัวแรกของประเทศไทย สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง “คำพิพากษา(2528)” มาลงจอพร้อมทวงบัลลังก์คืน โชว์สกิลฝีมือการแสดงชั้นครูกับการแสดงที่รับรองว่าผู้ชมต้องหลอนจนต้องร้องขอชีวิต!!ชนิดที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนห่าก้อม ตำนานความสยองที่จะแพร่สะพัดไปทั่วทั้งภูมิภาค ห่าก้อมคืออะไร?? ใครคือห่าก้อม?? ผีหรือคน ที่น่ากลัวกว่ากัน ?? ห่าก้อม !! มันมาแน่! เตรียมหลอนจนขนหัวลุกกับภาพยนตร์ "ห่าก้อม The Darkness of the Soul” พร้อมกันได้ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ ในโรงภาพยนตร์