“พี” มีหนาว! เมื่อเจอ“พีเจ” สวมบทคู่จิ้น เดินหน้าฉก “ป้าน” ไปครอง ใน “AI NO KISETSU in SHIMANE ฤดูกาลแห่งรัก” EP.2

ถึงคราวที่พระเอกหนุ่มอย่าง “พี เอกภพ ต๊ะตา” ต้องออกอาการหัวร้อน! กับตอนล่าสุด ของซีรีส์วายสุดฟิน “AI NO KISETSU in SHIMANE ฤดูกาลแห่งรัก” ซีรีส์วายกระแสแรงแห่งค่าย ๙ หน้า โปรดักชั่นเพราะหลังจากตอนที่ผ่านมา “พี เอกภพ” ได้ขอพรเพื่อให้ได้กลับมาเจอกับ “ป้าน จิรโชติ” แต่ยังไม่ทันได้ดีใจ กลับต้องหุบยิ้มทันทีเมื่อเจอ “พีจัง กฤษณะ ปันใจ” คู่จิ้นหน้าใส ที่เป็นถึงศิลปินดังที่คอยเดินเคียงข้าง “ป้าน” แบบตัวติดกัน จนไม่เว้นช่องว่างให้หนุ่มพีเข้าไปแทรกได้เลย ต้องมาดูกันว่าใน EP.2 นี้ หนุ่มพี จะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้!!สำหรับแฟนซีรีส์ คงต้องเปิดโหวตกันแล้ว ว่าอยากให้ “ป้าน” ได้คู่กับใคร ระหว่าง “พี-ป้าน” หรือ “พีเจ-ป้าน” ติดตามไปพร้อมกันได้ในซีรีส์ “AI NO KISETSU ฤดูกาลแห่งรัก” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00 น. ทาง Viu