ส่องไอเทมลับเสริมหล่อ “ไปป์ มนธภูมิ” และ “นิว ชยภัค”พร้อม “เอินเอิน ฟาติมา” เผยเคล็ดลับสวยหน้าใส!!ในงาน “EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2024”

ภายในงานสองหนุ่ม ไปป์- นิว มาแนะไอเทมลับที่ทำให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอ เพราะช่วงนี้ทั้งคู่มีคิวงานแน่นแทบทุกวัน แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองดูโทรมยอมเผยไอเทมลับที่ถือว่าเป็นซีเคร็ตให้แฟน ๆ นำไปใช้ โดยหนุ่ม “ไปป์ มนธภูมิ” เผยว่า “สำหรับไอเทมที่ผมต้องมีติดกระเป๋าเลยคือ ลิปมัน หรือ ลิปบาล์ม เพราะเป็นคนที่มีริมฝีปากแห้ง จึงต้องพกลิปมันเพื่อให้ปากชุ่มชื้นอยู่เสมอ โดยจะเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวริมฝีปากแบบไม่ต้องเติมบ่อย ๆ หรือไม่เยิ้มจนเกินไป รวมถึงการดูแลผิวคือผมเป็นคนแพ้ง่ายผิวแห้งจึงต้องมีมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ เพื่อให้ผิวมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ”หนุ่ม “นิว ชยภัค” เผยว่า “ของผมต้องเป็น น้ำหอม มีทั้งแบบปกติและแบบพกพา ที่ต้องมีติดกระเป๋าอยู่ตลอดแบบขาดไม่ได้เลย ซึ่งในแต่ละวันผมออกไปทำงาน ไปข้างนอก ต้องเจออะไรหลายอย่างทั้งฝุ่น ควัน แดด และอากาศที่ร้อนมาก เพราะฉะนั้นกลิ่นกายจึงสำคัญมาก ๆ รวมถึง ลิปมันกับคอนเซนเลอร์ ของผมมีแค่สามสิ่งนี้ในกระเป๋า พอเลยครับ ส่วนเทคนิคส่วนตัวที่ทำเป็นประจำทุกวันเมื่อถึงบ้านเลยคือ การทำความสะอาดผิวหน้าเวลาเช็ดออกต้องเช็ดทวนรูขุมขนจะทำความสะอาดได้ดีกว่า และต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวของตัวเองด้วย อย่างผมเป็นคนแพ้ง่ายยิ่งเวลาอากาศร้อน ๆ จะมีผดขึ้นตามตัวก็ต้องใช้มอยซ์เจอร์ไรเซอร์ทาก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง“”เอินเอิน ฟาติมา“ นักแสดงสาวหน้าใส มาเผยเคล็ดลับว่า “สำหรับเอินไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยคือ ลิปสติก ที่ต้องมีติดตัวเสมอห้ามปากซีดเด็ดขาดยังไงปากต้องมีสีสัน ในEVEANDBOY มีแบรนด์และเฉดสีต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย รวมถึงการดูแลผิวหน้า โดยส่วนตัวเอินจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างตรงบริเวณจมูก จึงต้องใช้สกินแคร์ช่วยกลบ เพราะฉะนั้นจึงต้องบำรุงผิวหน้าให้ดีมีความชุ่มชื้นเป็นพิเศษ และควรใช้สกินแคร์ที่เหมาะกับผิวหน้าก็จะช่วยบำรุงได้ดี ส่วนตัวคิดว่า สกินแคร์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดยิ่งถ้าเราต้องแต่งหน้าทุกวันก็จำเป็นที่ต้องดูแลผิวหน้าให้ดีเสมอและเพื่อเป็นการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ และการันตียอดขายสินค้าความงามที่ประสบความสำเร็จซึ่งได้รับรางวัลในปีนี้ทั้งหมด EVEANDBOY จึงจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้าขายดีทั้ง 145 รางวัล ประจำปี 2024 ภายใต้ชื่อ EVEANDBOY BEAUTY AND THE BEST โดยจะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 19มิถุนายน 2568 กับโปรโมชันพิเศษเอาใจลูกค้าสายบิวตี้ทั่วประเทศ ทั้งการช้อปปิ้งผ่านช่องทางหน้าสาขาทั้ง 45 สาขา และออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน EVEANDBOY เท่านั้น#EVEANDBOY #ebbestsellingawards2024 #ebno1bestseller