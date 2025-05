”ครูเล็ก-ภัทรวดี มีชูธน“ รับรางวัลบันเทิงเทิดธรรม บนเวที #9entertainawards2025 พร้อมโมเมนท์สุดประทับของเหล่าคนบันเทิง

ตรึงใจทุก emotion #9entertainawards2025 ศิลปิน นักแสดงชื่อดังตบเท้าร่วมงานสุดอบอุ่นขึ้นเทรนด์ทีเดียวสำหรับงานประกาศรางวัลหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรม “ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ดประจำปี 2025” ที่ทางอสมทจัดขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจแรงใจให้กับนักแสดงศิลปินในวงการบันเทิงหลากหลายสาขา โดยจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นเครื่องหมายการค้าของการจัดงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี กับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด” ที่ทุกปีจะมีการเดินพรมม่วง และปี 2025 ก็เช่นกัน โดยได้รับเกียรติจากศิลปิน นักแสดง เซเลป คนดังในหลากหลายวงการบันเทิงมาร่วมเดินพรมม่วงกันอย่างคึกคัก พร้อมร่วมรับชมการประกาศผลรางวัลอันทรงคุณค่าของบุคลากรในวงการบันเทิงที่มาจากการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งจากผลโหวตของคนไทยทั้งประเทศ​บนเวทีเริ่มด้วยการแสดงโชว์สุดพิเศษของ 2 ศิลปินดีว่าของเมืองไทย เบน ชลาทิศ และ แก้ม วิชญาณี กับบทเพลง Theme Song : ด้วยหัวใจ ที่ไพเราะจับใจ จากนั้น 2 พิธีกรสุดสวย นัท มีเรีย และ เชียร์ ฑิฆัมพร ขึ้นมารับหน้าที่ดำเนินการประกาศผลรางวัล และกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการประกาศรางวัลอย่างเป็นทางการ กับคอนเซ็ปต์ “Sustaining the Virtue ความดีที่ยั่งยืน” โดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ในฐานะองค์กรสื่อหลักของประเทศ ให้ความสำคัญกับการพิจารณารางวัลภายใต้แนวคิด “หน้าม่านคุณภาพ หลังม่านคุณธรรม” และใส่ใจถึงความยั่งยืนในทุกมิติ และเป็นส่วนหนึ่งในการมอบกำลังใจให้กับคนในวงการบันเทิง ในการผลิตผลงานที่ดีและยั่งยืนต่อไป โดยรางวัลแรกเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของคนบันเทิง เพราะเป็นรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ “รางวัลบันเทิงเทิดธรรม” โดยในปีนี้ พ่ออี๊ด สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นผู้ประกาศผลรางวัล โดย รางวัลบันเทิงเทิดธรรม ปี 2025 ผู้ที่ได้รับคือ ครูเล็ก-ภัทรวดี มีชูธน และได้รับเกียรติจาก คุณจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี​ต่อด้วย รางวัลพิธีกรแห่งปี ได้ 3 สาวแซ่บพิธีกรฝีปากกล้า บุ๋ม ปนัดดา, ชมพู่ ธันย์สิตา, แอร์ ภัณฑิลา รับหน้าที่มาประกาศรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปี ได้แก่ ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร โดยมี คุณกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ก่อนจะไปลุ้นระทึกกับรางวัลต่อไป คั่นด้วยการแสดงโชว์ The Rhythm of Thai Soft Power โดย เก่ง ธชย, แอน อรดี, ก้านตอง ทุ่งเงิน, Nunew ร่วมแสดงท่วงทำนองไทยสู่ระดับโลกให้ได้ชมกัน เรียกความประทับใจเป็นอย่างมากกับการผสมผสานการแสดงที่ลงตัว จากนั้นเข้าสู่บรรยากาศการประกาศรางวัลพิเศษ รางวัล Thai Global Rising Star ที่มอบให้กับศิลปินไทยที่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตาในระดับโลก ซึ่งได้รับเกียรติจากเซเลปสุดเนี๊ยบ หมู อาซาว่า เป็นผู้ประกาศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ และผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินคือ คุณเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้นเป็นการแสดงโชว์เพลงแห่งปี 5 เพลงที่เข้ารอบสุดท้าย โดยศิลปินคุณภาพ วง ETC ร่วมแสดงกับ 2 นางเอกดังแห่งยุค ครั้งแรกบนเวทีไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด ญดา นริลญา และ พิม พิมประภา ที่มาร่วมขับขานบทเพลงแห่งปีได้อย่างลงตัว จากนั้นทั้ง 3 ศิลปินก็นำเข้าสู่การประกาศ รางวัล เพลงแห่งปี โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เพลง ซ่อน(ไม่)หา ศิลปิน เจฟ ซาเตอร์ และผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคือ รศ.ภูริศ ศรสรุทร์ กรรมการ อสมทต่อด้วยการประกาศรางวัล ศิลปินกลุ่มแห่งปี ผู้ที่รับหน้าที่ประกาศรางวัลคือ 2 หนุ่มหล่อขวัญใจสาว ๆ ไมกี้ ปณิธาน และ กองทัพ พีค เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับเป็นอย่างมาก และผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปินกลุ่มแห่งปี ได้แก่ วง Cocktail ผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคือ คุณฉัตรชัย ธนาฤดี กรรมการ อสมท จากนั้นเข้าสู่การประกาศผล ศิลปินเดี่ยวแห่งปี ซึ่งได้ อิงฟ้า วราหะ มาเป็นผู้ประกาศรางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ นนท์ ธนนท์ โดยมี คุณสุวิทย์ ทรัพย์มหาอุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ บมจ.อสมท เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ก่อนจะนำเข้ารางวัลต่อไป น้องสิงห์ เหลืองสุนทร ทายาทคนเก่งของ อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ออกมาโชว์ความสามารถในการตีกลองและร้องเพลงให้ได้ชื่นชมกัน จากนั้นพ่อลูกร่วมกันประกาศรางวัลครอบครัวแห่งปี ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ บอย อนุวัฒน์ และ เจี๊ยบ พิจิตรา สงวนศักดิ์ภักดี และได้รับเกียรติจาก คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม ประธานบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และไม่รอช้ากับการประกาศรางวัล ภาพยนตร์แห่งปี โดยได้นักพากย์ฉายา เฉินหลง Thailand คุณโต๊ะ พันธมิตร เป็นผู้ประกาศรางวัล และรางวัลภาพยนตร์แห่งปี ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า จาก GDH ซึ่งผู้ขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคือ คุณโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และไม่รอช้ามีภาพยนตร์แล้วก็ต่อด้วย ละคร-ซีรีส์ แห่งปี โดยได้ 2 นักแสดงจากซีรีส์ B-friend เจตนาไม่ลืม ป๊ายปาย โอริโอ้ และ น้ำ จุฑามาศ มาประกาศรางวัล และรางวัลละคร-ซีรีส์แห่งปีได้แก่ สงครามสมรส ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อด้วยรางวัลทีมสร้างสรรค์แห่งปี และในปีนี้ ทีม 3 น้า อย่าง น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง มาร่วมเป็นผู้ประกาศรางวัล และทีมที่ได้รางวัล ทีมสร้างสรรค์แห่งปี ได้แก่ ทีมนักแสดงวิมานหนาม โดยมี ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เบรกอารมณ์ให้พักการลุ้นระทึกไปกับโชว์พิเศษชุด อดทนจนกว่าจะแลนด์ จาก แต๋ง และ ดุจดิว คู่จิ้น กระเทยธรรม ที่มาร่วมแสดงชุดพิเศษพร้อมกับ 2 คู่จิ้นสุดฮอต ฟรีน-เบ็คกี้ และ เก่ง-น้ำปิง เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก จากนั้น แต๋งและดุจดิว ร่วมประกาศผลรางวัล คู่จิ้น Rising Star ซึ่งคู่ที่ได้รับรางวัลได้แก่ คู่จิ้น พีค-มิ้นท์ ผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคือ คุณสมหมาย สุวรรณวงษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ต่อด้วย รางวัล คู่จิ้นแห่งปี โดยได้คู่พ่อลูกสุดจิ้น ยี่หวาและพ่อโจ๊ก โซคูล มาร่วมประกาศรางวัล และรางวัลคู่จิ้นแห่งปี ในปีนี้ได้แก่ คู่เกิร์ลเลิฟ ฟรีน-เบ็คกี้ โดย คุณผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ให้เกียรติเป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อด้วย รางวัล นักแสดงหญิงแห่งปี ผู้ที่รับหน้าที่มาประกาศรางวัลคือ เก้า นพเก้า, บุ๊กโกะ, มีน พีรวิชญ์ ซึ่งรางวัลนี้ตกเป็นของ อิงฟ้า ราหะ และได้รับเกียรติจาก คุณสุธีตา บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีไม่รอช้ากับ รางวัล นักแสดงชายแห่งปี ที่ได้ 2 นักแสดงสาว ขวัญ อุษามณี และ เป้ย ปานวาด ร่วมประกาศรางวัล และรางวัลนักแสดงชายแห่งปี ได้แก่ อนันดา เอเวอริ่งแฮม และผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี คือ คุณขวัญชนก แต่ประเสริฐ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพีแรม จำกัดปิดท้ายด้วยรางวัลแห่งความรักจากมหาชน กับรางวัล ขวัญใจมหาชน ที่รวบรวมคะแนนจาก 3 ช่องทางคือ โหวตผ่าน SMS, เว็บไซต์ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด คะแนนจากการสำรวจความนิยม โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านบ้านสมเด็จโพลล์ และได้รับเกียรติจาก 2 ตัวแม่ ตัวมัม ที่เป็นที่รักแห่งวงการ ลูกเกด และ ลูกตือ รับหน้าที่ประกาศรางวัล และรางวัลขวัญใจมหาชน ปี 2025 ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด ได้แก่ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ และผู้ที่มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี คือ คุณจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจบอย่างสวยงามกับงานประกาศรางวัลแห่งปี ติดตามย้อนหลังทุกวินาทีของงานประกาศผลรางวัล “NINEENTERTAIN AWARDS 2025” (ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2025) ได้ทาง http://www.facebook.com/9entertain และYouTube: Nine Entertain Official และทางช่อง 9 กด 30