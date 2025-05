ไอคอนสยาม ฉลอง Pride Month จัดแคมเปญ ‘ICONSIAM PRIDE OUT LOUDER 2025’ ยก Pride Icons – ดันกระแส Y Series เติมเต็มความหลากหลายตลอดเดือนมิถุนายน

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดพื้นที่ต้อนรับความหลากหลายอย่างภาคภูมิ ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่ง Pride กับแคมเปญที่ยกระดับพลัง Pride ของไทยให้ดังกึกก้องไปทั่วโลกตลอดเดือนมิถุนายน 2568 ภายในแคมเปญ เต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนความหลากหลายและส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกมิติ ทั้งการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ Pride ในประเทศไทย และถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก The Pride Successors ที่ใช้ความเป็นตัวตนเป็นแรงบันดาลใจจนประสบความสำเร็จ พร้อมเปิดพื้นที่ Pride Out Wall ให้ทุกคนร่วมส่งเสียงถึงอนาคต ไอคอนสยามยังชวนทุกคนช็อปเพลินกับสินค้าสุด Pride จากแบรนด์ดังมากมาย และพลาดไม่ได้กับไฮไลต์สุดพิเศษ! จับมือกับซีรีส์ “กี่หมื่นฟ้า” นำเสนอความทรงจำที่เก็บไว้ได้ กับ Photo Card คอลเลกชันพิเศษครั้งแรก พร้อมจัด Exclusive Fan Meet กับ 7 นักแสดงนำขวัญใจชาว Y เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความกล้าที่จะเป็นตัวเองในทุกรูปแบบ...ผ่านเสียงแห่ง Pride ที่จะดังกึกก้องกว่าที่เคยสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “การประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเมื่อต้นปี 2568 นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความเท่าเทียมในประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดกว้างในการยอมรับความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเสมอภาคให้กลุ่ม LGBTQIA+ มีความเท่าเทียมในสังคมอย่างเต็มภาคภูมิ เมื่อรวมเข้ากับกระแสของซีรีส์ Y ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลกจนกลายเป็น Soft Power ที่ทรงพลังของไทย จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าประเทศไทยโอบรับความหลากหลายอย่างแท้จริง และเพื่อตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางของความหลากหลายในระดับโลกของไทย ไอคอนสยามได้ร่วมกับพันธมิตร เฉลิมฉลองให้กับยุคสมัยแห่งความเท่าเทียมด้วยแคมเปญ ICONSIAM PRIDE OUT LOUDER 2025 ยกระดับความ PRIDE ของไทยให้เสียงของความภาคภูมิ ไปไกลกว่าที่เคย จัดกิจกรรมสนับสนุนความ Pride ครบทุกด้าน เพื่อฉายภาพพื้นที่แห่งความหลากหลายของไอคอนสยามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะเราชื่อว่าทุกหัวใจสมควรมีพื้นที่ให้เปล่งประกายในแบบของตัวเองอย่างภาคภูมิ”PRIDE OUT THAILAND ร่วมย้อนรอย Pride ในประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองความเท่าเทียม และสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย ไอคอนสยามขอพาทุกคนย้อนกลับไปสำรวจเส้นทางประวัติศาสตร์ของความ Pride ในประเทศไทย จากวันที่สังคมยังไม่เปิดรับ ไปจนถึงวันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมกลายเป็นจริง นี่คือครั้งแรกของการจัดทำสกู๊ปพิเศษที่เจาะลึกที่มา ความเปลี่ยนแปลง และจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เสียงของชาว LGBTQIA+ ดังกึกก้องในระดับประเทศ พร้อมถ่ายทอดมุมมองใหม่ของสังคมไทยในยุคที่ความหลากหลายได้รับการยอมรับมากขึ้น ตลอดเดือนมิถุนายน 2568 เตรียมพบกับบทความและคอนเทนต์พิเศษว่าด้วย “ประวัติศาสตร์แห่ง PRIDE” ที่จะพาคุณเข้าใจเบื้องหลังปรากฏการณ์สำคัญที่ผลักดันให้ ‘สถานะ’ ของความรัก และความเท่าเทียม เดินหน้าไปอีกขั้นอย่างภาคภูมิใจPRIDE OUT “Y” สร้างกระแสวัฒนธรรม Y ไทย ครองใจทั่วโลก กับซีรีส์ “กี่หมื่นฟ้า”หนึ่งในไฮไลต์ของแคมเปญ ICONSIAM PRIDE OUT LOUDER 2025 คือการร่วมผลักดันกระแสซีรีส์ Y วัฒนธรรมใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก จนกลายเป็น Soft Power ไทยที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการบันเทิงในระดับสากล โดยไอคอนสยามร่วมกับ ซีรีส์ “กี่หมื่นฟ้า” ซีรีส์บอยเลิฟจากค่าย Mandee Work (มันดีเวิร์ค) ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ครั้งแรกกับการจับมือทำ Special Card Box Set ให้แฟน ๆ ได้สะสม พร้อมจัด Exclusive Fan Meet พบกับโชว์สุดเซอร์ไพรส์จาก 7 นักแสดง โทมัส-ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์, ก้อง-ก้องภพ จิโรจน์มนตรี, ตี๋ตี๋-วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ, ป๋อ-ศุภการ จิรโชติกุล, อู่อู๋-ธนภูมิ เศรษฐสิทธิกุล, เซฟ-วรพงษ์ วาเลาะ และ แพทจิ-จิรชาติ บุษปวนิช พบกับสิทธิพิเศษ HI-BYE แบบใกล้ชิด กิจกรรมแจกลายเซ็นบนกล่อง Special Card Box Set ถ่ายภาพกรุ๊ปช็อตกับนักแสดงทั้ง 7 ลุ้นเป็น Lucky Fan ร่วมสนุกบนเวที และลุ้นของรางวัลสุดพิเศษ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ณ โรงภาพยนตร์ ICON CINECONIC ไอคอนสยาม ชั้น 6 โดยแฟน ๆ สามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมงาน Exclusive Fan Meet “กี่หมื่นฟ้า” ได้ 2 วิธี ดังนี้•วิธีที่ 1 : สมาชิก ONESIAM ซื้อ Special Card Box Set มูลค่า 6,000 บาท (จำกัดเพียง 150 ชุดเท่านั้น) รับสิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Fan Meet “กี่หมื่นฟ้า” พร้อมกิจกรรม HI-BYE กับศิลปินกี่หมื่นฟ้า, ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับลายเซ็นจากนักแสดงบนเวทีจำนวน 10 ท่าน, ถ่ายภาพกรุ๊ปช็อตกับนักแสดงแบบ 7:6 โดยสามารถซื้อ Special Card Box Set ได้ ณ จุดขาย เจริญนครฮอล์ ชั้น M (หน้าร้าน Zara) ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2568 (จำกัด 2 Box set / ท่าน ตลอดรายการ)วิธีที่ 2 : สมาชิก ONESIAM รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการภายใน ไอคอนสยาม, ไอซีเอส และห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ครบทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์จับการ์ดสุ่มสุดพิเศษของซีรีส์กี่หมื่นฟ้า (มีทั้งหมด 15 แบบ) ณ เคาน์เตอร์ Information ชั้น M ไอคอนสยาม (หน้าร้าน Zara) เพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Fan Meet “กี่หมื่นฟ้า” จำนวน 150 สิทธิ์ พร้อมกิจกรรม HI-BYE และถ่ายภาพกรุ๊ปช็อตกับนักแสดงแบบ 7:6 โดยจำกัดสิทธิ์เข้างาน 2 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ พิเศษ! ช็อปครบ 5,000 บาท/ใบเสร็จ รับสิทธิ์จับการ์ดสุ่มเพิ่มทันที 5 สิทธิ์ และสำหรับสมาชิกใหม่ ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จครบ 1,000 บาท รับสิทธิ์จับการ์ดสุ่มคูณ 2 (2 สิทธิ์) เฉพาะ 1,000 บาทแรกPRIDE OUT ‘เรา’ ยกย่องเหล่า Pride Icons ที่กล้า Pride จนสำเร็จอีกหนึ่งความพิเศษที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนคือ PRIDE OUT ‘เรา’ นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของเหล่า The Pride Successors บุคคลที่ใช้ความกล้านำทาง สร้างสรรค์ผลงานถ่ายทอดตัวตน จนประสบความสำเร็จและเป็นไอคอนของสังคม โดยนำเรื่องเล่าและเรื่องราวของ LGBTQIA+ ที่เป็น Icons จากทุกวงการในประเทศไทยมาบอกต่อ อาทิ บุญรอด อารีย์วงษ์ อินฟลูเอนเซอร์สายฮา, หมอน้ำหอม-พญ.ณัฐสินี อารีกุล ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการตัดหน้าอก, ปั๊ม-อนุชิต เจ้าของเพจ “คิ้วต่ำ” เพจที่มักมีภาพประกอบสุดน่ารัก พ่วงด้วยข้อความสุดฮีลใจ ฯลฯ เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม โดยจะถูกนำเสนอเรื่องราวผ่าน Fackbook : ICONSIAM ตลอดทั้งเดือนPRIDE OUT WALL ชวนทุกคนมาเป็นกระบอกเสียงเพื่อเติมเต็มอนาคตที่เปล่งประกายไอคอนสยาม เปิดพื้นที่ PRIDE OUT WALL เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมแสดงออกทางความคิดและความรู้สึกต่ออนาคตของ Pride ได้อย่างเสรีและสร้างสรรค์ สะท้อนพลังของความหลากหลายและการยอมรับในทุกตัวตนPRIDE OUT LANDMARK ชวนเช็คอินจุดถ่ายรูปสวย ๆ กับแลนด์มาร์กสีรุ้งพบกับจุดถ่ายรูป PRIDE OUT LANDMARK ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์กระจกสีรุ้งอันเปล่งประกาย ซึ่งไม่เพียงเป็นแลนด์มาร์กแห่งความภาคภูมิใจ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการยอมรับและเฉลิมฉลองความหลากหลาย เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เปล่งประกายในแบบของตัวเอง สะท้อนความกล้า ความมั่นใจ และการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนได้อย่างเต็มที่และงดงามที่สุดเลือกช็อปสินค้า Pride สุดเอ็กซ์คลูซีฟไอคอนสยาม ร่วมกับแบรนด์ MERGE เฉลิมฉลอง Pride Month ด้วยคอลเลกชันสุดพิเศษที่สะท้อนความกล้าเป็นตัวเองในแบบที่ไม่เหมือนใคร พบกับการเปิดตัวกระเป๋า Signature จากแบรนด์ MERGE แบรนด์แฟชั่นสายเท่ที่ครองใจคนรุ่นใหม่ กลับมาอีกครั้งในดีไซน์ล่าสุด ‘A Day Bag Mini’ นำเสนอในวัสดุรูปแบบใหม่และสีที่โดดเด่น ใช้งานได้ทุกวัน พร้อมเฉลิมฉลองจิตวิญญาณแห่ง Pride อย่างเต็มที่ในงานเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะปลุกพลังแห่งความมั่นใจให้ทุกคนได้เฉิดฉายในสไตล์ของตัวเองมาร่วมฉลองให้กับความเท่าเทียมและเสียงของความภูมิใจให้ดังไปไกลกว่าที่เคยกับแคมเปญ “ICONSIAM PRIDE OUT LOUDER 2025” พร้อมเลือกช็อปไอเท็มสุด Pride จากหลากหลายแบรนด์ดัง ที่ขนทัพความสร้างสรรค์มาไว้ทั่วทั้งไอคอนสยาม ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM