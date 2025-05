Jetts Fitness จัดมหกรรมความฟิต “GX on Tour Extravaganza Event 2025” แท็กทีม Bodyslam สาดความมันส์

นำโดยHead of Brand and Marketing เผยถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การออกกำลังกายให้กับสมาชิกทั่วประเทศ โดยปัจจุบัน Jetts Fitness มีมากกว่า 52 สาขา และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้รักสุขภาพที่ต้องการความยืดหยุ่นเรื่องเวลา ทั้งยังเดินหน้าขยายสาขาและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ระดับโลกที่เน้นคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทุกแห่งล่าสุด Jetts Fitness ได้จัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีโดยร่วมมือกับพันธมิตรและผู้สนับสนุนกว่า 10 แบรนด์ดัง ปิดฮอลล์ใหญ่ ณ ไบเทค บางนา รวมคลาสออกกำลังกายสุดฮอตกว่า 10 คลาสภายในวันเดียว อาทิ POUND FIT คลาสออกกำลังกายแนวใหม่สุดมันส์ / KPOPX FITNESS สำหรับสายเคป๊อบโดยเฉพาะ / BODYATTACK คลาสคาร์ดิโอแบบเข้มข้น / BODYJAM สำหรับผู้ชื่นชอบการเต้น / The Best of BODYCOMBAT คลาสยอดนิยมตลอดกาลพร้อมด้วยทีมครูผู้สอนระดับท็อปกว่า 40 คน ที่มาร่วมสร้างประสบการณ์ความฟิตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน และปิดท้ายวันด้วยความมันส์จาก มินิคอนเสิร์ตของวงร็อกแบนด์อันดับหนึ่งของไทย ที่มาร่วมเติมเต็มความสนุกและสร้างความประทับใจให้กับสมาชิก Jetts Fitness อย่างยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่สนใจติดตามกิจกรรมดีๆ จาก Jetts Fitness ในครั้งต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.jetts.co.thFacebook: JettsThailandInstagram: @jettsfitnessthailand