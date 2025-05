“มัมพลอย” เฮี้ยน เธอกลับมาแล้ว!

หายไปนาน สำหรับภาพลักษณ์แรงๆ ฟาดยับไม่ไว้หน้าของนางเอกชื่อดังตั้งแต่เสียศูนย์เรื่องเลี่ยงภาษี มีข่าวถูกแบนจากวงการเมื่อหลายปีก่อน ดีกรีความแรงของพลอยก็ลดลงไปวันนี้พลอยยอมให้เรื่องความรัก กลายเป็นเรื่องสนุกของชาวบ้าน หลังจากลุกขึ้นมาฟาดแฟนหนุ่มซะยับเยิน แบบไม่ไว้หน้า แต่ก็ทำแฟนคลับจำนวนไม่น้อย บอกว่า นี่แหละและชอบเจ้าตัวในเวอร์ชั่นนี้มากกว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่ดูอึดอัด และคลุมเครือเสียเหลือเกินพลอย เข้าวงการตั้งแต่อายุ 12 ปี ผ่านเรื่องราวดรามามาทั้งชีวิต ในวัย 19 ปี ต้องกลายเป็นโรคซึมเศร้า จากการถูกตีข่าวทุกวัน ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มากกว่าเล่นละครจากเด็กสาวสวยใส บุคลิกพลอยเปลี่ยนไป กลายเป็นคนแรง เธอสร้าง “หนาม” ขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเอง พร้อมฟาดปากทุกคน หนึ่งในนั้นคือสื่อ ที่กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมา สื่อใช้ปากกา พลอยก็ใช้ปากฟาดฟันสู้กลับหลายปีในวงการ พลอยมีแต่ข่าวใหญ่ๆ หนักๆ แม้ผ่านมาได้จนได้ฉายาแมว 9 ชีวิต แต่ทุกเรื่องกลายเป็นวีรกรรมเฮี้ยนๆ ที่ถูกบันทึกเอาไว้หน้าสื่อบันเทิง และยากที่จะลืมเลือนปี 55 พลอยกลายเป็นข่าวฉาว จากเหตุการณ์ไล่นักข่าวและผู้จัดการออกจากลิฟต์ หลังควงแฟนหนุ่มในตอนนั้นอย่าง “นาวิน ต้าร์” ไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดผลวิจัยสมุนไพรไทย สื่อตามไปเก็บภาพทั้งคู่ แต่เมื่อพลอยเห็นกองทัพสื่อถึงกับพูดว่าทำไมถึงมีสื่อมาร่วมงานด้วย ไม่เห็นบอกกันล่วงหน้า ไม่นานพลอยก็ไล่นักข่าว ผู้จัดการออกจากลิฟต์ แล้วก็กดลิฟต์ลงกลับบ้านทันที งานนี้ทำเอานาวินต้าร์ก็เหวอ ออกมาเคลียร์แทนว่าพลอยรู้แค่เพียงว่างานนี้เป็นงานภายใน ไม่ได้เชิญสื่อ เจ้าตัวอาจไม่พร้อมเจอหน้าสื่อ เพราะไม่ได้แต่งหน้าทำผมมาอย่างเป็นทางการ ทำให้รีบกลับบ้านขณะที่พลอยเผยในภายหลังว่ามีสิทธิ์เลือกเดินกลับ เพราะไม่ได้เป็นไปตามดีล พลอยอยากกลับบ้าน ก็ขอกลับเลย ก็แค่นั้นเอง ไม่ได้ดรามา และไม่ได้ทะเลาะกับใครในปีเดียวกัน พลอยต้องเผชิญกับมรสุมลูกโต จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล กลายเป็นอินโทรเวิร์ต ไม่กล้าออกสังคม ไม่กล้าออกจากบ้าน สูญเสียความมั่นใจ “ข้างนอกไม่ใช่ที่ของพลอย” จากเหตุการณ์เปิดศึกบริษัท Absolute For You จำกัด บริษัทออแกไนซ์ที่ว่าจ้างพลอยให้เดินแบบ ค่าตัว 1.5 แสน แต่ระหว่างทำงาน มีข่าวว่าพลอยแผลงฤทธิ์ เรื่องเยอะ จนถูกแฉเละ ฟาดยับ “ดาราชั้นเลว”พลอยถึงกับเต้น ตอกกลับคู่กรณี จ่ายค่าตัวให้ไม่ครบ ตนไม่เอาเรื่องก็ดีแค่ไหนแล้ว ออแกไนซ์สุดทน ลุกขึ้นมาแหกกลับไม่ไว้หน้า จ่ายเงินไม่ครบเพราะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมแฉกลับพลอยใช้บัตรประชาชนลุงวัย 77 มารับเงินแทน เพื่อให้หักภาษีแค่ 3 เปอร์เซ็นต์!พลอยฟาดต่อ เอาเวลาไปแต่งหญิงดีกว่า อย่ามีเรื่องกับพลอย ไม่เล่นด้วยเรื่องเด็กๆ พร้อมวาทะ “หมาขี้เรื้อนเลียปาก เราไม่เลียปากมันกลับนะคะ” ยืนยันมี 4 บริษัท ภาษีจ่ายถูกต้อง สนิทกับสรรพากร รวมทั้งได้โพสต์ภาพคู่ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” บอก “อย่ามีเรื่องกับพวกเรานะว้อย” จนเรื่องราวบานปลาย กระทบไปถึงหลายภาคส่วน สรรพกรถูกจี้ให้ชี้แจงเรื่องนี้รายวัน สะเทือนไปถึงดาราคนอื่นๆ ว่าจะมีพฤติกรรมเลี่ยงภาษีด้วยหรือไม่ ทั้งที่เป็นอาชีพที่มีรายได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือนในที่สุด พลอย ก็ต้านกระแสไม่ไหว ออกมาแถลงทั้งน้ำตา ขอโทษกับคำพูดของตัวเองที่ไม่มีสติ ควบคุมอารมณ์ไม่ดี ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังในเรื่องคำพูดที่แรงเกินไป ไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตจนกลายเป็นจำเลยสังคม ตอนนี้ภาพลักษณ์เป็นคนเลว รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาเจอเรื่องแย่จนความอดทนมีขีดจำกัด แต่สัญญาจากนี้จะอดทนให้มากกว่าเดิม ตัดพ้อทั้งน้ำตาเกิดเป็นพลอย ทำอะไรก็ผิด จะสู้ก็ผิด อยู่เฉยๆ ก็ผิด เป็นบทเรียนเรื่องการควบคุมอารมณ์ ส่วนเรื่องการเลี่ยงภาษี ทีมกฎหมายยันเป็นความผิดพลาด ทำการแก้ไขไปแล้วในปี 57 พลอย ได้สร้างตำนาน โพสต์ภาพ “นิ้วกลางจิ้มเค้ก” พร้อมข้อความแขวะใครบางคน “สุขสันต์วันเกิดขอผลบุญให้ตาสว่าง เลิกหูเบา เลิกพูดจาให้ร้ายผู้อื่น ขอให้มีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขความเจริญไร้ความริษยา อิจฉา รักษาคำพูด โชคดีนะ” อีกทั้งก่อนหน้านั้นยังได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ “I’m not Adele. I don’t wish “nothing but the best” for you DIE BITCH แด่คนที่ชอบพูดถึงคนในด้านลบลับหลัง…ให้ร้ายคนอื่น สกปรกที่สุด… จำไว้นะ” งานนี้พลอยถูกวิจารณ์ยับ เพราะคาดว่าเจ้าตัวหมายถึง “ไฮโซอุ๊ สกุลไทย” เพราะเป็นวันเกิดอีกฝ่าย อีกทั้ง “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ก็ได้โพสต์ภาพและอวยพรวันเกิดของไฮโซอุ๊เหมือนกัน พลอยอ้างตนเองตั้งใจโพสต์ด่า “ยายข้างบ้าน” ที่เม้าธ์มอยตนว่าชอบแย่งแฟนเพื่อนสนิท อย่าไปโยงใครแต่เมื่อเป็นข่าว นักข่าวเจอตัวก็ต้องถามถึงเรื่องนี้ พลอยทำให้เรื่องราวบานปลาย หลังจากใช้ท่าทีดุดัน ถึงขั้นดึงแขนนักข่าวจากสื่อดัง ถามว่าแหล่งข่าวมาจากไหน จะลากตัวให้มายืนหน้ากล้องให้ได้ พร้อมกับเรียกหาผู้จัดการส่วนตัวว่า เขาบอกว่ามีแหล่งข่าว แล้วก็ทำยิ้มใส่กล้องพร้อมกับพูดว่า แหล่งข่าวไม่มี มั่วจ้า ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว ทำให้นักข่าวรับไม่ได้ ขอไม่นำเสนอข่าวพลอยอีกต่อไป มีภาพพลอยในข่าวประชาสัมพันธ์ก็จะตัดทิ้ง อีเวนต์ไหนมีชื่อพลอย ก็จะไม่ไปร่วมงาน เพราะมองว่าครั้งนี้พลอยทำเกินกว่าเหตุไปมาก เมื่อมีข่าวก็แค่สอบถามเพื่อให้มีโอกาสชี้แจง ดีกว่าไปเขียนเอาเอง ใช่หรือไม่?ขณะที่พลอยก็ไม่แคร์ บินลัดฟ้าไปเที่ยวเมืองนอก พร้อมโพสต์ข้อความในอินสตาแกรม “I don't give a fuck” หรือที่แปลว่า “ฉันไม่สนใจคุณหรอกย่ะ” เปลี่ยนข้อความบนหัวอินสตาแกรมว่า “ขอลา... อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใคร มาทำร้ายพลอยได้อีก.... ตั้งแต่ 11-32 มันสู้มามากพอ....”ผ่านมาหลายปี พลอยพูดถึงเรื่องราวในวันนั้น ว่า “ฉันคือผู้มาก่อนกาล กล้าจริงๆ ว่ะ โดนแบนไปพักนึง” พลอยบอกไม่มีข้อแก้ตัว แค่อยากอธิบาย ในเมื่อกล้าถามคำถามแย่ ก็ต้องกล้าถามหน้ากล้อง พอจับมือคนก็ตีความเป็นกระชาก แต่มันคนละเรื่อง และสมัยนั้นไม่มีใครทำแบบนี้ เลยกลายเป็นว่าตนทำรุนแรงเกินไปนอกจาก 3 เหตุการณ์ใหญ่ๆ ในชีวิตพลอย พลอยที่ถูกแบนจากสื่อ ก็รันวงการในโซเชียล ทั้งเรื่องฟิวส์ขาด ถอนตัวกะทันหันไม่ขึ้นคอนเสิร์ตจีทีเอช โพสต์ดรามา “จะเป็นของเล่นที่มีค่าจนเธอไม่มีปัญญาซื้อ” ซึ่งคาดว่ามีปัญหาผู้จัดงานเมนต์ด่า “ป้าวันเพ็ญ สวีเดน” ที่หมิ่นเบื้องสูง ซัดแรง “อีป้าสมองจิ๋มมด” ไม่น่าเกิดเป็นคนไทย ควรจะเกิดเป็นแบคทีเรีย บอกจะขอพรทุกวันให้คนอย่างคุณกลับตัวกลับใจซะ!สวนคนคอมเมนต์แรงว่า “เหมือนผู้ชาย” ด้วยข้อความว่าควรรู้จักมารยาท แขวะกลับว่า “ขอชื่นชมน้องสวยเหมือนพริตตี้รถทัวร์”สร้างประเด็นต่อเนื่อง โพสต์ภาพในอินสตาแกรม แฮชแท็ก “ใต้ตอแหลแลนด์” ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวยังเช็กอินกับแฮชแท็ก “กระแดะจัง” ทำโซเชียลข้องใจ ว่าพลอยมีปัญหากับใครต่อมา พลอย ได้แสดงความเห็นใต้ข่าว “ลีน่า จัง” ที่ประกาศจะฟ้อง “โค้ชเอก เอกพล จันทะวงษ์” กรณีพา 12 นักเตะบุกเข้าถ้ำหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่บ้าง หลังจากที่เจ้าตัวโดนตั้งข้อหาบุกรุกเข้าถ้ำพระยานคร ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ “พลอย” แสดงความคิดเห็นสั้นๆ ว่า “บ้า” จนลีน่า จัง เต้นผาง ประกาศเตรียมรวบรวมหลักฐานฟ้องตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พลอยสวน ถ้าจะฟ้องก็ต้องฟ้องอีกหลายพันคนที่มีความเห็นทำนองเดียวกัน ก่อนแนะให้ไปเล่นฮูลาฮูป จะได้คลายเครียด“เต๋า ทีวีพูล” แฉอักษรย่อนางเอกดังถูกรวบคาโรงพัก เจอหน้านักข่าวที่มาทำข่าวก็ออกมาด่ากราด บอกใบ้ชนิดรู้เลยว่าเป็น “พลอย เฌอมาลย์” เจ้าตัวสวนกลับว่าเล่าเรื่องเกินจริงไปมาก ตนต้องขึ้นโรงพักที่เชียงใหม่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง จากกรณีสร้างสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส จ่ายเงินไปล้านกว่าที่บอกว่าพลอยโดนรวบ นักข่าวรอทำข่าว พลอยไล่ด่ากราด พลอยว่ามันรุนแรงไป ขอร้องเลย เลิกสร้างภาพพลอยแบบนี้เสียที ก่อนยันว่าถูกแอบถ่ายตอนให้สำนวน และถ่ายคลิปคุณแม่ ตนจึงเปิดประตูไปว่ามาเป็นส่วนตัว ไม่อยากมีเรื่อง ไม่อยากมีข่าว ขอร้องเขา เขาไม่หยุด การที่ออกไปห้าม ไม่ได้ไปด่า ถูกก่อกวนจนหัวเสีย ตร.เลยย้ายไปทำสำนวนที่อื่นแทน ตอนเดินออกมาก็ขอร้องว่าอย่าถ่ายเลย ไม่ได้ฆ่าใครตายขึ้นเทรนด์ #เที่ยวทิพย์ #saveพะงัน หลังออกมาประกาศว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 หลังตรวจอีกครั้ง เหตุกลับจากเกาะสมุย เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงแฮชแท็ก #เที่ยวทิพย์ ที่ได้กลายเป็นดรามา เพราะวันเวลาดังกล่าว เจ้าตัวอยู่เกาะพะงันแล้วตามไทม์ไลน์ที่ได้แจงมา นั่นหมายความว่าพลอยเที่ยวจริง ไม่ได้เที่ยวทิพย์ ไม่อยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อตามมาตรการภาครัฐ ชาวบ้านบ่นระนาวหวั่นได้รับผลกระทบ งานนี้เจอถล่มจนพลอยต้องปิดคอมเมนต์ไอจีแถมถูกนายอำเภอเกาะพนัน แจ้งความในข้อหา “ไม่ได้ใช้มาตรการกักตัวอยู่ที่บ้าน หรือสถานที่ที่ห่างจากคนอื่น เพื่อสังเกตอาการตลอดระยะเวลา 14 วัน” เจ้าตัวรับผิด เสียใจที่ประมาทและสะเพร่า ขอโทษทุกฝ่ายพลอย=ทำอะไรก็ผิด ไม่มีสิทธิ์ง่วง หลังเปิดตัวคบหากับ “โต้ง ทูพี” คลั่งรักหนัก อวดความหวานฉ่ำ แต่อยู่ดีๆ ก็มีดรามาตอนตี 4 พลอยลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความ พลอย=ทำอะไรก็ผิด เพิ่งรู้ว่าตั้งแต่เกิดมา พลอยไม่มีสิทธิ์ง่วง เรื่องว้าวุ่นในวันเกิดของพลอย ขณะที่หนุ่มโต้งออกมาชี้แจงว่าพลอยโพสต์เพราะน้อยใจ และงอน เหตุตัวเองไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วติดลม ง้อด้วยการรีบกลับไปนอน ด้านพลอยบอกแค่ขอโทษคำเดียวก็หายงอนแล้ว ไม่ต้องตั้งโต๊ะหมู่บูชา รักแฮปปี้มาก ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปกระทั่งดรามาล่าสุด ฟาด โต้ง แรปเปอร์กะxรี่ , หน้า ห... รุนแรงอยู่ไม่น้อย ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจทัวร์ลงยับ เป็นถึงระดับนางเอกแต่กลับใช้คำเหล่านี้ แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว คนชอบความจริงใจ ไม่เฟก ด่าก็ด่ากันโต้งๆ แบบนี้แหละ ไม่ต้องหมกเม็ดให้มากความ ถึงขั้นประกาศจะช่วยกันออกค่าทนายหากพลอยโดนฟ้อง