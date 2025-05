“รมว.นฤมล” เผย ความคืบหน้า “มหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ. 2569” มั่นใจพร้อมต้อนรับ นทท.จากทั่วโลก 1 พ.ย. 69 แน่นอน ย้ำต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานจัดเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ว่า งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด Diversity of Life: Connecting People, Water and Plants for Sustainable Living ที่สื่อถึงความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต สายสัมพันธ์แห่งผู้คน สายน้ำ และพืชพรรณสู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีการออกแบบแผนแม่บทของโครงการให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่จัดงานของจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นการจัดงานบนพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) ครั้งแรกของโลก มุ่งเน้นการวาง Roadmap ควบคู่ไปกับแผนการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี โดยได้ตั้งเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนสู่สังคมสีเขียว สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 17 เรื่องการพัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงเกษตรฯ มีแผนการบริหารพื้นที่หลังจบงานเพื่อรองรับการบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างภายในงานให้สามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่ “มรดกของเมือง” ที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ โดยพื้นที่จะถูกปรับเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ สวนสาธารณะในอนาคต (Future Public Park), อาคารอเนกประสงค์และลานกิจกรรม (Multi-purpose Building & Event Contest Area), ลานกิจกรรมและสนามเด็กเล่น (Activity Area, Playground), อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร (Agricultural Learning Center) ซึ่งเป็นพื้นที่สนับสนุนภารกิจด้านการเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน, ลานเมือง (City Plaza) สำหรับกิจกรรมสาธารณะมีการปรับพื้นที่เป็นสนามวอลเลย์บอลและอาคารนิทรรศการ (Volleyball Court & Exhibition Hall) เพื่อใช้จัดการแข่งขันกีฬาหรือแสดงผลงานสร้างสรรค์ของชุมชน, อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศูนย์ประชุม (Cultural Museum & Convention Hall) ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นและรองรับการจัดสัมมนาในอนาคต นอกจากนี้ด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการพัฒนา “สวนป่าอย่างยั่งยืน” (Sustainable Forestation) เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเสริมระบบนิเวศในพื้นที่และเชื่อมโยงกับ “ศูนย์เพาะกล้าและบริการสวนสาธารณะ” (Nursery & Public Park Service) ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้และทดลองการอนุรักษ์ที่ประชาชนเข้าถึงได้ ขณะเดียวกันยังมี “ศูนย์กิจกรรมกีฬาทางน้ำ” (Water Sport Center Area) เพื่อส่งเสริมการใช้พื้นที่แหล่งน้ำในการพักผ่อนและออกกำลังกายสำหรับทุกเพศทุกวัย“สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตย์ ได้รับรายงานจากกรมวิชาการเกษตรว่า ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างไปเมื่อวันที่ 30 เม.ย 68 กับผู้รับจ้างก่อสร้าง กิจการค้าร่วม เอ็นบีเอ็ม ประกอบด้วย บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)บริษัท บอริส จำกัด และบริษัท นงนุชพัทยาการ์เด้น ดีไซน์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการพืชสวนมากกว่า 45 ปี โดยกรมวิชาการเกษตรได้ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างฯ แล้ว และมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตย์ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ทันเปิดงานในวันที่ 1 พ.ย. 2569 ได้อย่างแน่นอน”ศ.ดร.นฤมล กล่าวเตรียมพบกับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 - 14 มีนาคม 2570 ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสาร “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” (Udon Thani International Horticultural Expo 2026 ) ได้ที่Facebook: Udon Thani International Horticultural Expo 2026Tiktok: UITHE2026Youtube: Udon Thani International Horticultural Expo 2026Instagram: udonexpo2026Website: www.udonthaniexpo2026.com