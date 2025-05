20 ปีหลัง "เต้นแร้งเต้นกาในรายการโอปราห์" ทอม ครูซพลิกชีวิตด้วย Mission: Impossible

เมื่อพูดถึงช่วงเวลาแปลกประหลาดในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมป๊อปของอเมริกา ไม่มีภาพใดจะฝังอยู่ในใจผู้ชมได้เท่ากับภาพของ ทอม ครูซ กระโดดโลดเต้นอยู่บนโซฟาของโอปราห์ วินฟรีย์ ในปี 2005 เพื่อแสดงความรักที่มีต่อเคที่ โฮล์มส์ เขาดูมีความสุข... บางคนบอกว่า "เกินไป" จนกลายเป็นมุกล้อเลียนในรายการทีวี หนังสือพิมพ์ และโลกอินเทอร์เน็ตในยุคเริ่มต้นของมีมหลายคนในฮอลลีวูดเริ่มสงสัยว่า เส้นทางอาชีพของซูเปอร์สตาร์ผู้เคยเปล่งประกายจาก Top Gun, Rain Man, Jerry Maguire กำลังจะดับวูบไปหรือไม่?แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด คือ “Mission: Impossible” จะกลายเป็นมากกว่าแค่ภาพยนตร์แอ็กชันชื่อดัง มันกลายเป็นเครื่องช่วยชีวิต มันคือภารกิจพิชิตใจคนดูใหม่อีกครั้งของทอม ครูซ — และเขาก็ทำสำเร็จในปี 2005 ทอม ครูซอยู่ในช่วงโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง “War of the Worlds” และเขาได้ไปออกรายการ The Oprah Winfrey Show ซึ่งควรจะเป็นโอกาสทองในการประชาสัมพันธ์… แต่กลายเป็นฝันร้ายการที่เขา "เต้นแรงเต้นกา" บนโซฟา เพื่อแสดงความรักที่มีต่อแฟนสาวหน้าใหม่ เคที่ โฮล์มส์ อาจดูจริงใจ แต่ก็สร้างความอึดอัด และกลายเป็นที่เยาะเย้ยอย่างรวดเร็ว หลายคนบอกว่าเขาดู "เสียสติ" บ้างก็ว่า "แกล้งบ้า" เพื่อเรียกกระแส PRปัญหาไม่หยุดแค่นั้น: ภาพลักษณ์ของเขาในฐานะสมาชิกระดับสูงของโบสถ์ไซเอนโทโลจี (Scientology) ยิ่งทำให้สื่อจับตามอง และยิ่งทำให้หลายคนตั้งคำถามว่า เขายังเป็นคนที่ “ปกติ” พอจะเป็นดารานำของหนังฟอร์มยักษ์อีกหรือไม่?หลังเหตุการณ์ “โซฟาโอปราห์” คะแนนนิยมของทอม ครูซ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชมทั่วไป ซึ่งเคยชื่นชอบเขาในฐานะพระเอกคลาสสิกที่ทั้งหล่อ ฉลาด และมีเสน่ห์แบบ All-Americanสื่อเริ่มมองเขาเป็น "คนแปลกประหลาด" และบทความหลายฉบับใน Vanity Fair, Entertainment Weekly และ Rolling Stone วิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างเปิดเผยแม้ว่า “War of the Worlds” จะทำรายได้มหาศาล แต่ก็เต็มไปด้วยการวิจารณ์เชิงลบต่อพฤติกรรมของครูซในช่วงโปรโมท บางสตูดิโอเริ่มลังเลที่จะทำงานกับเขาปี 2006 Paramount Pictures ถึงกับ “ตัดสัมพันธ์” กับเขา โดยซีอีโอบริษัทออกมาบอกว่า "พฤติกรรมของเขาทำให้แบรนด์ของเขามีปัญหา" นั่นคือจุดตกต่ำที่สุดของทอม ครูซในช่วงเวลาที่หลายคนคิดว่าอาชีพของทอม ครูซ อาจไม่มีวันเหมือนเดิม “Mission: Impossible” กลับกลายเป็นความหวังสุดท้ายของเขา — และเขาก็พร้อมจะเดิมพันทุกอย่างกับมันหลังจากความสำเร็จระดับกลางของ Mission: Impossible III (2006) เขาตัดสินใจว่า ถ้าจะรอดในวงการ เขาต้อง “ควบคุมเกม” ด้วยตัวเองนั่นทำให้เขาตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ชื่อ United Artists และเริ่มมีบทบาทเบื้องหลังมากขึ้น ทว่า โปรเจกต์ที่ทำให้เขากลับมาอย่างเต็มตัว คือ Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)Ghost Protocol ไม่ใช่แค่หนังภาคต่อธรรมดา แต่มันเป็นการรีแบรนด์ตัวตนของทอม ครูซ เขาไม่ได้มาแค่แสดง เขา “เล่นจริง” โดยเฉพาะฉากที่เขาปีนตึก Burj Khalifa — ตึกที่สูงที่สุดในโลกสื่อเริ่มเปลี่ยนมุมมอง จากที่เคยมองว่าเขา “บ้า” ก็เริ่มบอกว่า “เขากล้าบ้าบิ่น”ความทุ่มเทในกายภาพของเขากลายเป็นจุดขายใหม่ที่แตกต่างจากดาราคนอื่น ไม่มีใครทำแบบนี้จริงๆ — นอกจากทอม ครูซผลลัพธ์? Ghost Protocol ทำรายได้กว่า 690 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก และเสียงชื่นชมว่า “เป็นหนังที่ดีที่สุดในแฟรนไชส์” จนถึงตอนนั้นความสำเร็จของ Ghost Protocol ทำให้แฟรนไชส์ Mission: Impossible กลายเป็นมากกว่าหนังบู๊ มันเป็นสัญลักษณ์ของ “การเอาชนะอดีต”ทอม ครูซ กลับมาเป็นดาราที่คนทั้งโลกยอมรับอีกครั้ง แต่ไม่ใช่ในฐานะ “เจ้าชายฮอลลีวูด” เหมือนยุค 90 เขาเป็น “นักสู้” แห่งวงการ ที่พร้อมจะทุ่มสุดตัว เพื่อให้คนดูได้ประสบการณ์ที่แท้จริงและเขาก็ไม่หยุดแค่ภาคเดียว...ในวัยกว่า 60 ปี ทอม ครูซ กลายเป็นสัญลักษณ์ของ “ความทุ่มเทเหนือขีดจำกัด” ผู้ชมไม่เห็นเขาเป็นพระเอกหวานซึ้งอีกต่อไป แต่เป็นนักแสดงที่ “กล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้า”