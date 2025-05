W Hotels จัดกิจกรรมร่วมฉลอง Pride Month ในประเทศไทย

และเตรียมจัดกิจกรรม LGBTQIA+ สุดเข้มข้นตลอดเดือนมิถุนายน ในปีที่ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับรองให้การสมรสเพศเดียวกันถูกกฎหมายไลน์อัพของกิจกรรม “Take a Stance” ที่ W Bangkok และ W Koh Samui ตลอดเดือนมิถุนายนกรุงเทพฯ ประเทศไทย – 22 พฤษภาคม 2025: W Hotels ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ระดับโลกกว่า 30 แบรนด์ในเครือ Marriott Bonvoy ร่วมฉลอง Pride Month ประจำปี 2025 ในประเทศไทย ด้วยกิจกรรมหลากหลายที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ และสร้างความเข้าใจ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการให้การต้อนรับทุกท่าน พร้อมโอบรับสีสันและความสุขจากการยอมรับสิทธิของชาว LGBTQIA+Pride Month ในปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–30 มิถุนายน 2025 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับรองการสมรสเพศเดียวกันตามกฎหมาย ทำให้คู่รัก LGBTQIA+ จากทั่วโลกหลั่งไหลมายังประเทศไทยด้วยความรู้สึกถึงอิสรภาพและความเท่าเทียมที่ได้คืนกลับมา และ W Hotels ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม Pride ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมอ้าแขนต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่น“W Hotels เป็นพื้นที่แห่งการแสดงตัวตนและการพูดคุยอย่างมีความหมายมาโดยตลอด ในขณะที่ทั่วโลกฉลอง Pride Month ในเดือนมิถุนายนนี้ พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์อย่าง “Take a Stance” ผ่านกิจกรรมที่เต็มไปด้วยประสบการณ์อันดื่มด่ำและน่าประทับใจของเรา หลังจากที่ประเทศไทยเพิ่งผ่านกฎหมายสมรสเพศเดียวกันเมื่อต้นปีนี้ เราตั้งตารอต้อนรับแขก LGBTQIA+ จากทั่วโลกให้มายังเมืองไทยอย่างมั่นใจว่าพวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระ” แบรด เอ็ดแมน รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวตลอดทั้งเดือน W Hotels จะ “Take a Stance” หรือแสดงจุดยืน ด้วยการจัดกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองและเปิดเวทีรับฟังเสียงของทุกคนที่ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมในวันที่ 7 มิถุนายน ซึ่งเชิญ KOL หรือ “Local Connectors” ผู้นำเทรนด์ และผู้ทรงอิทธิพลในแวดวง LGBTQIA+ มารวมตัวกันในกิจกรรมหลากหลายที่เต็มไปด้วยสีสัน ไฮไลต์คือดินเนอร์มื้อพิเศษแบบโฟร์แฮนด์ (4-Hands Dinner) โดยเชฟพลอยและเชฟโจ ซึ่งจะนำเสนออาหารไทยด้วยเทคนิคการปรุงแบบใหม่สุดล้ำ รวมถึงกิจกรรม Pour for Pride ที่ Queer Mixologist เชิญทุกคนมาจิบเครื่องดื่มพิเศษในค่ำคืนนี้ นอกจากนี้ แขกโรงแรมและผู้มาร่วมงานยังสามารถร่วมประสบการณ์ แมริออท บอนวอย โมเมนต์สสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เงินก็ซื้อไม่ได้ อย่างคลาสสอนเพลทติ้งกับ(สามารถคลิกที่นี่เพื่อร่วมประมูลสิทธิ์)นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น Art Session กับ “อะตอม ปกรณ์” ศิลปิน นักเขียน และครีเอเตอร์ผู้ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือเยียวยาจิตใจ และ Pride Fun Run ซึ่งเป็น "การวิ่งขึ้นตึก" ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งขึ้นไปถึงชั้นบนสุดของโรงแรม พร้อมรางวัลสำหรับผู้แต่งกายแฟนซีสุดสร้างสรรค์! นอกจากนี้ ผู้เข้าพักยังจะได้พบกับข้อความ “Take a Stance” ผ่าน Art Reflector Mirror และสามารถร่วมถ่ายภาพแสดงจุดยืนสนับสนุนLGBTQIA+และแชร์ลงโซเชียลมีเดียตลอดทั้งเดือนมิถุนายนด้าน W Koh Samui จะเริ่มกิจกรรมในวันที่ 7 มิถุนายน ด้วย Pride Party ที่ WOOBAR พร้อมเสียงเพลงจาก Exotica และ DJ Groove การแสดงเต้นสุดตระการตาและโชว์ไฟที่น่าตื่นตาตื่นใจ และจะมีการจัดงาน "Sunset Social" บาร์บีคิวริมชายหาดยอดนิยมในฉบับสีสันสดใสของเทศกาล Pride ในวันที่ 7 และ 14 มิถุนายน และ Brunch ในวันที่ 8 มิถุนายนที่ห้องอาหาร The Kitchen Table นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “Stance Sessions” ว่าด้วยเรื่องการสมรสเพศเดียวกัน ซึ่งจะจัดขึ้นที่ห้อง The Great Room โดยผู้ร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและอาหารว่าง พร้อมมีส่วนร่วมในการพูดคุยที่สร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ “I Stand For…” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแบบสบายๆ โดยมีคู่รักเพศเดียวกันและ DJ Groove มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาในบรรยากาศเป็นกันเองทั้ง W Bangkok และ W Koh Samui จะเชิญชวนแขกมาร่วมดื่มฉลองช่วงเวลาพิเศษนี้ผ่านเครื่องดื่มพิเศษในแคมเปญ “Pour for Pride” ซึ่งมีให้บริการตลอดเดือนมิถุนายนหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์: https://www.marriott.com/welcoming-all.mi