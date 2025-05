ถอดเพลง Don’t smile ที่ “พลอย เฌอมาลย์” อิน! เธอควรจะคิดถึงฉันสิ ทุกๆ ครั้งที่เธอกอดผู้หญิงคนนั้น

ทำชาวเน็ตพร้อมใจกันส่งกำลังใจและโอบกอดกับการโพสต์คลิปตัวเองพร้อมเพลง Don’t smile ของศิลปิน Sabrina Carpenter ในอินสตาแกรม โดยเนื้อหาของเนื้อเพลงที่มัมพลอยแชร์คือ“Don’t smile because it happened, baby Cry because it’s over Oh, you’re supposed to think about meEvery time you hold her (อย่ายิ้มเพราะมันเคยเกิดขึ้นเลย ที่รัก ร้องไห้เพราะมันจบลงดีกว่า เธอควรจะคิดถึงฉันสิ ทุกๆ ครั้งที่เธอกอดผู้หญิงคนนั้น)“Don’t smile because it happened, cry because it’s over” (อย่ายิ้มเพราะมันเคยเกิดขึ้นเลย ร้องไห้เพราะมันจบลงดีกว่า เพราะอยากจะให้แฟนเก่าของเธอรู้สึกเสียดายที่เลิกกับเธอไป)ทำเอาชาวเน็ตและคนที่รักพลอย พากันคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้พลอยกลับมาเป็นตัวเอง ผ่านพ้นเรื่องราวนี้ไปได้โดยเร็ว และอวยพรให้เจอคนที่ตั้งใจรักจริงๆ สักที