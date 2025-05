“LOVE OUT LOUD FAN FEST 2025 : LOVEMOSPHERE” ไม่ใช่แค่ “คู่จิ้น” แต่นี่คือ 22 ศิลปิน ในนาม GMMTV มหกรรมแฟนเฟสติวัลครั้งยิ่งใหญ่ ทุบทุกสถิติ!

ละสายตาไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียว สำหรับมหกรรมแฟนเฟสติวัลครั้งยิ่งใหญ่ จาก“GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่เขียนตำนานความสนุกบทใหม่ ในงาน“LOVE OUT LOUD FAN FEST 2025 : LOVEMOSPHERE” พุ่งทะยานให้สุดชั้นบรรยากาศ กับการตามล่าหาดินแดนแห่งรักพร้อมนักเดินทาง ทั้ง 22 หนุ่มฮอต “เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์ / บุ๋น นพณัฐกันทะชัย, เปรม วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์ / ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน / ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล / จุง อาเชนไอย์ดึน, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ / จิมมี่ จิตรพลโพธิวิหค, ซี ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ / เฟิร์ส คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล / เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล / วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์, สตางค์กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์ / เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์ / วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์, เอส ศุภ สง่าวรวงศ์” ที่เสิร์ฟความสนุกทุกอารมณ์เพลง ครบรสทุกโมเมนต์พร้อมโชว์สุดพิเศษเต็มรูปแบบของ 11 คู่จิ้นเคมีทรงพลัง และเซอร์ไพร์สสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแขกรับเชิญ “อู๋ ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์” วง JASP.ER และ “เลโก้ รพีพงศ์ ศุภธินีกิตติ์เดชา-นัท ธนัท ด่านเจษฎา-ฮง พิเชฐพงศ์ จิรเดชสกุลวงศ์-ตุ้ย ชยธรไตรรัตนประดิษฐ์” วง LYKN ท่ามกลางแสงสีเสียงโปรดักชั่นจัดเต็มสุดอลังการ สะกดกองทัพทุกด้อมให้อินและฟิน เอ็นเนอร์จี้พุ่งทะยานแบบไร้ขีดจำกัดจนแทบลืมหายใจทั้ง 2 รอบการแสดง ในรูปแบบOn Stage และการ Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลกนานกว่า 5 ชั่วโมง จนสร้างปรากฏการณ์สนั่นโซเชียล ส่งให้แฮชแท็ก #LOLFanFest2025D1 และ #LOLFanFest2025D2 พุ่งทะยานขึ้นเทรนด์X “อันดับ 1” ของโลก รวมถึงติดเทรนด์ในอีกหลายประเทศ อาทิ ไทย, กัมพูชา, เอกวาดอร์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, แม็กซิโก, เปรู, เวียดนามและอันดับอื่นๆ ในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย ซึ่งทั้ง 2 วันมียอดพุ่งสูงถึงกว่า 19 ล้านโพสต์ เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่าเมืองทองธานีเริ่มต้นความสนุกด้วยการเปิดตัวสุดอลังการที่เนรมิตให้อิมแพค อารีน่ากลายเป็นท้องฟ้า จากนั้นทั้ง 11 คู่ “เอิร์ท-มิกซ์ / บุ๋น-เปรม / ปอนด์-ภูวิน / ฟอส-บุ๊ค / จุง-ดัง / จิมมี่-ซี / เฟิร์ส-ข้าวตัง / เจมีไนน์-โฟร์ท / วินนี่-สตางค์ / เพิร์ธ-แซนต้า / วิลเลี่ยม-เอส” โชว์ความแข็งแรงโหนสลิงลอยล่องกลางอากาศมาขึ้นบอลลูนยักษ์กับเพลง “Fly High” ก่อนจะทักทายแฟนๆ ทุกด้อมที่มาให้กำลังใจและส่งเสียงต้อนรับดังสนั่นฮอลล์ ก่อนจะส่งเข้าโชว์จาก “เปรม-วิลเลี่ยม-เพิร์ธ-ปอนด์-ภูวิน-เจมีไนน์” ในเพลง “ทำไมต้องเป็นฉัน” และส่งต่อให้“ซี-โฟร์ท-ปอนด์-ภูวิน-เจมีไนน์” ที่รวมตัววงร็อคเฉพาะกิจอวดฝีมือเล่นดนตรีในเพลง “Secret”ร้อนแรงจนเวทีลุกเป็นไฟฟินต่อเนื่องกับโชว์พลังเกินต้านที่แต่ละคู่เตรียมมาเสิร์ฟแฟนๆ เริ่มจาก “บุ๋น-เปรม” เรียกน้ำย่อยในเพลง “พลังแสงอาทิตย์” ต่อด้วยความสดใสสุดหวานปั่นจักรยานหอบลูกโป่งจาก “ฟอส-บุ๊ค” เพลง “เธอๆ เพื่อนเราชอบ” ส่วน “จุง-ดัง” ก็มาเต็มกับเพลง “Baby Tee” ทางด้าน “เอิร์ท-มิกซ์” มาแนวร็อคเพลง “จี๊จ๊ะ” ก่อนจะเป็นคิวของ “ดัง-บุ๊ค-วินนี่-ข้าวตัง-แซนต้า” โชว์เพลง “พระเอกลิเก” ถูกอกถูกใจแม่ยกเรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์ เปลี่ยนโหมดเป็นร็อคสุดเซ็กซี่จาก “ปอนด์-ภูวิน” มาพร้อมโซ่มัดใจในเพลง “Bad Girl Like You” จนแฟนๆ ใจบางกันเป็นแถบ สลับกับเพลงโจ๊ะๆ ม่วนจอย จนแฟนๆ ขยับขาตามเพลง “งัดถั่งงัด” จาก“วิลเลี่ยม+เอส” พักหายใจฟังเสียงเปียโนเพราะๆกับเพลง “คืนที่ดาวเต็มฟ้า” จาก “วินนี่+สตางค์” ที่มาในลุคคุณชายสุดหล่อ จากนั้น “เฟิร์ส-ข้าวตัง” เปิดบูธดีเจแร็ปสุดเดือดกับเพลง “ยักไหล่” ย้อนวันหวานๆ กับเพลงลูกกรุง “รักคุณเข้าแล้ว” อบอุ่นนุ่มลึกจาก “บุ๋น-เอส-เอิร์ท-สตางค์” ทำคนดูเคลิ้มหนักส่วน “จุง-มิกซ์-ฟอส-เฟิร์ส-จิมมี่” เปลี่ยนลุคเป็นแบดบอย ฟิลร็อคกระชากใจเพลง “วัยหนุ่ม” เรียกเสียงกรี๊ดไม่หยุด ส่งต่อเวทีให้ “เพิร์ธ-แซนต้า” แร็ปโยกย้ายเพลง “ทะลึ่ง” แถม “เพิร์ธ” โชว์เล่นกีต้าร์ ส่วน “แซนต้า” ปล่อยสเต็ปเต้นเวทีสะเทือน ทางด้าน “จิมมี่-ซี” ไม่น้อยหน้าโชว์เพลงซึ้งๆ “จากกันโดยสมบูรณ์” และล่องลอยกับเพลงรัก 2 เพลงรวด “ซึมซับ, ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักหรือเปล่า” จาก “เจมีไนน์+โฟร์ท”ออกเดินทางตามหาความรักกันต่อ เริ่มจากสายหนุ่มฮอต “เอส-ดัง-เฟิร์ส-จิมมี่” มาในเพลง“จีบได้ไหม” ตามด้วยสายคิ้วท์ “เปรม-เอิร์ท-มิกซ์-บุ๊ค-วินนี่” กับเพลง “หยอกไม่หลอก” สายร้องโชว์พลังเสียงในโหมดรักเศร้าๆ เพลง “โตกว่านี้” จาก“ภูวิน-สตางค์-ข้าวตัง-ซี-เจมีไนน์” สายร็อคอกหักจาก “บุ๋น-วิลเลี่ยม-จุง-เพิร์ธ-โฟร์ท” เพลง “ฉันไม่ต้องการตัวเธอในตอนนี้” สายโจ๊ะๆ “เอิร์ท-ฟอส-วินนี่-เฟิร์ส-ข้าวตัง-จิมมี่” ชวนยึกยักขยับขากับเพลง “จองไว้” แฟนๆ ดูไปยิ้มไป สายลูกทุ่ง “บุ๋น-เปรม-มิกซ์-บุ๊ค-สตางค์” จัดหางเครื่องอลังการแน่นเวทีกับเพลง “กระแซะเข้ามาซิ” จากนั้นไปเต้นกันให้ยับกับเพลง “Take it off” จาก “จุง-ปอนด์-แซนต้า” พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ “อู๋ ธนบูรณ์” ศิลปินจากวง “JASP.ER” เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น ร้อนแรงกับต่อกับเพลง “ทัก” จาก “วิลเลี่ยม” พร้อมอีกหนึ่งเซอร์ไพร์สกับการรวมตัวของวง “LYKN” “เลโก้-นัท-ฮง-ตุ้ย” ทุ่มสุดพลังแดนซ์กันมันส์เกินต้านจากนั้น 2 วง “JASP.ER x LYKN” กอดคอเพิ่มความเร่าร้อนกับเพลง “ยาพิษ” ทำเวทีลุกเป็นไฟคนดูแทบละลาย ส่งต่อความความมันส์ให้กับ“เพิร์ธ-เจมีไนน์-แซนต้า-เอส-ซี-ปอนด์-ฟอส-โฟร์ท-ภูวิน-ดัง” โหนสลิงตีลังการ้องเพลง “ละลาย. แรงอีกนิด” สุดตื่นตาตื่นใจทำเอาแฟนๆ กรี๊ดกันไม่หยุดปล่อยทีเด็ดกับช่วงถัดมาพาแฟนๆ เข้าสู่บรรยากาศความรักครบรส ทั้งรัก หวานซึ้ง เศร้าอกหัก ผิดหวัง เริ่มจาก “วินนี่-สตางค์” กับเพลง“อกหัก” ส่วน “เฟิร์ส-ข้าวตัง” บอกรักกันผ่านเพลง“You Ever” มาถึงคู่ “เอิร์ท-มิกซ์” หวานๆ กับเพลง “ขอบคุณกันและกัน” น้ำตาคลอเบ้ากับเพลง“เพื่อนสนิท” จาก “ฟอส-บุ๊ค” ต่อด้วยเพลง “ล้มแชมป์” จาก “จิมมี่-ซี” ส่วน “จุง-ดัง” ขอเป็นบอดี้การ์ดสุดเท่คอยปกป้องกันและกัน กับเพลง“Bodyguard” จากนั้นเปิดวงออเครสต้าชุดใหญ่“วิลเลี่ยม-เอส” บอกความรู้สึกที่มีผ่านเพลง “สิ่งที่มันกำลังเกิด” ทำคนดูใจบางไปหมด ส่วน “บุ๋น-เปรม” โชว์ลีลาสุดโรแมนติกในเพลง “งานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวง” และเพลง “เพลงรัก” ที่สื่อถึงความรักในแบบของ “ปอนด์-ภูวิน” กลับมาสนุกกันอีกรอบกับเพลง “Hotel Lobby, TeedeTada” แดนซ์จังหวะเข้าขากันสุดๆ ของ “เจมีไนน์-โฟร์ท” และส่งต่อแบบเร้าใจให้ “เพิร์ธ-แซนต้า” ลีดกีต้าร์คู่สุดมันส์ในเพลง “ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก” แฟนๆ กรี๊ดกันกล่องเสียงสั่นเข้าสู่ช่วงท้ายคอนเสิร์ต ทั้ง 22 นักเดินทางลอยตัวบนสลิงออกมาทักทายแฟนๆ ทั่วฮอลล์อย่างใกล้ชิดผ่านเพลง “กฎของแรงดึงดูด” และเพลง “You’re My Treasure” พร้อมกล่าวขอบคุณว่า “ขอบคุณ GMMTV ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเราได้มายืนบนเวทีที่ยิ่งใหญ่นี้ ขอบคุณแฟนๆ ทั่วทุกมุมโลกที่เชื่อใจในพวกเราและซัพพอร์ตทุกๆ ผลงานนะครับ ดีใจและมีความสุขมากๆที่ได้เอาความเป็นตัวเองออกมาโชว์ให้แฟนๆ ได้ชม เป็นคอนเสิร์ตที่ทำให้พวกเราได้เติบโตและเรียนรู้ มากมาย ขอบคุณแฟนๆ อีกครั้งที่มาร่วมสนุกด้วยกัน หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคอนเสิร์ต “LOVE OUT LOUD FAN FEST 2025 : LOVEMOSPHERE” พวกเราเองก็จะนำความสุขจากคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปเป็นพลังในการทำงาน และพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างผลงานที่ดีต่อไปครับ” จากนั้นทั้ง 22 หนุ่มฮอต ชวนลูกๆ มาสคอตของแต่ละคู่ขึ้นมาร่วมอำลาแฟนๆ ไปด้วยกันกับ 2เพลง “บอลลูน” ส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยความอบอุ่นสุดประทับใจการรับชม Live Streaming สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “LOVE OUT LOUD FAN FEST 2025 : LOVEMOSPHERE” ได้ตั้งแต่วันที่ 31พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 6มิถุนายน 2568 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 450 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thaiticketmajor.com หรือ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV