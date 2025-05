“PP Krit” ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 30 คนรุ่นใหม่ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย ใน “Forbes 30 Under 30 Asia 2025” จาก Forbes Asia

ขอแสดงความยินดีกับ “พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ศิลปินและนักแสดงสุดฮอตมากความสามารถ ที่ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 30 คนรุ่นใหม่ทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย ใน “Forbes 30 Under 30 Asia 2025” ในหมวด Entertainment & Sports จาก Forbes Asia ที่จัดทำเพื่อยกย่องบุคคลอายุต่ำกว่า 30 ปี จากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีผลงานโดดเด่นในหลากหลายสาขาโดย “พีพี กฤษฏ์” เป็นศิลปินและนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียง เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงในสังกัด “นาดาวบางกอก” มีผลงานเดินแบบ ถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณา รวมถึงงานทางด้านการแสดง ซีรีส์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ (I Told Sunset About You)” ที่สร้างชื่อและทำให้เป็นที่รู้จักไปถึงต่างประเทศ จนทำให้สามารถคว้ารางวัลไปได้กว่า 30 รางวัลทั้งในไทยและต่างประเทศ หนึ่งในนั้นคือรางวัล "Asian Star Prize" จากเวที Seoul International Drama Awards 2021 และ รางวัล "Outstanding Asian Star" ในปี 2022ในปี 2021 ยังเปิดตัวในฐานะศิลปิน “PP Krit” ด้วยซิงเกิลแรกเพลง “It's Okay Not To Be Alright” และในปี 2022 ได้เปิดบริษัทและค่ายเพลงสังกัด “PP Krit Entertainment” ร่วมกับ “เบล สุพล พัวศิริรักษ์” เพื่อดูแลพัฒนาศิลปิน รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานเพลง และงานบันเทิงอย่างครบวงจร จึงทำให้มีทั้งผลงานเพลงที่โดดเด่น เป็นที่รู้จักมากมาย อาทิ Fireboy, ลังเล, เส้นเรื่องเดิม, ขอโทษละกัน และ Oopsy Daisy รวมถึงคอนเสิร์ต “PP Krit My Pleasure Concert” คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ได้รับการชื่นชมอย่างมากจากแฟน ๆ และแวดวงการจัดคอนเสิร์ตให้เป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ประทับใจที่สุดคอนเสิร์ตหนึ่ง และในปีที่ผ่านมายังได้ร่วมทุนสร้างและมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่องแรก “ซองแดงแต่งผี” ร่วมกับ GDH ที่ปัจจุบันได้รับการติดต่อให้นำไปฉายทั่วเอเชียอีกด้วย ในส่วนของงานด้านแฟชั่น “พีพี กฤษฏ์” เป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่าง “BALENCIAGA” และยังมีโอกาสได้ร่วมเดินแบบบนรันเวย์ในคอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิของแบรนด์ ประจำปี 2025 ที่จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้อีกด้วยในพาร์ทธุรกิจ “พีพี กฤษฏ์” ได้ก่อตั้งแบรนด์ COLORS CULTURE แบรนด์สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย โดยในปัจจุบันแบรนด์ก่อตั้งมาแล้วเป็นปีที่ 4 และยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ส่งผลให้มีการออกคอลเลคชั่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง#ForbesU30Asia#PPKritt#PPKritEntertainment