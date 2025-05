กลับมาอีกครั้ง! งานเฟสติวัลที่ยกกำลังความสนุกกับการรวมตัวของเหล่าอินฟลูฯ ชื่อดังและศิลปินมากกว่า 100 ชีวิต ในงาน FU ME FEST 2 “มันส์ทะลุจอ” ซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่ 16 พ.ค. นี้

ต่อยอดความสำเร็จหลังจากที่แฟนๆ ให้การตอบรับกันอย่างล้นหลาม สำหรับ งาน “FU ME FEST” ที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ล่าสุดปีนี้ยกกำลังความสนุกกลับมาอีกครั้ง! สำหรับงานเฟสติวัลที่รวมตัวของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและศิลปินมากกว่า 100 ชีวิต ในงาน FU ME FEST 2 “มันส์ทะลุจอ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2568 ณ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว ที่พร้อมจัดเต็มให้คุณได้เจอกับอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินที่คุณชื่นชอบอย่างใกล้ชิด! อาทิ เทพลีลา, GOYNATTYDREAM CHANNEL, โคตรคูล, GoodDay Official, Buffalo Gags, BB memory, Bew Varaporn & TaninS, Bow Kanyarat, GLUTA STORY, สเตฟาน, OHANA, GO WENT GO, mintchyy, Little Monster Family, PIGKAPLOY, icepadie, อินทนนท์ ฯลฯ และลุ้นรับของรางวัลมากมาย พร้อมระเบิดความมันส์สุดเหวี่ยงกับคอนเสิร์ตฟอร์มวงเฉพาะกิจของเหล่าศิลปินและอินฟลูฯ ตัวตึง อาทิ เทพลีลา, ว่าน Soloist Channel, RUBSARB, ZOMMARIE, Soundtiss, สงกรานต์ Double Mass, BUFFET CHANNEL พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ โอ๊ต ปราโมทย์, ป๊อบ ปองกูล และศิลปิน อินฟลูอื่นๆ อีกมากมายโดยครั้งนี้ “FU ME FEST 2” ขน LINE UP มาแบบจัดเต็ม และกิจกรรมสนุกๆ ให้แฟนๆ ได้ร่วมเล่น พูดคุยกันแบบใกล้ชิด กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินที่ชื่นชอบ แถมยังได้ทั้งช็อป เล่นเกม รับความมันส์และเสียงหัวเราะกลับบ้านแบบจัดเต็ม โดยแต่ละโซนมีดังนี้FU ME MARKET : ศูนย์รวมสินค้า Rare Item เตรียมช็อปปิ้งกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่นชอบ ช็อปกันแบบจุกๆ กว่า 90 บูธ หรือจะถ่ายรูป ขอลายเซ็นกับอินฟลูเอนเซอร์ ก็รวมไว้ให้แล้วที่เดียว, FU ME เวที JOY : เวทีที่แฟนๆ จะได้ชมเกมโชว์สุดฮิตจากหน้าจอสู่ทุกคน อาทิ คำต้องห้าม, คำต้องเชื่อม พร้อมร่วมทีมเล่นเกมกับอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินอย่างใกล้ชิด, FU ME PHOTO BOOTH : เซอร์ไพรส์พิเศษจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ กับกิจกรรมถ่ายรูปแบบใกล้ชิด, FU ME TALK & PODCAST : นั่งฟังแบบใกล้ชิด ฮาทุกขีดจำกัด และคอนเสิร์ตฟอร์มวง : มันส์สนุกปิดท้ายกับการรวมตัวเฉพาะกิจของอินฟลูเอนเซอร์และศิลปิน ที่จะมาร้อง เล่น เต้นกันแบบสุดมันส์ งานนี้เพื่อแฟนๆ โดยเฉพาะ รับรองว่าสนุก เร้าใจแน่นอน และยังสามารถรับฟรี กาชาปอง และลุ้นรับของขวัญพิเศษจากอินฟลูเอนเซอร์ทุกโซนอีกเพียบสำหรับผู้ที่สนใจสามารถจับจองซื้อบัตรรอบ REGULAR ได้แล้ว ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป โดยเปิดจำหน่ายบัตรที่ The Concert Application หรือ https://www.theconcert.com/concerts/fu-me-fest-2 เท่านั้น สำหรับราคาบัตรรอบ REGULAR มีดังนี้1) บัตร JOY ราคา 899 บาท (จำกัดอายุ 7 ปี ขึ้นไป) สามารถจอยได้ตลอดวัน ยกเว้นคอนเสิร์ตฟอร์มวง แต่สามารถดูสดได้ในจอขนาดยักษ์นอก HALL คอนเสิร์ต สิทธิพิเศษสำหรับบัตร JOY จะได้รับสมุด PASSPORT สะสมลายเซ็น และตั๋วกาชาปอง 1 ใบ2) บัตร JOY CON ราคา 2,350 บาท (จำกัดอายุ 12 ปี ขึ้นไป) สามารถจอยได้ตลอดวัน พร้อมเข้าชมคอนเสิร์ตฟอร์มวงแบบสดๆ เต็มรูปแบบใน HALL คอนเสิร์ต สิทธิพิเศษสำหรับบัตร JOY CON จะได้รับเสื้อฟอร์มวง 1 ตัว (2 วันลาย ไม่เหมือนกัน), สมุด PASSPORT สะสมลายเซ็น และตั๋วกาชาปอง 2 ใบและพิเศษ! สำหรับใครที่ซื้อบัตรแบบ Bundle ราคาจะเท่ารอบ EARLY BIRD มีให้เลือกทั้งหมด 2 PACKAGES สุดคุ้ม ดังนี้1) PACK บัตร JOY สามารถ JOY ยกทีม > 4 ใบ ราคา 3,196 บาท จาก 3,596 บาท2) PACK บัตร JOY CON สามารถ JOY CON DUO > 2 ใบ ราคา 4,400 บาท จาก 4,700 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/fumefest.officialInstagram : www.instagram.com/fumefest.officialTikTok : https://www.tiktok.com/@fumefest.official#FUMEFEST #FUMEFEST2 #มันส์ทะลุจอ #ฟูมี #ฟอร์มวง