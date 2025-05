เทศกาล Bangkok Pride Festival 2025 พร้อมกระหึ่มเมือง! ภายใต้ธีม “Born This Way” จากชัยชนะ “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” สู่ “การรับรองอัตลักษณ์” เต็มรูปแบบ 30 พค -1 มิย นี้ แน่นอน

“Bangkok Pride Festival 2025” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2025) เทศกาลไพรด์พาเหรด สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่เหล่าตัวแม่ ตัวมัม ทั้งหลายจะได้เฉิดฉายฉลองเดือนแห่งความเท่าเทียม เทศกาลที่ทุกคนจะได้ร่วมปักหมุดหมายให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่ Pride Destination แห่งเอเชีย ธงสีรุ้งและธงอัตลักษณ์ยาวกว่า 200 เมตร เตรียมโบกสะบัด! เต็มถนนพระราม 1 พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัด Bangkok World Pride ปี 2030 โดย ปีนี้ “Bangkok Pride Festival 2025” กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม “Born This Way” การเดินทางจากชัยชนะของ “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” สู่ “การรับรองอัตลักษณ์” อย่างเต็มรูปแบบ เพราะ….ชัยชนะของสมรสเท่าเทียมไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่มันคือประตูบานแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าเมื่อคิดว่าเล็กๆไม่ ใหญ่ๆเราต้องจัด บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ จัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องออดิทอเรียม สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ เอ็นบีที (NBT) โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเซเลบริตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับ Bangkok Pride Festival 2025 อาทิ ต๋อง-ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา , โอมม่อน ภพภัทร เลิศประดิษฐ์ , ฮาร์ธ - ชินดนัย เดชะวลีกุล จาก รักผ่านไลฟ์ เดอะ ซีรีส์ ,ทีม - ธัชนนท์ ทองเภ้า จากซีรีส์ ยกนี้พี่ต้องชนะ ค่ายเลิฟ มีเดีย , โชกุน วชิรวิชญ์ สิริวัฒนาเดชากุล จาก รักชอบเจ็บ เดอะซีรีส์ ,ขั้ว พุฒิพงศ์ กำปา , ยิม กันต์กวี เพชรคง , บอยส์ อนุชา อ่ำหลิม , ต้าจิน นนทกาญ สามงามจันทร์ , เสื้อกั๊ก ชัยพงษ์ ชูใจ ,กันดั้ม จักรกฤษ ศรีสถาน , ฟลุ๊ค ภัทราวุธ วงษ์แก้ว , ต้นคุณ วิศรุต สดทะวงค์ , เบศน์ นฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ค่าย Starforge Entertainment , จูน วรรณวิมล เจนอัศวเมธี , มิวนิค นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล จาก GMM TV , โบ๊ท ยงค์ยุทธ เติมต่อ , โอ๊ต ภาสกร สารรัตนะ จาก ซีรีส์ ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก Mystubborn , เฮ วชิรวิทย์ , ก้อง กิตติคม และ แจม พีรภัทร พร้อมทีมผู้บริหาร ดิว ภานุภัทร และ เฟิร์น ณัฐชยกานต์ แห่งค่าย DFJ ENTERTAINMENT , คริส คริสโตเฟอร์ และ อินดี้ ธนดล ตัวแทนจาก ซีรีส์เรื่อง Reset การเกิดใหม่ของดวงดาว ค่าย broadcast thai television รวมถึงคู่รักชีวิตจริง พอร์ช อภิวัฒน์ อภิวัฒน์เสรี และ อาม - สัพพัญญู ปนาทกุล , พ่อเอ๊ะ ภักดี พลล้ำ (ผู้บริหารวง ระเบียบวาทะศิลป์) , โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา , ปุ๋ย นิทัศน์ ตุลยธำรงกิจ และ บับเบิ้ลกัม จัดเต็ม 4 กิจกรรมหลัก ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568 เริ่มด้วย•Bangkok Pride Parade 2025 ขบวนพาเหรดเสมือนการเปิดม่านสู่โลกที่เท่าเทียม และการเฉลิมฉลองความหลากหลายของชุมชน LGBTQIAN+ ประกอบไปด้วย 7 ขบวนหลัก 7 สี 7 คอนเซ็ปต์ จากนิยามความเป็นตัวเอง-Born Again นำขบวนโดย Bangkok Pride เฉลิมฉลองการ “เกิดใหม่” อย่างภาคภูมิของตัวตนที่เคยถูกซ่อนเร้น-Born to Be Loved ขบวนสีแดง แสดงพลังของความรักที่ไม่ต้องซ่อนอีกต่อไป และฉลองสิทธิสมรสเท่าเทียม-Born to Be Me ขบวนสีม่วง สะท้อนพลังของการรักและเป็นตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิ-Born to Be Part of One ขบวนสีเขียว เชื่อมโยงตัวตนกับสิ่งแวดล้อม สังคม และโลก-Born to Create & Inspire ขบวนสีเหลือง ยกย่องพลังแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน LGBTQIAN+-Born to Heal Generations ขบวนสีฟ้า มุ่งเน้นการเยียวยาและการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม-Born to Be Together ขบวนสีชมพู ความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานนี้บุคคลทั่วไปเข้าชมงาน และร่วมขบวนพาเหรดฟรี! หากเป็นกลุ่มมากกว่า 10 คนขึ้นไปที่ต้องการทำกิจกรรมหรือนำเสนอประเด็นพิเศษในขบวน สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://parade.bangkokpride.org มาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ไปด้วยกัน•เวทีเสวนา Bangkok Pride Forum 2025 งานฟอรั่ม LGBTQIAN+ ปีที่ 2 ที่เปิดพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หัวข้อเด็ดเกี่ยวกับสุขภาวะ LGBTQIAN+, เศรษฐกิจสีรุ้ง, เทคโนโลยี, สิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน การศึกษา และ วัฒนธรรม จากภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน บนเวทีใหญ่ใจกลางสยาม•เวทีประกาศรางวัล Bangkok Pride Awards 2025 เวทีเกียรติยศที่จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเชิดชูบุคคลและองค์กร ที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมสิทธิความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 31 พฤษภาคม2568 ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เวทีรางวัลระดับชาติ ได้รวบรวมมิติของเศรษฐกิจ สังคม บันเทิง การเมือง และภาคธุรกิจ ไว้อย่างครบถ้วนในเวทีเดียว•เวที DRAG BANGKOK Festival 2025 ที่จัดยิ่งใหญ่ควบคู่ไปกับกิจกรรม “Bangkok Pride Festival 2025” เป็นเวทีที่จะยกระดับศิลปะแดร็กไทยสู่เวทีโลก ภายใต้ธีม “Thaituristic Drag Scene” ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2568 ซึ่งนำเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านการแสดงที่ทรงพลังและสร้างสรรค์นักแสดงคนดัง ต๋อง–ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา เปิดใจในฐานะนักแสดงที่ร่วมงาน Bangkok Pride Festival มาโดยตลอดว่า “Bangkok Pride Festival 2025 เป็นงานประจำปีที่ชาว LGBTQIAN+ และผู้สนับสนุนต่างรอคอย เห็นได้จากจำนวนผู้ร่วมขบวนที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ซึ่งสะท้อนพลังของชุมชน และความหลากหลายที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น ปีนี้นฤมิตไพรด์จัดเต็มเช่นเคยกับธีม Born This Way การเฉลิมฉลองชัยชนะของกฎหมายสมรสเท่าเทียม และการเดินหน้าสู่เป้าหมาย : การรับรองอัตลักษณ์อย่างเต็มรูปแบบ ปีนี้ผมและทีมจะร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างภาคภูมิใจ ส่วนรายละเอียด ขออุบไว้ก่อน เจอกันในงานแน่นอนครับ! นอกจากนี้ผมยังได้รับเกียรติร่วมเสวนาบนเวที Bangkok Pride Forum 2025 ด้วย ผมมองว่า นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะแบรนด์ องค์กร และสถาบันต่างๆ ควรลุกขึ้นมาเล่าให้สังคมฟังว่าเราได้ ‘ทำ’ อะไรไปแล้วบ้าง ไม่ใช่แค่ ‘แสดงออก’ เพื่อให้ทันกระแส เพราะ Pride ไม่ใช่แค่เทศกาลแต่คือการระลึกถึงการต่อสู้อันยาวนานของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ การแสดงจุดยืนในเดือนนี้ จึงเปรียบเสมือนการโอบอุ้ม จับมือ และยืนยันว่าเรายืนอยู่เคียงข้างกันจริงๆ ”ทางด้าน วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride” และผู้จัดงาน “วันสมรสเท่าเทียม” (Marriage Equality Day) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานว่า “งาน Bangkok Pride Festival 2025 ปีนี้ จะกลายเป็นเทศกาลระดับชาติ ที่หลอมรวมพลังของผู้คนจากทุกมิติ เราเชื่อมั่นว่านี่จะเป็นขบวนไพรด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย และติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่ผู้คนจากทั่วโลกอยากเข้ามาร่วมกิจกรรมมากที่สุด และจากความสำเร็จนี้เอง เราตั้งใจใช้โอกาสครั้งสำคัญนี้ยกระดับมาตรฐานของงานไพรด์ประเทศไทยให้เทียบเท่ากับ WorldPride พร้อมทั้งประกาศความพร้อมของกรุงเทพมหานคร ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok World Pride 2030 อย่างสมศักดิ์ศรี และขอยืนยันว่า การเดินบนถนนของเรา ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลอง แต่คือการเดินเพื่อเปลี่ยนแปลง ซึ่งหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของการเดินครั้งนี้คือ การผลักดันให้เกิดการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่เพียงส่งผลในด้านสิทธิมนุษยชน แต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความมั่นคงทางสังคม และความเชื่อมั่นในเวทีโลก ในการเป็นประเทศที่เคารพศักดิ์ศรีของทุกคนด้วย”เรามั่นใจว่า กรุงเทพมหานคร พร้อมมากๆ ในทุกมิติ และปีนี้การจัด Bangkok Pride Forum 2025 ถือเป็นปีที่ 2 ที่เราตอกเสาเข็มให้มั่นคง สร้าง National Forum LGBTQIAN+ ระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นฟอรั่ม LGBTQIAN+ ระดับเอเชียในปีหน้า ขณะที่ Bangkok Pride Awards 2025 ที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลและองค์กร ที่ขับเคลื่อนความหลากหลายและความเท่าเทียมในสังคมไทยอย่างแท้จริง แม้ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จัด Bangkok Pride Awards แต่ก็ได้รับการตอบรับดีเกินคาด มีการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากกว่า 5,000 รายการ สะท้อนให้เห็นถึงพลังอันแข็งแกร่งของขบวนการเคลื่อนไหว เพื่อความเสมอภาคในประเทศไทย ซึ่งในอนาคตเป้าหมายของ Bangkok Pride ต้องการผลักดันให้ Bangkok Pride Awards เป็น Awards ในระดับเอเชีย ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น#BangkokPride #BangkokPride2025 #BangkokPrideFestival2025 #นฤมิตไพรด์ #BornThisWay#สมรสเท่าเทียม #MarriageEqualityDay #เพศกำหนดเอง #sexworkiswork #DRAGBANGKOKFestival2025 #DRAGBANGKOK #LGBTQIAN+ #Thailand #Asia #Drag