เริ่มแล้ว! ออดิชั่นสุดเข้ม “In The 8ight Project” “ฟรีน-เบ็คกี้” ร่วมลุ้นผล 30 คนสุดท้าย ได้ไปต่อ

แค่เริ่มต้นก็เข้มข้นแล้ว กับภารกิจเฟ้นหาหญิงสาวมีเสน่ห์ มีความฝัน มากความสามารถ พร้อมแจ้งเกิดในรายการเรียลลิตี้ Girl's Love (GL) สุดยิ่งใหญ่แห่งปี "In The 8ight Project" การผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างสองผู้ผลิตคอนเทนต์แถวหน้าเมืองไทย IDOL FACTORY (ไอดอล แฟคทอรี่) และ WORKPOINT (เวิร์คพอยท์) ช่อง 23 เพื่อสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการบันเทิง เริ่มออกสตาร์ทรอบออดิชั่น ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดา ไปเมื่อวันก่อนเรียกได้ว่าเป็นการออดิชั่นเรียลลิตี้เกิร์ลเลิฟครั้งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย จากผู้สมัครทั่วประเทศนับพันที่ตบเท้าเข้าร่วมออดิชั่นกันอย่างคับคั่ง แต่ละคนฉายแววออร่า แถมยังพกทั้งเสน่ห์ ความสามารถ ร้อง เต้น เล่นละคร พร้อมแสดงตัวตนผ่านการตอบคำถามแบบจัดเต็ม ก่อนจะถึงโจทย์สุดหิน เมื่อผู้เข้าแข่งขันต้องโชว์สกีลจับคู่แสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ทดสอบเคมีด้านการแสดงสด ๆ บนเวที งานนี้สร้างความหนักใจให้คณะกรรมการ นำโดย คุณคเชนทร์ สดโพธิ์ และ คุณศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ผู้บริหาร บริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด ร่วมด้วย คุณสหพร ยี่ตันสี Head group producer บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ต้อง "ตัดใจ" คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเพียง 30 คนเท่านั้น !ภายในงานยังมีเซอร์ไพรส์จากสองนักแสดงสาวสุดฮอตแห่งยุค อย่าง ฟรีน-สโรชา จันทร์กิมฮะ และ เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง ซึ่งแจ้งเกิดจากผลงาน "ทฤษฎีสีชมพู GAP The Series" จนโด่งดังไกลระดับอินเตอร์ มีฐานแฟนแน่นทั้งในไทยและต่างประเทศเหนียวแน่น โดย "ฟรีน-เบ็คกี้" ได้เตรียมโชว์สุดพิเศษมาฝากแฟน ๆ เรียกเสียงกรี๊ดจนห้างแตก พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าแข่งขันที่จะก้าวมาเป็นคู่จิ้นในจักรวาลเกิร์ลเลิฟคนต่อไป"ฟรีน-เบ็คกี้" กล่าวว่า "ต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนเก่งมาก ๆค่ะ เราเห็นความตั้งใจ ความฝัน และความมุ่งมั่นของผู้สมัครที่กล้าจะมายืนตรงจุดนี้ เพราะไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ อยากให้ทุกคนเป็นตัวเอง และอย่าหยุดพัฒนานะคะ พวกเราเชื่อว่ารายการเรียลลิตี้นี้จะเป็นประตูที่เปิดโอกาสในวงการบันเทิง รวมถึงโอกาสอีกหลาย ๆ ด้านให้กับผู้เข้าแข่งขัน เราสองคนก็เติบโตมาจากผลงานด้านเกิร์ลเลิฟ วันนี้เลยเหมือนได้ย้อนกลับไปเห็นตัวเองในวันแรกอีกครั้ง เพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ สู้และผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกัน ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน อย่าทิ้งความฝันของตัวเองนะคะ สุดท้ายพวกเราดีใจและภูมิใจมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพลักดันอุสาหกรรมบันเทิงให้มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะ"