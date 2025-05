‘อิ้งค์ วรันธร’ ชวนทุกคนมาฉลองครบ 10 ปี กับคอนเสิร์ตใหญ่ “มาม่า presents Ink Waruntorn สิบปีว่าไม่เท่าตาเห็น” พร้อมเล่นใหญ่ 2 รอบการแสดง อะไรที่ไม่เคยเห็น ก็จะได้เห็น!

ฉลองครบ 10 ปีของอิ้งค์ทั้งที กับคอนเสิร์ตที่เคยเล่นใหญ่ ก็จะใหญ่ขึ้นอีก! พร้อมชวนทุกคนมาอยู่โมเมนต์สำคัญของ Ink Waruntorn หรือ อิ้งค์ – วรันธร เปานิล ศิลปินค่าย Boxx Music ในเครือ Muzik Move ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปด้วยกันอีกครั้ง กับ ... “มาม่า presents Ink Waruntorn สิบปีว่าไม่เท่าตาเห็น Concert” งานนี้อิ้งค์จัดเต็ม 2 รอบการแสดง รับรองว่า … อะไรที่ไม่เคยเห็น ก็จะได้เห็น!เตรียมตัวให้ดีกดบัตรพร้อมกัน 6 มิถุนายนนี้ เวลา 10 โมงตรง! ทาง The Concert Application หรือ www.theconcert.com แล้วไปเห็นด้วยตาตัวเอง ในวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2025 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีขอเปิดด้วยงานแถลงข่าวในวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 ลาน BEACON 3 ด้วยโชว์ Medley 10 เพลงตลอด 10 ปีของ ‘อิ้งค์ วรันธร’ ที่มารีแคปเพลงในแต่ละปี ที่ทุกคนจดจำได้ดี เริ่มต้นจาก เพลง เหงา เหงา (Insomnia) ปี 2016, เพลง เกี่ยวกันไหม (You?) ปี 2017, เพลง ความลับมีในโลก (Secret) ปี 2018, เพลง ดีใจด้วยนะ (Glad) ปี 2019, เพลง ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม (Erase) ปี 2020, เพลง สายตาหลอกกันไม่ได้ (Eyes Don't Lie) ปี 2021, เพลง ชอบอยู่คนเดียว ปี 2022, เพลง ปิดทองหลังใจ ปี 2023, เพลง พบรัก ปี 2024 ...และปี 2025 กับเพลง สักวันฉันหายดี พร้อมโชว์ครั้งแรกกับเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไป หลังจากกระแสบนโลกโซเชียลกับการทวงคืน ‘อิ้งค์ วรันธร’ จากพระเอกเอ็มวี เพลง ฝากใจ ที่แฟนเพลงก็ได้รวมพลนับร้อยมาทวงคืนกันเต็มพื้นที่งานแถลงข่าวหากย้อนไปเมื่อปี 2018 คอนเสิร์ตครั้งแรกของ ‘อิ้งค์ วรันธร’ ที่มีชื่อว่า “Just A Little Bliss Concert” ที่ ABOUT STUDIO และต่อเนื่องในปี 2019 “INK WARUNTORN Secret Between Us Concert” ที่ Voice Space วิภาวดี ซึ่งทั้งสองคอนเสิร์ตต่างเล่าเรื่องราวความเติบโตของ ‘อิ้งค์ วรันธร’ ได้เป็นอย่างดีก่อนจะข้ามมาในปี 2022 คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของ ‘อิ้งค์ วรันธร’ เริ่มต้นขึ้นกลาง อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี กับ “INKSYLAND ดินแดนขยี้ใจ” ที่ได้ปักแลนด์มาร์คแห่งความสุข เสิร์ฟเพลย์ลิสต์ความสนุกสุดฟินกว่า 27 เพลง จากการที่ ‘อิ้งค์ วรันธร’ คอยมอบความสุขผ่านเสียงเพลง มีเพลงฮิตติดชาร์ต เกิดเป็นกระแส Viral หลายต่อหลายเพลง สมกับฉายาที่ทุกคนมอบให้ “เจ้าหญิงแห่งวงการซินธ์ป็อป” ซึ่งถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกทุกคนได้ร่วมโมเมนต์ บันทึกทุกความทรงจำ ฟินที่สุดของการได้เป็นแฟนเพลงของ ‘อิ้งค์ วรันธร’2 ปีต่อมา ‘อิ้งค์ วรันธร’ ก็ได้ปิดม่านพาทุกคนเข้าสู่สวนหลังบ้าน ไปกับ “Ink Waruntorn Close Up Concert” ครั้งแรกที่ได้ใกล้ชิด ‘อิ้งค์ วรันธร’ ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความสุข และยิ้มไปกับโมเมนต์สุดอบอุ่น กว่า 5 รอบการแสดง เมื่อ ‘อิ้งค์ วรันธร’ ตั้งใจร้อยเรียงโชว์ครั้งนี้ด้วยตัวเองในฐานะ Show Director ครั้งแรก ซุ่มซ้อมกว่า 1 เดือน ขนกว่า 22 เพลง ทั้งร้องและเต้นบนเวทีแบบครบรส เพราะ “นี่อาจจะไม่ใช่คอนเสิร์ตที่ใหญ่สุด แต่จัดแสดงหลายรอบที่สุดของอิ้งค์”ในปี 2025 นี้ ถึงเวลาที่เราจะได้พบกันอีกครั้ง! ‘อิ้งค์ วรันธร’ กลับมากับ “มาม่า presents Ink Waruntorn สิบปีว่าไม่เท่าตาเห็น Concert” มาฟังเพลง ‘เหงา เหงา’ เวอร์ชั่นครบรอบ 10 ปี หรืออาจจะได้เห็นหมูแดง 10 ขวบบนเวทีอีกครั้ง หรือจะเป็นแขกรับเชิญที่คุณไม่ควรพลาด .... เตรียมตัวให้พร้อมกดบัตรพร้อมกัน 6 มิถุนายนนี้ เวลา 10 โมงตรง! ที่ The Concert Application หรือ www.theconcert.com แล้วไปเห็นด้วยตาตัวเองในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2025 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/InkWaruntorn#InkWaruntornสิบปีว่าไม่เท่าตาเห็นConcert#สิบปีนี้อิ้งค์ขอแถลง #InkWaruntorn#มาม่าอร่อย#TheConcertApplication #LEOรวมกันมันส์กว่า #LoackerAllForGoodness #LINEMAN#MuzikMove #BoxxMusic #OKD