“DORCO” แบรนด์มีดโกนระดับโลกจากเกาหลี จัดงานฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งความเชื่อมั่น พร้อมดึง “แดน” ครีเอเตอร์ชื่อดัง นั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์

“DORCO” แบรนด์มีดโกนชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมายาวนานกว่า 70 ปี ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยงานเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2568 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยภายในงานยังได้เปิดตัว “แดน” (คิม อินฮยอน) ครีเอเตอร์ออนไลน์ชื่อดังในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ DORCO ในประเทศไทย เพื่อส่งมอบประสบการณ์การโกนที่เรียบลื่นและพรีเมียมให้กับผู้บริโภคชาวไทยอย่างใกล้ชิดคุณจูฮยอน โก หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ DORCO กล่าวว่า “DORCO เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิต มีดโกนสแตนเลสในเกาหลีใต้ และตลอดกว่า 70 ปีที่ผ่านมา เราไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีการโกน เพื่อมอบประสบการณ์ที่นุ่มนวลและสบายที่สุดให้กับผู้ใช้งาน ใบมีดที่ออกแบบอย่างแม่นยำและตัวมีดโกนที่ถูกออกแบบอย่างใส่ใจ สะท้อนถึงทั้งประสิทธิภาพและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า การเปิดตัวในประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของเราในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคชาวไทย และยกระดับประสบการณ์การโกนอย่างแท้จริง”ด้าน คุณแดน (คิม อินฮยอน) แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ DORCO ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลานี้ ในฐานะคนเกาหลี ผมเติบโตมากับ DORCO และเป็นแบรนด์ที่ผมรู้จักและไว้วางใจมาตลอด การได้เป็นตัวแทนของแบรนด์ในประเทศไทยจึงมีความหมายกับผมมาก ผมตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวกับ DORCO และช่วยให้แฟนๆ ชาวไทยได้รู้จักคุณภาพและนวัตกรรมของแบรนด์มากยิ่งขึ้น วันนี้ผมไม่ได้มาในฐานะผู้พรีเซนต์เพียงอย่างเดียว แต่ยังมาในบทบาทของผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลังแคมเปญและความรู้สึกที่มีต่อ DORCO ด้วยครับ”ภายในงานเปิดตัวยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและเหล่าคนดัง อาทิ Smooth Shave Studio (สมูท เชป สตูดิโอ), Smooth Style Photo Booth (สมูท สไตล์ โฟโต้ บูธ), Crane Game Machine Cabinet (เครนเกม แมชชีน คาบิเน็ต) กิจกรรมที่จะช่วยให้ทุกคนก้าวเข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์ DORCO แบบเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ไฮไลต์มาโชว์ภายในงาน อาทิ1.DORCO PACE 5 PRO•ใบมีด MicroSpan™ 5 ชิ้น เพื่อการโกนที่แนบสนิท นุ่มนวลในทุกวัน•มีดโกนขนาดเล็กพร้อมหวีป้องกันสำหรับจุดที่เข้าถึงยาก•ระบบหัวต่อมาตรฐาน ใช้ร่วมกับใบมีด DORCO ได้ทุกรุ่น•แถบหล่อลื่นโค้งมน ปกป้องผิวแพ้ง่ายให้โกนได้อย่างลื่นไหล•ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ จับถนัดมือ ควบคุมง่าย2.DORCO PACE 5 PRO PORTABLE•ใบมีด MicroSpan™ 5 ชิ้น โกนแม่นยำและนุ่มสบาย•แถบ SmoothShield™ ผสานวิตามินอีและว่านหางจระเข้ ปลอบประโลมผิว•SleekFlow™ Guard Bar จัดแนวเส้นขนให้โกนได้แนบชิด•ด้ามจับกันลื่น เพื่อการควบคุมที่มั่นใจ•ใบมีดทำความสะอาดง่าย ยืดอายุการใช้งาน3.DORCO PACE 6 PRO PORTABLE•ใบมีด 6 ชั้น ให้ผลลัพธ์การโกนที่เรียบเนียนสูงสุด•แถบหล่อลื่น ช่วยให้โกนได้ลื่นไหล พร้อมปกป้องผิว•SleekFlow™ Guard Bar ยกแนวเส้นขนเพื่อการโกนที่แนบสนิทยิ่งขึ้น•ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ มั่นใจทุกการใช้งาน•ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพ ความสบาย และผลลัพธ์ที่สะอาดอย่างมืออาชีพสัมผัสประสบการณ์การโกนระดับพรีเมียมกับ DORCO – เรียบลื่น มีสไตล์ และเปี่ยมด้วยนวัตกรรมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Big C, Mini Big C, Lotus, Lotus go fresh, CJ Express, 7-Eleven, The Mall, Saha Lawson, PTT (Jiffy), Shopee, Tsuruha, Matsumoto, Foodland, AEON (Max Value), Max Mart, Villa Market และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์#danxDORCO#DORCOThailand#DORCOSmoothShaveSmartLook#มีดโกนหนวดเกาหลี