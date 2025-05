“เสก โลโซ” เขียนเช็คหลักล้านให้ลูกทั้ง 3 คน ก่อนถูกศาลตัดสินคุก 2 ปี ลั่นรักสุดหัวใจ

กรณีที่ถูกศาลฎีกาสั่งจำคุก 2 ปี 12 เดือน 20 วัน โดยไม่รอลงอาญา คดีต่อสู้เจ้าพนักงาน-เสพยา-ปืน ช่วงตำรวจบุกบ้านปี 60 คุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษมีนบุรีก่อนหน้าศาลตัดสิน เฟซบุ๊ก “กานต์ วิภากร ศุขพิมาย” ได้เผยภาพที่เสกเขียนช็คมอบให้ลูกๆ ทั้ง 3 คนเป็นเงินก้อนหลักล้าน เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน พร้อมข้อความร่ายยาว บอกเล่าความรักที่เสกมีต่อลูกๆ“ลูกๆ เอ้ย พ่อรัก ห่วงใย คิดถึง พวกเจ้าสุดหัวใจของพ่อคนนี้ ตั้งแต่ ลูกๆอยู่ในท้องแม่ ทุกอย่างที่พ่อสร้างก็เป็นของลูกๆทั้งหมด แต่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยเงิน เพราะพ่อกับแม่ทราบดีว่าลูกลูกใช้เงินกันเป็นและประหยัด เก็บออม และต่อยอดในการวางแผนเงินได้ดีกว่าพ่อกับแม่ซะอีก แต่อาจจะผิดก็ตรงที่เวลาที่มีให้ลูกๆ น้อย และแม้ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ หนักหนาขนาดไหน แต่ดวงใจของพ่อคนนี้ไม่มีเลยสักวินาทีที่จะไม่มีพวกเจ้าในหัวใจทั้ง 3 คนพี่น้องคือ หัวใจ ดวงตา วิญญาณ และลมหายใจ ของพ่อกับแม่ ด้วยความห่วงใย พ่อของลูกๆ ก็เลยให้เงินก้อนกับลูกทั้งสามเผื่อฉุกเฉินในอนาคต จงเก็บรักษา ใช้จ่ายออมให้ดีอย่าให้ใครมาหลอกได้เหมือนแม่ พ่อกับแม่รักลูกทั้งสามแม่ พิสูจน์ได้หรือยังว่าความห่วงใยมันห้ามกันไม่ได้ พ่อกับแม่จะอยู่เคียงข้างกำลังใจให้ลูกทุกทุกนาทีตลอดไป ขอให้เข้มแข็งและตั้งใจทำงานให้ดีขอให้สำเร็จตามที่ลูกลูกปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทั้งหมดอย่างรวดเร็ว รักเสมอนะครับ แล้วเจอกันอีกครับ กำลังใจอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนมุ่งมั่นทะยานไปข้างหน้าอย่าหยุดยั้งอย่าหันหลังเหมือนที่พ่อเคยเป็นที่พ่อเคยทำ ขอให้ยึดมั่นในความสำเร็จ The show must go on! Tigerพี่ใหญ่ เอาไปเลย 2 ล้าน อิอิ Deer 1 ล้าน และเด็กลอนดอน เอาไป 1 ล้าน แต่อย่าเผลอเอาไปซื้อเกมส์หมดนะคะลูกลอนดอน55 การเป็นพวกเราไม่ง่ายอย่างที่ใครคิดเลยนะคะเพราะฉะนั้น ครอบครัวสำคัญที่สุด เท่านั้นจริงๆให้รักกัน เป็น กำลังใจให้กันและกัน เข้าใจกันให้มากที่สุดอย่าให้แตกแยก สามัคคีรักใคร่ปรองดอง รักษาไว้ให้ดีที่สุด นะคะเงินทองไม่สำคัญเท่าครอบครัว ขอบคุณค่ะ!!*** ฝากลูกๆ ทั้งสามคนของเรา ไทเกอร์, กวาง, ลอนดอนกับเพื่อนๆ ด้วยนะคะให้รักและเมตตาเขาซัปพอร์ตพวกเขา เป็นกำลังใจให้เขา ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ 😢”