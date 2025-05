บลูพอร์ต หัวหิน เปิดฉาก Start of Pride ยิ่งใหญ่กับแนวคิด “Pride Active & Wellness”  รวมพลังสุขภาพ เสรีภาพ และความเท่าเทียม ไว้ในพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกตัวตน

บลูพอร์ต หัวหิน และกลุ่มบริษัทพราว ร่วมกับ iwelty club เริ่มต้นเดือนแห่งความภาคภูมิใจด้วยการเชิญชวนทุกหัวใจร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียม ในงาน Bluport Hua Hin: Start of Pride(มาด้วยหัวใจแบบไหน… กลับไปด้วยหัวใจที่เบาขึ้น) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2568 ภายใต้แนวคิด “Pride Active & Wellness” ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับแนวคิดใหม่ที่ผสานพลังของสุขภาพกายและใจเข้ากับการเฉลิมฉลองความหลากหลายและความรักอย่างเท่าเทียม ผ่านกิจกรรมที่เต็มไปด้วยพลังบวก สีสัน และการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่สนับสนุนด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต เสรีภาพ แต่เป็นการส่งเสริมการอิสรภาพที่แท้จริงจากภายใน พบกับไฮไลท์พิเศษ “Hua Hin Pride Walk & Run” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2568 กิจกรรมเดิน-วิ่ง ที่จะพาทุกคนสนุกไปกับสีสันแห่งเสรีภาพท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นริมหาดหัวหิน พร้อมด้วยเหล่าคนดัง อาทิ ปิงปอง ธงชัย, ติ๊นา ศุภนาฏ, ป้อปปี้ ชัชชญา, ไบรอัน ตัน และอีกมากมาย ที่จะมาร่วมแสดงพลังแห่งความรัก ความเท่าเทียม พร้อมสร้างพลังบวกให้กับร่างกายและจิตใจไปด้วยกันหลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดงาน Pride Month ครั้งแรกในหัวหิน พร้อมขบวน Pride Parade สุดยิ่งใหญ่ที่สร้างความประทับใจในปี 2567 และยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจแห่งความเท่าเทียมและการสนับสนุนความหลากหลายอย่างต่อเนื่องกับการจัดงาน Hua Hin Grand Inter Pride 2025 เพื่อร่วมฉลองการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมจัดพิธีจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก LGBTQIAN+ จำนวน 23 คู่ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และในครั้งนี้ บลูพอร์ต หัวหิน พร้อมสานต่อความภาคภูมิใจด้วยกิจกรรม Bluport Hua Hin: Start of Pride ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองและร่วมกันขับเคลื่อนสังคมให้เปิดกว้าง ยอมรับในทุกความแตกต่างอย่างแท้จริงกิจกรรมไฮไลท์ตลอด 2 วันเต็ม:● Hua Hin Pride Run & Walk by iwelty club (1 มิ.ย. 68) กิจกรรมเดิน–วิ่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสดชื่นของชายหาดหัวหิน ชวนทุกคนมา Run – Dance – Chill ออกกำลังกายแบบสนุกสุดเหวี่ยงไปพร้อมกับสีสันและเสียงเพลง งานนี้ Pet Friendly พาน้องหมา น้องแมว มาร่วมเดิน–วิ่ง แชร์ความสุขไปด้วยกันได้อย่างเต็มที่!● Wellness Experience by iwelty club (31 พ.ค. 68 และ 1 มิ.ย. 68) คอมมูนิตี้ของคนรักสุขภาพ ที่ชวนคุณมาดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก ผ่านกิจกรรมหลากหลายเพื่อความสมดุลและผ่อนคลาย อาทิ- Yoga & Pilates เสริมสร้างความยืดหยุ่นและสมาธิ- Sound Healing ปลดปล่อยความเครียดด้วยเสียงดนตรีบำบัด- Pride Talk & Therapy Group Talk เสวนาฮีลใจ จากแขกรับเชิญสุดพิเศษ ที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์แห่งการเยียวยาจิตใจ และเติมเต็มแรงบันดาลใจให้กับทุกคน● Exclusive Bar & DJ (31 พ.ค. 68 และ 1 มิ.ย. 68)● Full of Heart Exhibition (31 พ.ค. 68 - 3 มิ.ย. 68) ฮีลใจให้ใจฟูกับนิทรรศการและกิจกรรมแบบฟีลกู๊ดตลอดทั้งวัน● ปิดท้ายความประทับใจกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน Sarah Salola และโชว์สุดพิเศษที่จะมาสร้างความสนุกสนานให้กับค่ำคืนแห่ง Pride (1 มิ.ย. 68)Bluport Hua Hin: Start of Pride ไม่ใช่แค่งานอีเว้นต์…แต่คือพื้นที่ปลอดภัยที่เปิดรับทุกความเป็นไปได้ ทุกตัวตน และทุกความรัก เพราะเราเชื่อว่า ความเท่าเทียมไม่ใช่แค่คำพูด แต่ต้องลงมือทำ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บลูพอร์ต หัวหิน โทร. 032-905111 หรือผ่านช่องทาง Facebook: Bluport Hua Hin Official และ Line: @Bluport แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์สีรุ้งแห่งปีไปด้วยกัน