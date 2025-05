“ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี! เวิลด์แก๊ส ผนึก ททท.จัดงาน “The Best Thai Street Food By Worldgas” พบกับ 30 สุดยอดร้านดัง สะท้านวงการสตรีทฟู้ดไทย สู่เวทีโลก”

อัตลักษณ์วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครผ่านอาหารริมทาง Street Food ไทยคือรสชาติแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คนไทยควรภาคภูมิใจ และงานนี้ยังตอกย้ำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานสะอาด และบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการเป็น ‘

สตรีทฟู้ดของไทยถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหารริมทางที่ดีที่สุดของโลก ด้วยเอกลักษณ์ของรสชาติ วัตถุดิบคุณภาพ และความหลากหลายของอาหารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมและเชิดชูความเป็นเลิศของสตรีทฟู้ดไทยบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ เวิลด์แก๊ส จับมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดเทศกาล “สุดยอดอาหารริมทาง “The Best Thai Street Food By Worldgas” ขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2568 สะเทือนวงการอาหารไทย ด้วยการยกร้านอาหารริมทางที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอาหารและประชาชนทั่วไป ให้เป็นสุดยอดอาหารริมทางของประเทศไทยมารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ ณ ลานพาร์ค พารากอน โดยภายในงานจะมีการมอบรางวัลให้แก่ 30 สุดยอดร้านอาหารริมทางของประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากรสชาติ คุณภาพ และความนิยมในหมู่ผู้บริโภคงานในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางสนับสนุนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้นโยบาย Ignite Tourism Thailand ที่มุ่งเน้นการนำเสนออาหารไทยเป็นจุดขายสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญของ Soft Power ไทยที่ช่วยส่งเสริมให้อาหารริมทางก้าวไกลสู่ระดับโลก เป้าหมายคือให้ประเทศไทยกลายเป็น “เมืองหลวงแห่งสตรีทฟู้ดโลก” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสเอกลักษณ์ และรสชาติอาหารริมทางแบบต้นตำรับ พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสตรีทฟู้ดไทยให้อยู่ในระดับสากลอย่างยั่งยืนทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้แนวคิด ESG ในด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ตลอดจนการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในการประกอบ พิเศษภายในงานได้เปิดตัว “น้องรอยยิ้ม” ในรูปแบบ ART TOY 5 คาแรกเตอร์ ภายใต้ซีรีย์ “Keep Eye On Earth” หรือ “การเฝ้ามองโลกด้วยหัวใจ” โดยสื่อสารแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อธรรมชาติ ผ่านงานศิลปะที่เข้าถึงได้ทุกเจเนอเรชั่นในรูปแบบ Art Toy ตัวละครทั้ง 5 ของน้องรอยยิ้ม ได้แก่ :• น้องรอยยิ้ม Trashy สื่อถึงการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด• น้องรอยยิ้ม Leafy สื่อถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและพอเพียง• น้องรอยยิ้ม Baggy สื่อถึงการลดการใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยและหลีกเลี่ยงการผลิตซ้ำ• น้องรอยยิ้ม Sparky สื่อถึงการเลือกใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ• น้องรอยยิ้ม Lovely สื่อถึงความรักและความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านพลังงานครบวงจรและผู้จัดจำหน่ายก๊าซ LPG ภายใต้แบรนด์เวิลด์แก๊ส ดิฉันขอต้อนรับทุกท่านสู่งาน The Best Thai Street Food by Worldgas ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของเราที่จะสนับสนุน Street Food ไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก พร้อมสอดรับนโยบาย Ignite Tourism Thailand โดยเน้นบทบาทของอาหารไทยในฐานะ Soft Power ที่ทรงพลังเวิลด์แก๊สภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างครัวไทยมายาวนาน และให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่า ‘ความยั่งยืน’ คือรากฐานของความสำเร็จที่แท้จริง”คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “สำหรับงาน The Best Thai Street Food By Worldgas ที่สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และถ่ายทอดมหานครสะอาดอย่างยั่งยืน’ อย่างแท้จริง”ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลสุดยอดร้านอาหารริมทางของประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอาหาร ประกอบด้วย เชฟชาวไทยผู้มีชื่อเสียง ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย นักชิมและนักวิจารณ์อาหาร ตลอดจนบุคคลสำคัญในวงการอาหาร ร่วมเป็นผู้ตัดสิน และคัดเลือกร้านอาหารที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ โดยร้านที่ได้รับรางวัล The Best Thai Street Food By Worldgas รวมทั้งสิ้น 30 ร้าน แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ อาทิ ประเภทข้าว ได้แก่ ร้านแซ่พุ้น ข้าวหน้าไก่, ข้าวหมกไก่คุณวุฒิ , ข้าวไข่ข้นกุ้งกระเทียม เฮียด่วน, ข้าวหมูแดงเตาถ่าน ตั้งใจย่าง ฯลฯ ประเภทเส้น ได้แก่ ราดหน้าหมู แสนยอด สาขาสาทร, กิมง้วนลูกชิ้นปลา ฯลฯ ประเภทของหวาน ได้แก่ บัวลอยคลองสาน เจริญนคร21, ขนมครกใบเตย สยามสแควร์, น้ำแข็งไส เซ็งชิมอี้ ประเภทอื่นๆ ได้แก่ หมึกย่างแซ่บสะใจ ลาดพร้าวซอย 1, ป้าแก้ว ไก่ย่างหนังกรอบ, หมูสะเต๊ะ นายซ้ง, กู่หลงเปา ซาลาเปาโบราณ และประเภทฮิตติดกระแส ได้แก่ ข้าวเหนียวหมูปิ้งลุงอ้วน สีลม, ลูกชิ้นปิ้งนายปิง, Emily's เส้นหมี่ไก่ฉีก, ต้มเลือดหมูท่านเปา ฯลฯนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายอาทิ กิจกรรมลุ้นรับกล่อมสุ่ม ART TOY น้องรอยยิ้ม และพบปปะศิลปิน ดารา และเชฟชื่อดังอีกมากมายอาทิ ดีเจอ๋อง-เขมรัชต์ สุนทรนนท์, กิ๊ฟซ่า-ปิยา พงศ์กุลภา, เชฟภู-ภูรินท์ พัฒนวิริยะวาณิช, คุณดิว อรุณพงศ์ (The Star), คุณบิว จรูญวิทย์ (The Voice), คุณมะเหมี่ยว สุทธิภัทร (The Voice), พร้อมชมการแสดงโชว์ความสามารถจากวงดนตรีโรงเรียน และคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินชื่อดัง Tilly birds และ Bowkylion ที่จะมาสร้างความสนุกตลอดทั้งงานสำหรับผู้สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของร้านอาหารริมทางที่ได้รับรางวัล The Best Thai Street Food By Worldgas ได้ที่เว็บไซต์ www.worldgas.co.th/thebestthaistreetfoodเตรียมตัวมาอิ่มอร่อยแบบจัดเต็มไปด้วยกัน! 16 – 18 พฤษภาคม 2568 ที่ลานพาร์ค พารากอน ที่งาน “สุดยอดเทศกาลอาหารริมทาง The Best Thai Street Food By Worldgas”