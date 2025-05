โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดตัว Better Club ชวนคนไทยทุก GEN ร่วมเก็บ B Point แลกรางวัลดูแลสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ อยากเห็นคนไทยมี ‘สุขภาพดีขึ้น’ จากการเปิดมุมมองเรื่องโรคและการรักษาที่หลากหลาย จึงเปิดตัว Better Club ชวนคนทุก GEN ร่วมสนุกกับการเก็บ B Point ได้ทุกวันผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรุงเทพ bangkokhospital.com เพื่อนำไปแลกของรางวัลด้านสุขภาพได้โดยไม่ต้องลุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพ อยากชวนทุกคนมาร่วม Better Club เพราะนอกจากรางวัลและความสนุกแล้ว ยังไม่พลาดความรู้เรื่องโรคและการรักษาที่ได้รับความสนใจ ซึ่งการรู้จักโรคและการรักษาต่าง ๆ เป็นการดูแลตัวเองและคนรอบข้างที่ดีอีกวิธีหนึ่งเช่นกันฟีเจอร์สนุก ๆ ใน Better Club1. Better Fan จัดลำดับความรักสุขภาพจากจำนวน B Point ที่สะสมได้ในแต่ละเดือนแบ่งเป็น 3 ระดับโดยเริ่มที่ 250-374, 375-424, และ 425 ขึ้นไปจะได้รับแบดจ์: Starter, Sparker, และ Savior ตามลำดับพร้อมสิทธิแลกรางวัลที่ต่างกันออกไปในแต่ละแบดจ์2. Better Friend ชวนเพื่อนมาจอย BetterClub รับทันทีคนละ 20 B Point ได้ทั้งคนชวนและคนถูกชวน3. Better Health ชวนคุณดูแลส่วนสำคัญในร่างกายตั้งแต่สมองและระบบประสาท, หัวใจ, และเข้าใจโรคทั่วไปให้ดีขึ้น เมื่อหาความรู้ในด้านเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง คุณจะได้รับแบดจ์ Better Health ในแต่ละด้านพร้อมแลกรางวัลที่เตรียมไว้ให้สำหรับแต่ละแบดจ์ได้ทันทีนอกจากนั้น Better Club ยังเตรียมฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่เพิ่มความสะดวกและสนุกอย่าง Better Booking และ Better Check-up เอาใจสมาชิกสายทำนัดออนไลน์และตรวจสุขภาพ เร็ว ๆ นี้ชวนคนทุก GEN ร่วมสนุกสุขภาพดีมีรางวัล กันได้ที่ Better Clubไม่ว่าจะ GEN ไหนก็อยากมีสุขภาพดีเหมือนกันเพื่อตอบรับเทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรงนี้ Better Club จึงขอเป็นตัวกลางที่เปลี่ยนเรื่องการดูแลสุขภาพให้สนุกขึ้นและเข้าถึงได้ทุกวัย โดยเริ่มจากการคัดเลือก “ของรางวัลส่งเสริมสุขภาพคนทุกวัย” ให้ได้ใช้ B Point แลกกัน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ชุดตรวจสุขภาพ (Essence Check-Up), ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Low-dose CT Scan), ปรึกษาแพทย์ออนไลน์, ส่วนลดการซื้อยา, และของสมนาคุณลิมิติดอิดิชันจากโรงพยาบาลกรุงเทพและอื่น ๆ อีกมากมายเก็บคะแนน B Point ได้เพลิน ๆ ทุกวันกับแชลเลนจ์ต่าง ๆ ที่คนทุก GEN เข้าถึงได้ เพื่อให้สมาชิกได้สะสมความเข้าใจเรื่องสุขภาพของตนเองและคนที่ห่วงใยมากขึ้นโดยเริ่มจากวันละโดสเล็ก ๆ•สมัคร Better Club รับเลย 20 B Point•Daily Check-In เข้า Better Club และกดรับ B Point: เข้าทุกวัน B Point เพิ่มขึ้นทุกวัน•Fun Quiz ร่วมโหวตคำตอบในมุมของคุณ เกี่ยวกับคำถามทั่วไปด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์•เนื้อหาที่ได้รับความสนใจ เลือกมาให้แล้วทุกอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษา เข้ามาอ่านได้ทุกวัน รับ B Point ไปเลยเพียง 4 ขั้นตอน ร่วมสนุกสุขภาพดีที่ Better clubใคร ๆ ก็เริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ เพียงสมัครสมาชิก Better Club ง่าย ๆ วันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรุงเทพ bangkokhospital.comวิธีสมัครเพียง 4 ขั้นตอนตามนี้ (1) คลิกลงทะเบียน (2) เลือกลงทะเบียนผ่านอีเมลหรือเบอร์โทร (3) ใส่ OTP ที่ได้รับ (4) กรอกข้อมูลให้ครบแล้วกด ‘ยืนยัน’ รับทันที 20 B point สมาชิก Better Club สามารถตามเก็บ B Point เพื่อแลกของรางวัลสุขภาพดีหลากหลายในสไตล์ของ Better Clubติดตามรายละเอียด Better Club เพิ่มเติมได้ที่ https://bkhos.co/Better-Club หรือ กดลิงค์สมัครสมาชิกได้ทันทีที่นี่ https://bkhos.co/Register-Better-Club สมัครได้แล้วทุก GENหมายเหตุ การแลกรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด