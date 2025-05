POP MART เปิดซีซั่น 4 “POP BLOOD GIVER” สุดปัง! ขนทัพดาราร่วมเป็น POP HERO บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

ภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก นำโดยCountry General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) สานต่อโครงการขึ้นอีกครั้ง โดยร่วมกับ สภากาชาดไทย รณรงค์ส่งเสริมให้ชาวป๊อปทั่วประเทศเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคม (CSR) จากภาคเอกชน ที่ได้รับการตอบรับจากผู้คนและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยภายในงานได้รับเกียรติจากมาร่วมเป็นตัวแทน POP HERO ในการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยคุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อปมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ POP BLOOD GIVER CAMPAIGN ชวน POP HERO มาทำความดีร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 4 โดยปีที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพราะมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตรายใหม่ ที่มีสุขภาพที่ดี สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตรายใหม่กันมากมาย ทำให้โลหิตที่ได้รับการบริจาคจึงมีคุณภาพดีเยี่ยม โดยผู้บริจาคเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่สภากาชาดต้องการรณรงค์และเชิญชวนเป็นอย่างมาก โครงการ POP BLOOD GIVER CAMPAIGN ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีข้อมูลอ้างอิงของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนโลหิตครั้งใหญ่ในประเทศไทยในปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาด ทำให้โลหิตไม่เพียงพอ จึงมีผู้ป่วยจำนวนมากต้องเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลออกไป ซึ่งสถานการณ์นี้มีผลต่อชีวิตผู้ป่วยเป็นอย่างมาก POP MART THAILAND จึงมีเป้าประสงค์สำคัญในการรณรงค์ให้กลุ่มวัยรุ่นและชาวป๊อปที่มีจิตอาสาอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนขึ้นอีกในอนาคต”“สำหรับโครงการ POP BLOOD GIVER CAMPAIGN SEASON 4 นี้ ป๊อปมาร์ท ประเทศไทย ก็อยากเชิญชวนชาวป๊อปมาทำความดีร่วมกับสภากาชาดไทย โดยร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการของเรา และเมื่อบริจาคโลหิตเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิตกับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งแรกจะรับของที่ระลึกเป็น Art Toys จาก POP MART ไปเลยคนละ 2 สุ่ม และสำหรับผู้ที่เคยบริจาคโลหิตกับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยแล้ว จะได้รับ Art Toys จาก POP MART เป็นที่ระลึก คนละ 1 สุ่ม (ของมีจำนวนจำกัด และไม่สามารถเลือกคอลเลคชั่นได้) โดย POP MART THAILAND มีความตั้งใจที่จะให้ Art Toys เป็นตัวแทนของการส่งมอบความสุขและคำขอบคุณให้กับผู้มีจิตเมตตามาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่ 08.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ โดยผู้ที่พลาดลงทะเบียนไม่ทันในครั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ POPMART THAILAND เพื่อเตรียมตัวสำหรับครั้งต่อไปค่ะ”ขอเชิญชวนให้เหล่าวัยรุ่นชาวป๊อปทั้งหลาย มาเป็น POP HERO ร่วมกันทำดี ในการเป็นผู้ให้ ที่ช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิต โดยสามารถติดตามแคมเปญดีๆ เพื่อสังคม รวมทั้งข่าวสารกิจกรรมและสินค้าได้ที่ https://www.popmart.com/th หรือที่ Facebook POP MART THAILAND , Instagram popmartth , Twitter popmartth และ Tiktok popmartthติดตามข่าวสารและข้อมูลจาก สภากาชาดไทย ได้ที่