กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตรผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs” จุดประกายความคิด มุ่งผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ผลิตสื่อระดับกลางภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด มุ่งผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2568 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Save and Creative Media in Digital Age”ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครสำหรับหลักสูตร WISE CREATORs ถูกออกแบบมาเพื่อ ยกระดับแนวคิด ทักษะ และจริยธรรมในการ ผลิตสื่อ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย เวิร์กช็อป การศึกษาดูงานบริษัทสื่อชั้นนำ และโครงการกลุ่มปฏิบัติ (Practical Group Project) โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถผลิตสื่อที่ ปลอดภัย สร้างสรรค์ และส่งผลดีต่อสังคมในยุคดิจิทัล โครงการอบรม จัดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2568 ระยะเวลาอบรม จำนวน 42 ชั่วโมงหัวข้ออบรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย•“Save and Creative Media in Digital Age”โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์•ทักษะการเล่าเรื่อง/การนําเสนอ/ผลิตสื่อ “ถอดบทเรียนการเล่าเรื่อง จากอดีตสู่ปัจจุบัน”โดย คุณประสาน อิงคนันท์ โปรดิวเซอร์ นักเขียนบท ผู้กํากับ และผู้ดําเนินรายการสารคดี•Digital Media Landscape and Trendsโดย คุณธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์•“Media Information and Digital Literacy (MIDL)”โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย•การใช้ Smartphone ในการสร้างสื่อ: ทักษะและเทคนิคสําหรับการผลิตคอนเทนต์โดย คุณวรเกียรติ นิ่มมาก (เก้า) เพจตายายสอนหลาน•“Wise Creative and Wise Creators” โดย ลุงพิท ครัวจิ๋ว และทีมยูทูบเบอร์ “เสือร้องไห้”•Ethics and Responsibility in Content Creation โดย ดร.อิทธิพล วรานุศุภากุล นักวิชาการอิสระ•การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคสื่อในยุค Streaming โดย ดร.นิชคุณ ตุวพลางกูร Business Director, ABLE Bangkok•การเลือกแพลตฟอร์ม (Platform) สําหรับการเผยแพร่/นําเสนองานในยุคดิจิทัลโดย คุณนพทัต บุณยเกียรติ (ครูโต๊ด) ประธาน Biz Club กรุงเทพฯ•หลักการคิดหัวเรื่อง : สร้าง Content ที่ดึงดูดใจผู้ชม โดย เพจอีจัน•สถานการณ์โลก และสถานการณ์ของประเทศไทยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสื่อ โดย ดร.สังกมา สารวัตรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร•“AI กับการผลิตสื่อ” โดย ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร กรรมการผู้จัดการ Tero Performance Course Co.Ltd.•การเขียนข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดร.ชํานาญ งามมณีอุดม และคุณพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล•เวิร์กช็อปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Social Listening และการสร้างเนื้อหาแบบ Fact-based•การศึกษาดูงาน ณ บริษัทสื่อชั้นนำ ได้แก่ บริษัท เทโร เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอร์ส จำกัด ,ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์, SEARCH STUDIO, ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 262 คน ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 168 คน ประกอบด้วย นักสื่อสารรุ่นใหม่ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ผู้ผลิตสื่อออนไลน์บุคลากรด้านสื่อ นักเขียนอิสระ และผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างมีคุณภาพและจริยธรรมสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับจากหลักสูตรนี้ :•อัปเดตเทรนด์และแนวโน้มของสื่อยุคใหม่•เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)•ฝึกสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยสมาร์ทโฟนอย่างมืออาชีพ•เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เช่น AI และ Social Listening เพื่อพัฒนาคอนเทนต์•ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานและเวิร์คช็อปจริงในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้จากการรับฟังคำบรรยาย การฝึกทักษะ และการศึกษาดูงาน มาจัดทำคลิปสั้นความยาว 60-90 วินาที ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ พร้อมต่อยอดผลงานสู่เวทีจริง เพื่อสังคมไทยที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล และผู้ที่ผ่านการอบรมครบตามหลักเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์