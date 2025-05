เรียกว่าชีวิตรักกำลังสดใส หัวใจเป็นสีชมพูสุดๆ สำหรับคุณแม่คนสวย "พอลล่า เทเลอร์" ที่ตอนนี้ได้รีเทิร์นรักใหม่กับคนเดิม "เต้ บรม พิจารณ์จิตร" ทายาทเซ็นทรัล ซึ่งทั้งคู่เคยคบหากันสมัยช่วงวัยรุ่นล่าสุด "พอลล่า เทเลอร์" ใจอ่อนลงภาพคู่กอดคอแนบชิด "เต้ บรม" บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบ พร้อมแคปชั่น "Beyond proud of you ‪@taybarom ‪#kawsholidaythailand" ท่ามกลางเพื่อนๆ แห่เข้ามาแซวและปาหัวใจให้รัวๆ