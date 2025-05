มูลนิธิสิริวัฒนภักดี-ไทยเบฟ-TCC จัดคอนเสิร์ต “ROYAL JAZZ for THE CHAIPATTANA FOUNDATION” เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพฯ รายได้เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

พบกับบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า จากวงดนตรีแจ๊สบิ๊กแบนด์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ชะตาชีวิต, สายฝน, ความฝันอันสูงสุด, ใกล้รุ่ง, แสงเทียน, ยามเย็น ฯลฯ ร่วมขับร้องโดยศิลปินคุณภาพ นภ พรชำนิ, เบน ชลาทิศ, คิว สุวีระ , รัดเกล้า อามระดิษ , บี พีระพัฒน์ , ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ , โก้ Mr.Saxman , อาร์ม กรกันต์ , มาเรียม เกรย์ , แนน สาธิดา , นิว นภัสสร , ฟางข้าว The Voice , เบิร์ด เอกชัย , เกล โสพิชา และ VIETRIO ที่จะมารวมกัน ที่ ONE BANGKOK FORUM โครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) โดยจะมีการแสดงทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้ วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. (รอบนักเรียน/นักศึกษา) เวลา 19.00 น. (รอบบุคคลทั่วไป) และวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2568 เวลา 19.00 น. (รอบบุคคลทั่วไป) บัตรราคา 3,500 / 2,500 / 2,000 และ 1,000 บาท (บัตรเข้าชมการแสดงดนตรี สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2568 ทาง THAITICKETMAJORติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Facebook : นิตยสารแพรว ThaiBev Instagram : @praewmag