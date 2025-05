ช่องวันฟาดเรียบ! รางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 16 ด้าน “ใบเฟิร์น” น้ำตาแตก คว้า 2 รางวัลใหญ่

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 โดยมีผลงาน 8 ประเภท รวม 52 รางวัล และรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุและโทรทัศน์ 2 รางวัล ดังต่อไปนี้1)รางวัลเกียรติยศด้านวิทยุคุณสมสุข กัลย์จาฤก2)รางวัลรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์ดร.ภัทราวดี มีชูธน1)รางวัลสถานีข่าวและสาระยอดเยี่ยม สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHzบริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM106 MHz2)รางวัลสถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม สถานีวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM3)รางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม รายการ GREEN MORNING SHOW บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM4)รางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม รายการ มิวสิคกูรู บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz5)รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม คุณภูวนาท คุนผลิน รายการ GREEN MORNING SHOW บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM6)รางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม คุณธเนส สุขวัฒน์ รายการ มิวสิคกูรูบริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จำกัด ออกอากาศทางวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz1)รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม รายการ ข่าวค่ำ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส2)รางวัลรายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยม รายการ โหนกระแส บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 33)รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม คุณภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี4)รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธรายการ ข่าวเที่ยงช่องวัน-รอบวัน บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one315)รางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม สกู๊ปข่าว ย้อนจุดเริ่มต้น เส้นทาง "ปลาหมอคางดำ" รายการ ข่าวค่ำ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส1)รางวัลเกมโชว์และการแข่งขันยอดเยี่ยม รายการ Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์2)รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม รายการ SUPER 100 อัจฉริยะเกินร้อย บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์3)รางวัลทอล์กโชว์ยอดเยี่ยม รายการ PERSPECTIVE บริษัท จูเวไนล์ จำกัด และ บริษัท แบล็คดอท จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD4)รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม คุณกรรชัย กำเนิดพลอย รายการ โหนกระแส บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 35)รางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยม รายการ ONE LUMPINEE บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD6)รางวัลสารคดียอดเยี่ยม รายการ คนค้นฅน The Explorer บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD7)รางวัลรายการสำหรับเยาวชนยอดเยี่ยม รายการ SUPER 10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋ว บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์1)รางวัลละครยอดเยี่ยม นางนาคพระโขนง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 32)รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม คุณทวีวัฒน์ วันทา ละครเรื่อง นางนาคพระโขนง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 33)รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม คุณอรทัย ดาบคำ ละครเรื่อง ดั่งธรณี บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one314)รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม คุณนภัทร อินทร์ใจเอื้อ ละครเรื่อง มนต์รักแม่กลอง บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one315)รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม คุณสกาวใจ พูนสวัสดิ์ ละครเรื่อง เทียนซ่อนแสง บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one316)รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม คุณพลพล พลกองเส็ง ละครเรื่อง นางฟ้ากรรมกร บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one317)รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ดั่งธรณี โดย คุณเพียงแพงขวัญ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one311)รางวัลละครยอดเยี่ยม แม่หยัว บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one312)รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม คุณเอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข ละครเรื่อง ทิชา บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one313)รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม คุณพิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ละครเรื่อง ทิชา บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one314)รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา ละครเรื่อง รถรางเที่ยวสุดท้ายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส5)รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม คุณพรสรวง รวยรื่น ละครเรื่อง ทิชา บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one316)รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม คุณชลวิทย์ มีทองคำ ละครเรื่อง แม่หยัว บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one317)รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ทิชา โดย คุณเนปาลี และ คุณอภิศรา วงศร บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one311)รางวัลละครยอดเยี่ยม สงครามสมรส บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one312)รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม คุณสันต์ ศรีแก้วหล่อ ละครเรื่อง สงครามสมรส บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one313)รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม คุณพิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ละครเรื่อง ทองประกายแสด บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one314)รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม คุณชาคริต แย้มนาม ละครเรื่อง สงครามสมรส บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one315)รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม คุณอแมนด้า ออบดัม ละครเรื่อง ลมเล่นไฟ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 36)รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม คุณพันธ์ชนกชนม์ พันธ์สังข์ ละครเรื่อง สงครามสมรสบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one317)รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม สงครามสมรส โดย คุณพิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, คุณวรรณถวิล สุขน้อย และ คุณพิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุข บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one311)รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม เพลง The Trouble is.. ปัญหาของฉัน ขับร้องโดย คุณวิโอเลต วอเทียร์ ละครเรื่อง หนึ่งในร้อย บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 32)รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม แม่หยัว โดย คุณปรางค์เพชร ตระกูลเผด็จไกร และ ผศ.ดร.สุรัตน์ จงดา บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one313)รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม ทิชา โดย YELLOWFACT, คุณสุชาติ แสงชู, คุณจีรภรณ์ วิชัยดิษฐ, คุณสิทธิวัชร์ ทิพย์ธนโอฬาร และ คุณศิวัชกรณ์ สมอทอง บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one314)รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม บางกอกคณิกา โดย คุณธีระวัฒน์ รุจินธรรม บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one315)รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม บางกอกคณิกา โดย คุณฉัตรชัย สริกรรณ์ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one316)รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม ภูลังกา โดย บริษัท ไตรแองเจิ้ล จำกัด, บริษัท อาลาดิน ณ บางกอก จำกัด และ คุณจตุรงค์ แซ่ก๊วย บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one311)รางวัลละครยอดเยี่ยม สาธุ บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกอากาศทาง Netflix2)รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม คุณศิวโรจณ์ คงสกุล เรื่อง สืบสันดาน บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกอากาศทาง Netflix3)รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม คุณวรนุช ภิรมย์ภักดี เรื่อง อย่ากลับบ้าน บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกอากาศทาง Netflix4 )รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม คุณศรัณย์ นราประเสริฐกุล เรื่อง Good Doctor หมอใจพิเศษ บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด ออกอากาศทาง TrueID5)รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม คุณรัดเกล้า อามระดิษ เรื่อง ฆาตกรรม เดอะมิวสิคัล The Musical Murder บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ออกอากาศทาง Monomax6)รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม คุณพัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข เรื่อง สาธุ บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกอากาศทาง Netflix7)รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม อย่ากลับบ้าน โดย คุณวุฒิดนัย อินทรเกษตร และ คุณอมราพร แผ่นดินทอง บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกอากาศทาง Netflix