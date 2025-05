“ฟรีน สโรชา” เผยทัก “ลิซ่า” ในงาน Met Gala 2025 อีกฝ่ายไม่คิดว่าเป็นคนไทย ภูมิใจคว้าอันดับ 4 สร้างมูลค่าสูงสุด!

หลังจากไปเฉิดฉายที่งาน Met Gala 2025 จนคว้าอันดับ 4 ของผู้สร้างยอด EMV (มูลค่าทางสื่อ) สูงสุดในงาน และยังติดอันดับท็อป 5 บุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงานวันนั้น สำหรับทำให้หลายๆ คนอยากจะรู้จักฟรีนมากขึ้น ซึ่งฟรีนได้เล่าความรู้สึกที่ได้ไปร่วมงานระดับโลกว่า…“ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ดีใจการเดินทางมันเป็นซีเคร็ตมากๆ มันไม่สามารถบอกอะไรได้เลย ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่นิวยอร์กจนตอนนี้ก็ยังพูดถึงกันอยู่ ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ เห็นทุกข้อความฉันจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด อยู่ตรงนั้นก็ต้อง the show must go on เพราะตรงนั้นทุกคนสเปเชียลมากๆ มันเหมือนไม่เป็นความจริงแต่มันคือความจริง”เตรียมตัวก่อนไปด้วยการฝึกภาษาอังกฤษอย่างหนักรวมถึงการเพิ่มพลังให้ตัวเอง เล่าที่งานได้เข้าไปทักทาย “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล”“ก่อนไปฝึกภาษาอังกฤษเยอะมากๆ และการเพิ่มพาวเวอร์ให้ตัวเองมันต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบเนทีฟจริงๆ ฟรีนนั่งอยู่ได้แต่แหงนหน้ามองตาลอย คิดในใจ oh my god ทุกคนมีความครีเอต มีความเป็นไอคอนิกของตัวเองกันจริงๆแล้วก็บอกไม่กวนแล้วนะคะยินดีที่ได้เจอ ความที่ฟรีนติดตามพี่ลิซ่าอยู่แล้วพอมีโอกาสได้เจอก็เลยทักทาย”การไปยืนตรงนั้นเหมือนฝันที่เป็นจริง ขอบคุณทุกๆ คนที่เดินทางไปพร้อมตนจนสร้างมูลค่าแบรนด์ได้เป็นอันดับ 4 รวมถึงติดอันดับท็อป 5 บุคคลที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดในงานวันนั้น“มันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆ มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ กับเราไปสร้างชื่อในนามคนไทยเต็มตัว ก็ยินดีมากๆ เลยค่ะ เราก็พกพาความมั่นใจไปเลยตอนนั้น”