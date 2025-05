“หลิงหลิง - ออม” ร้องไห้ ซาบซึ้งความรักแฟนๆ มอบให้ 1 ปี สปอยคอนเสิร์ตริมทะเล FC เตรียมเมาสะโพก

เป็นการจัดงานวันเกิดที่รวมตัวแฟนคลับร่วมทำบุญไปด้วยกัน สำหรับสองสาวสุดฮอตและกับงาน LINGORM BIRTHDAY CHARITY 2025 ที่ MCC HalI,The Mall Lifestore งามวงศ์วาน ซึ่งทั้งคู่ได้มาเผยถึงโมเมนต์สุดประทับใจภายในงาน บอกว่าทำเอาน้ำตาแตกจากโปรเจกต์ที่แฟนๆ ร่วมกันทำให้หลิง : “วันนี้ดีใจมากและรู้สึกอบอุ่นเช่นเคยค่ะและขอบคุณที่ร่วมกันทำบุญไปด้วยกันค่ะ”ออม : “ก็เป็นวันเกิดอีกหนึ่งปีที่พิเศษและมีแฟนคลับมาอยู่ด้วยกันอีก 1 ปี และหวังว่าพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆ นะคะ และขอบคุณทุกคนที่ซัปพอร์ตพวกเรามาเสมอ และทำทุกอย่างให้เราขนาดนี้ ต้องขอบคุณจริงๆ เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าประทับใจมากๆ เลยค่ะ ซึ้ง”หลิง : “พอวันนี้น้องออมไม่พูด หลิงก็เลยต้องขึ้นตำแหน่งพูด”ออม : “ใช่ แต่พวกเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ถ้าวันไหนใครพูดน้อยอีกคนก็จะพูดเยอะให้ ก็เป็นอย่างนี้เสมอ แต่วันนี้ร้องไห้ด้วย ตอนที่เปิดเพลงไม่บอกก็รู้ว่ารัก มันเหมือนความทรงจำกลับมา ดีใจจังเลยที่เรามาถึงจุดนี้ได้ และหลังจากนั้นก็ร้องไห้ยาวเลย ซาบซึ้งสิ่งที่แฟนๆ ทำให้”หลิง : “สำหรับหลิงเหมือนเป็นความที่เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง หลิงก็อยากอนุญาตให้ดื่มด่ำกับความรู้สึกนั้นเต็มหลิงเข้าใจความรู้สึกนั้นมากๆ ค่ะ ก็ดีใจไปด้วยกัน จับมือไปด้วยกันค่ะ หลิงมีน้ำตาไหม ไม่บอก (หัวเราะ) ถ้าใครเห็นก็เห็น ถ้าใครไม่เห็นก็อาจจะไม่เห็น แต่หลิงเป็นคนที่ไม่ได้ร้องไห้ง่าย หรือน้ำตาออกมาง่ายให้ทุกคนเห็นอยู่แล้ว แต่พอเห็นวิดีโอมันก็มีหลายความรู้สึกมากๆ ไม่น่าเชื่อว่าเราจะผ่านอะไรเยอะมากขนาดนั้น พอเหมือนเล่นย้อนให้เห็นว่าเราผ่านอะไรมาบ้างก็ซาบซึ้งมากๆ กับสิ่งที่ทุกคนทำค่ะ”ออม : “ทุกๆ อย่างที่เราทำมันต้องใช้ความตั้งใจ ถ้าเราจับจุดตรงนั้นได้และอดทนทำไป และมีความสุขกับมัน เราจะได้มีความสุขกับชีวิต ณ ช่วงเวลานั้นๆ”หลิง : “ซึ่งทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้น ทำให้เราเข้าใจหลายสิ่งมากขึ้น ก็เลยทำให้มีหลิง-ออมทุกวันนี้ที่แสดงออกให้เห็นว่าหลิงก็เป็นหลิงมากขึ้น ออมก็เป็นออมมากขึ้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงก็ต้องคอยติดตามเรา และจะได้รู้สึกว่าหลิงเป็น the best ในเวอร์ชั่นของหลิงแล้วนะ”ออม : “ออมเป็น the best แล้วหรือยังไม่รู้ แต่ให้รู้ว่าเราเต็มที่กับทุกสิ่งที่เราทำและกำลังจะทำ ที่ผ่านมาก็เต็มที่ที่สุดค่ะ ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆ ที่มากันวันนี้ และไม่ใช่แค่แรงกายหลิง : “หลิงก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆ นะคะ ไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือดูทางไลฟ์ ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆ ทุกคนเลยที่อยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ และทุ่มแรงกายแรงใจให้เรา จริงๆ สิ่งที่ทุกคนทำมันอยู่ในใจของเราเสมอไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็น เราก็เก็บไว้ทุกอย่าง ในทุกครั้งหลิงก็จะเก็บความทรงจำนี้ไว้ตลอด ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาจากทั้งประเทศเลยที่มอบความรักให้กับพวกเรานะคะ (ยกมือไหว้)”ประทับใจโปรเจกต์การกุศลที่แฟนๆ ทำให้หลิง : “เห็นโปรเจกต์ที่แฟนๆ จะไปบริจาคเลือด แล้วก็มีบริจาคสิ่งของให้เด็กน้อยด้วย ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ทำบุญ ซึ่งหลิงก็ได้ร่วมทำบุญด้วย เดือนนี้น่าจะมีการวางแผนที่จะร่วมบุญกันออม : “ดีมากๆ ได้ช่วยชีวิตคนอีกหลายๆ คนเลย ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ (ยกมือไหว้) วันเกิดปีนี้ของพวกเราเป็นเบิร์ธเดย์แชร์ริตี้นะคะ เงินส่วนนึงที่ได้จากงานคอนเสิร์ตวันนี้ก็จะนำไปบริจาคในหลายๆ ที่นะคะ ก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ”หลิง : “พรที่อยากได้ จริงๆ พอทำงานเยอะๆ ก็ได้ทำให้รู้สึกว่าสุขภาพที่แข็งแรงคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็อยากได้สุขภาพที่แข็งแรงค่ะ”ออม : “ะ”หลิง : “ร่ำรวยเงินทองค่ะ”รอลุ้นของขวัญวันเกิดที่จะให้กันและกันหลิง : “ของหลิงก็มีเตรียมไว้ให้ แต่สิ่งนั้นมันต้องใช้เวลา ซึ่งหลิงคิดว่าน้องออมน่าจะชอบ ยังบอกไม่ได้จริงๆ เดี๋ยวรอดูค่ะ”ออม : “ใบ้ได้ไหม (จับมือหลิง)”หลิง : “ไม่ได้เลยจริงๆ ก็เร็วๆ นี้แหละออม : “แล้วพอวันว่างออมก็เลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้าน ก็เลยยังไม่มีเวลาไปเตรียมให้พี่หลิงเลย แต่ตั้งแต่รู้ว่าแรงคาดหวังของเจ่เจ๊เยอะมาก เราก็เลยต้องรีบแล้วตอนนี้”หลิง : “(หัวเราะ) ก็ไม่เท่าไหร่ น้องออมทำอะไรให้ก็ดีใจ”ออม : “รู้ไหม เขาทำอย่างนี้ตลอดเวลา (เอานิ้วชี้สองมือจิ้มกัน) พี่ก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกนะ ไม่ใช่แค่บนเวทีนะ ทำตลอด (หัวเราะ)”หลิง : “เปล่าให้อะไรก็ได้”ออม : “แต่มีนัดจะไปเที่ยวกันอยู่ค่ะ หมายถึงไปคาเฟ่”หลิง : “คือหลิงส่งรูปคาเฟ่ไป เพราะหลิงเห็นแล้วคิดว่าน้องออมต้องชอบแน่ๆ เลย แต่ช่วงนี้ฝนตก อาจจะต้องใช้ช่วงเวลาเอาต์ดอร์นิดนึง ต้องรอฝนหยุดก่อน และต้องรอน้องออมว่างก่อนค่ะ ก็เป็นวันสบายๆ ที่เราได้ใช้เวลาสบายๆ ด้วยกันค่ะ”ออม : “ที่ลงรูป 9 สตอรี่ มันบังเอิญพอดี หมายถึงไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องกี่โพสต์ แค่ย้อนกลับไปดูรูปในอัลบั้มแล้วก็เลือกว่ารูปนี้เราชอบแล้วก็ไปขอพี่หลิงกับพี่ออมถ่ายรูปอีกทีนึง แล้วก็แค่พิมพ์ว่าน้ำชอบพี่โชน แค่พิมพ์เฉยๆ ไม่มีอะไร”หลิง : “เป็นซีนจากหนังสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก น่ารักมากเลย”ออม : “ออมชอบรูปนั้นมากเลย ขอพี่หลิงถ่ายรูป น่ารักดี”เผยซีรีส์ “ เพียงเธอ” ได้วันกำหนดออนแอร์แล้วหลิง : “ออม : “ก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะ ทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งค่ะ”หลิง : “ทางช่อง 3 นะคะ เร็วๆ นี้ ไม่นานเกินรอจริงๆ”งาน BESea Music Festival รับประกันเมาสะโพก “หลิงหลิง” แน่นอนออม :หลิง : “ไม่ขนาดนั้นค่ะ (หัวเราะ) แต่ก็เป็นสไตล์ที่หลิงไม่คุ้นเคยออม : “อยากจะให้ไปดูจริงๆ เพราะว่าหลังจากที่ฟังเพลงแล้วมันส์มาก ฟังหลายๆ รอบแล้วก็ยังมันส์อยู่ แต่สะโพกพี่หลิงจะขนาดไหนขออุบสปอยไว้ก่อน ให้ทุกคนเห็นวันจริงไปเลย รับรองอึ้ง 2 วันไม่เหมือนกันด้วยค่ะ แต่ชุดน่าจะมีฟิตติ้งเร็วๆ นี้แหละ แต่ตอนนี้ยังไม่เห็น”หลิง : “ต้องฝากรีเควสไปนะ แต่หลิงอยากแขนยาว ขายาว (หัวเราะ)”ออม : “ออมอยากใส่แบบ Tyla”