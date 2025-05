“พี-ป้าน” เสิร์ฟความแซ่บ เลิฟซีนเดือดเรียกน้ำย่อย จัดหนักตั้งแต่ตอนแรก! ในซีรีส์ “AI NO KISETSU in SHIMANE ฤดูกาลแห่งรัก”

แซ่บสะดุ้งยิ่งกว่ายกพริกขี้หนูมาทั้งสวนแบบถึงใจสุดๆ กับการเปิดตัว EP.1 แบบสุดซี๊ด!!ของ “ป้าน-จิรโชติ โชติทิฆัมพร” และ “พี-เอกภพ ต๊ะตา” ในซีรีส์วาย โรแมนติก คอมมาดี้ชวนฟิน “AI NO KISETSU in SHIMANE ฤดูกาลแห่งรัก”โดยในเรื่อง เป็นตอนที่หนุ่ม “พี” ที่รับบทโดย “พี-เอกภพ” Content Creator หนุ่มมาดเก๊ก ที่แอบชอบเพื่อนตัวเองอย่าง “ป้าน รับบทโดย ป้าน-จิรโชติ” ศิลปินหนุ่มหล่อสุดฮอตที่ไม่ได้เจอกันนาน จนทำให้พีทั้งรู้สึกคิดถึงใจแทบขาด เลยไปจัดการมูเตลูชุดใหญ่ไฟกระพริบ ขอพรกับศาลเจ้าเก่าแก่ที่หาดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้เจอกับป้านในฤดูหนาวนี้ แต่ในคืนนั้นหลังจากที่ “พี”อธิฐาน! เรื่องราวความแซ่บชุดใหญ่ ถึงขั้นกำลังร่วมรัก แบบถึงพริกถึงขิงกันเลยทีเดียวงานนี้ผู้กำกับอย่าง “ผ้าแพร คชาภรณ์ รูปช้าง “ แห่งค่าย ๙ หน้า โปรดักชั่น ก็จัดฉากเลิฟซีนแบบแซ่บๆ เพื่อเรียกน้ำย่อยให้เลยตั้งแต่ตอนแรก เพื่อเตรียมกวาดเรทติ้งซีรีส์ชุดใหญ่ เพราะครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาของ ๙ หน้า โปรดักชั่น และเป็นภาคต่อของซีรีส์ KISEKI ฤดูปาฏิหาริย์ ที่เคยคว้าเรตติ้ง TOP3 บน Viu มาแล้วงานนี้ทั้งคู่จะได้เจอกันมั้ย? ฝันของพีจะเป็นจริงได้หรือไม่? ติดตามกันได้ใน ซีรีส์ “AI NO KISETSU ฤดูกาลแห่งรัก” ทาง Viu เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคมนี้ เวลา 20.00 น. ห้ามพลาดเด็ดขาด!!