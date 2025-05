WeTV ผนึกกำลัง ดีฮัพเฮ้าส์ ส่ง “KNOCK OUT หมัดน็อกล็อกหัวใจ” ผลงานจาก WeTV Original ชูมวยไทยผ่านซีรีส์วายสู่เวทีโลก!

การแข่งขันแมตช์สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว WeTV โดย คุณณัฐพร รุ่งขจรกลิ่น ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย จับมือ ดีฮัพเฮ้าส์ โดยคุณอนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ ส่งซีรีส์วายแนวสปอร์ตแอคชั่น “KNOCK OUT หมัดน็อกล็อกหัวใจ” ผลงานจาก WeTV Original นำโดย 2 หนุ่มเคมีลงล็อก กันเนอร์-ณัฐสกรรจ์ ไชยโรจน์ และ ไนซ์-บริพัฒน์ จำสัตย์ ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือ อาทิ ไกด์-กันตพล / เดช-ณรงค์เดช / แก๊ป-จักริน / เอิร์ท-ธนกฤต / วิ-วิเศษ / แพร-รวิภา / โมโจ้-พลอยยุคล พร้อมทั้งนักแสดงรุ่นเก๋ามืออาชีพอย่าง หนึ่ง-มาฬิศร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมดู ซีรีส์ตอนแรก ณ โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568“KNOCK OUT หมัดน็อกล็อกหัวใจ” เป็นอีกหนึ่งซีรีส์วายที่ทุกคนรอคอยกระแสแรงดีไม่มีตกตั้งแต่ไพลอตเปิดตัวกับแนวสปอร์ตแอคชั่น ยกระดับคุณภาพซีรีส์วายไทยสู่เวทีระดับสากลมุ่งมั่นที่จะผลักดัน Soft Power ของไทยที่เป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่สายตาโลกผ่านสื่อซีรีส์วายที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง ผลงานกำกับจากผู้กำกับมากฝีมือ ตี๋-บัณฑิต สินธนภารดี กับเรื่องราวความโรแมนติกสุดฟินจากนักแสดงเคมีใหม่อย่าง #กันเนอร์ไนซ์ ที่มาพร้อมการนำเสนอเรื่องราวสุดเข้มข้นในโลกของวงการมวย เรื่องราวของ คีน (รับบทโดย ไนซ์ บริพัฒน์) ถูกแก๊งทวงหนี้มาตามรังควานจนได้รู้ว่าพ่อยังติดหนี้นอกระบบก้อนใหญ่ คีนจึงต้องไปกบดานที่ค่ายมวยเพชรศักดิ์ อีกทั้งยังต้องหาเงินไปใช้หนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อและมีเรื่องราวที่ทำให้คีนได้พบกับ ธันย์ (รับบทโดย กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์) นักมวยผู้มีฉายาว่า ปืนใหญ่ปราบพยัคฆ์ นักมวยดาวเด่นของค่าย แต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมตอนนี้เขาถึงไม่ยอมขึ้นชก ชวนติดตามเรื่องราว "อดีต" ที่เจ็บปวดกับ "ความฝัน" ที่พังทลาย และ "ชะตา" ที่แขวนอยู่บนเส้นด้าย พร้อมให้แฟนซีรีส์ร่วมค้นหาและต่อสู้ไปพร้อมกับพวกเขาแล้วใน ซีรีส์ “KNOCK OUT หมัดน็อกล็อกหัวใจ” รับชมตอนแรกพร้อมกันทั่วโลกได้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทุกวันศุกร์ เวลา 19:30 น. ทาง แอปพลิเคชัน WeTV หรือเว็บไซต์ www.WeTV.vip เท่านั้น#WeTVOriginal #WeTVth #DeeHupHouse #KnockOutTheSeries #หมัดน็อกล็อกหัวใจ