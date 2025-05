“บอส ชัยกมล” อยากชวนคุณมาสัมผัสตัวตนที่เต็มไปด้วยความฝันในงาน “BOSSCKM DREAM WARRIOR CONCERT”

ใกล้ครบรอบวันเกิดอายุ 26 ปีแล้ว สำหรับนักแสดงและนักร้องหนุ่มมากความสามารถ “บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ” หรือ “BOSSCKM” ซึ่งเพิ่งมีผลงานซีรีส์ผ่านไปไม่นานกับบทบาทพี่เซอร์รัส ในซีรีส์ The Boy Next World (คนละกาลเวลา) โดยวันเกิดปีนี้หนุ่มบอสอยากชวนแฟนๆ ทุกคนมาร่วมฉลองในงานที่จะจัดขึ้นด้วยธีมสุดพิเศษ “The World Need Your Dream” เป็นงานที่จะพาทุกคนเดินทางไปสัมผัสกับความฝันลึกๆ ในหัวใจของเขาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความหวัง เริ่มกันตั้งแต่ความฝันในวัยเด็กชายจนถึงความฝันต่างๆ ของเขาในปัจจุบัน ซึ่งทุกคนจะได้เห็นว่ากว่าที่จะมายืนในจุดนี้ได้ เขาผ่านความฝันอะไรมาบ้างจนมันสามารถเติมเต็มหล่อหลอมเป็นตัวตนของบอส ชัยกมลในทุกวันนี้ พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ อาทิ ศิลปิน P-Pop “BGYO” วงบอยแบนด์สุดฮอตจากประเทศฟิลิปปินส์ โดยงานคอนเสิร์ต “BOSSCKM DREAM WARRIOR CONCERT Presented by Go Shot ” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2568 นี้ ณ SPHERE HALL, ชั้น 5M FLOOR ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เริ่มจำหน่ายบัตรวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง https://www.eventpop.me/s/bossckmdreamwarrior บัตรราคา 8,900 บาท, 6,500 บาท, 4,500 บาท, 2,500 บาท และ Online Live Streaming ราคา 1,290 บาท, 1,490 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ทาง X: @BossckmdreamwarIG : Dreamwarriorconcert#BOSSCKMDreamWarriorConcert