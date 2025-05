7 ค็อกเทลบาร์ไวน์เชียงใหม่

เชียงใหม่ไม่ได้มีแค่คาเฟ่และข้าวซอย — แต่ยังเต็มไปด้วย ค็อกเทลบาร์และร้านไวน์ ที่ซ่อนตัวอยู่ตามมุมเมืองต่างๆ พร้อมเสิร์ฟรสชาติที่มากกว่าน้ำเมา แต่คือ “เรื่องเล่าในแก้ว” และประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจบางร้านพาเราดำดิ่งเข้าสู่โลกของหนังแอคชัน หรือพาไปไกลถึงอิตาลีผ่านรสไวน์และรสชาติอาหาร บางแห่งแฝงกลิ่นอายของปรัชญา ศิลปะ ไปจนถึงกล้องฟิล์มที่ทำให้ทุกแก้วเหมือนถูกอัดภาพด้วยความตั้งใจวันนี้แอ่วกับยิ้มรวบรวม 7 ค็อกเทลบาร์และไวน์ในเชียงใหม่ ที่มีคาแรกเตอร์โดดเด่น เครื่องดื่มรังสรรค์อย่างประณีต และบรรยากาศชวนให้จิบช้าๆ พูดน้อยๆ แล้วปล่อยใจไปกับรสชาติที่อยู่ตรงหน้าThe continental barซ่อนตัวอยู่ภายในตึกเงียบสงบในย่านนิมมาน ซอย 5 — The Continental Bar คือ Speak Easy Bar ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกอันลึกลับของภาพยนตร์เรื่อง John Wick ที่ซึ่งกฎระเบียบ ความลึกลับ และความสง่างามหลอมรวมกันอย่างลงตัวทุกองค์ประกอบของที่นี่ ตั้งแต่บรรยากาศไปจนถึงเครื่องดื่ม ล้วนถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน โดยมีแรงบันดาลใจจากตัวละครและสถานที่สำคัญในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความเงียบขรึมของ Winston ความเด็ดขาดของ John หรือความเย้ายวนของ The Continental เอง — ทุกแก้วคือการเล่าเรื่องในแบบที่คุณสามารถสัมผัสได้พิเศษยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอเมนูในรูปแบบ Taste Portrait ที่ถ่ายทอดแก่นของรสชาติผ่านศิลปะภาพถ่าย — ภายในแก้วที่คุณเห็น อาจซ่อนเจลลี่ที่รวมรสของวัตถุดิบหลักเอาไว้อย่างวิจิตร เช่น Pink Guava & Honey, Sumac หรือ Bourbon-infused Black Tea เพื่อให้คุณได้มอง เห็น และจินตนาการถึงรสชาติ ก่อนจะได้ลิ้มลองจริง และยังมีเมนูที่สะท้อนความเป็นเชียงใหม่ เช่น ข้าวซอย หรือ pm2.5 ให้ทุกคนได้มาลิ้นลองคอกเทลแบบชาวเหนืออีกด้วยที่ The Continental Bar ทุกแก้วไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่ม — แต่คือการเดินทางในโลกที่มีกฎของตัวเองร้านเปิดให้บริการทุกวันเวลาเปิด-ปิด 18:30-เที่ยงคืนIG: Thecontinental.barพิกัดhttps://maps.app.goo.gl/4xR98BvHh5qJwRFg9?g_st=com.google.maps.preview.copyBar FoucaultBar Foucault — บาร์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Michel Foucault นักปรัชญาผู้ตั้งคำถามต่ออำนาจและสิ่งที่มองเห็น “Visibility is a trap.” ค็อกเทลของที่นี่จึงไม่ใช่เพียงรสชาติ หากแต่เป็นบทสนทนา ที่ชวนคุณตั้งคำถามกับสิ่งที่ปรากฏ — และสิ่งที่คุณเลือกจะซ่อนไว้ที่บาร์ฟูโกต์ ไม่เพียงเสิร์ฟเครื่องดื่ม แต่เสิร์ฟแรงบันดาลใจจากปรัชญา ศิลปะ และวรรณกรรม ขอแนะนำ “Unconscious Mind” — ซิกเนเจอร์ค็อกเทลขายดีอันดับหนึ่ง แรงบันดาลใจจากทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งของ Sigmund Freud ชั้นผิวของรสชาติคือเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง สิ่งที่แท้จริงซ่อนลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกเชิญมาดื่มด่ำกับค็อกเทลที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน ในบรรยากาศเข้มขรึม ลุ่มลึก และน่าค้นหา — ที่ Bar Foucault เปิดบริการ วันพุธ–อาทิตย์ เวลา 19:00–24:00 น. (หยุดทุกวันอังคาร)ร้านเปิดให้บริการ พุธ-จันทร์ (หยุดทุกวันอังคาร)เวลาเปิด-ปิด 19:00-เที่ยงคืนIG​: Bar.foucaultพิกัดhttps://maps.app.goo.gl/5jRXPxGnmBC3g2Ze8?g_st=com.google.maps.preview.copyThe LobbyistThe Lobbyist Bar ได้แรงบันดาลใจจาก “จุดพักระหว่างทางสายไหม” ในอดีต พ่อค้าและนักเดินทางจะหยุดพักตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อพักกาย พักใจ และเจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า โดยมี “ตัวกลาง” ที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์และการค้าระหว่างผู้คนในยุคสมัยนี้ ตัวกลางเหล่านั้นถูกเรียกว่า Lobbyist และนั่นคือที่มาของ The Lobbyist Bar – พื้นที่ที่คุณสามารถหยุดพัก พูดคุย เชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนความทรงจำดี ๆ ผ่านบทสนทนาและเครื่องดื่ม ไม่ว่าคุณจะมาคนเดียว มากับเพื่อน หรือพบคนแปลกหน้า ที่นี่คือ “จุดเชื่อมต่อระหว่างการเดินทางของคุณ”จุดเด่นของ The Lobbyist Bar• พื้นที่บาร์ที่ออกแบบให้เชื่อมต่อกับล็อบบี้โรงแรม• เครื่องดื่มที่รังสรรค์มาอย่างตั้งใจ ทั้งซิกเนเจอร์และคลาสสิก• บรรยากาศอบอุ่น ผ่อนคลาย ด้วยแสงไฟสีนวล เฟอร์นิเจอร์โทนธรรมชาติ และมุมสระว่ายน้ำที่เชิญชวนให้นั่งชิล• สโลแกนที่เรายึดถือคือ “Your gentle pause between journeys.”ร้านเปิดให้บริการทุกวันเวลาเปิด-ปิด 18:00-เที่ยงคืนIG : Lobbyist__nimmanพิกัดhttps://maps.app.goo.gl/mUMoh1dM4qtwdFew8?g_st=com.google.maps.preview.copySurr Barบาร์ลับ ที่ผสมผสานกับงานศิลปะ แรงบันดาลใจจาก ซัลวาดอร์ ดาลี่ ศิลปินที่โด่งดังจากงานศิลปะแนว เซอร์เรียลลิสม์ เครื่องดื่ม 8 รูปแบบ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพวาด โดยเจ้าของและผู้ให้คำปรึกษาเรื่องบาร์ถูกส่งผ่าน โดยบาร์เทนเดอร์ที่ออกแบบรสชาติ กลิ่นและ ความรู้สึกที่เหนือความคาดหมายเพื่อให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มไปพร้อมกับงานศิลปะร้านเปิดให้บริการทุกวันเวลาเปิด-ปิด 12:00-เที่ยงคืนIG : Surr_barพิกัดhttps://maps.app.goo.gl/hWkLNys1vCVfDfYa8?g_st=com.google.maps.preview.copyGreat shot bar cnxเกรท ชอท บาร์ ซีเอ็นเอ็กซ์ บาร์คอกเทลและคาเฟ่ ย่านคูเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด Dark Room โดดเด่นด้วยสีแดงทั้งร้าน ให้อารมณ์เหมือนอยู่ในห้องล้างฟิล์ม ขั้นตอนของการล้างอัดรูปที่ต้องอาศัยความคิด สร้างสรรค์ ใช้จินตนาการและการรอคอยให้ภาพค่อยๆ ปรากฏขึ้น ถูกถ่ายทอดลงมาในเครื่องดื่มแต่ละแก้ว ที่เน้นใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดและถ่ายทอดออกมาให้ได้รสชาติที่อร่อย และเข้าใจง่าย โดยมีให้เลือกดื่มทั้ง Classic Cocktail และ Special Creative Cocktail โดยเมนู Signature แต่ละเมนูของทางร้านจะถูกสร้างสรรค์มาจาก Filter ที่ใช้กับการถ่ายภาพ และจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันเมนูที่อยากแนะนำคือ “ND” ทำจาก Sweet Vermouth with Jackfruit, Pandan Chamomile, Lemon Juice, Prong Fah Solution และ Tonic ให้อารมณ์สดชื่นดื่มง่าย แนวๆ Sparkling Wine “EVO15” ตัวนี้จะให้อารมณ์สดชื่นเหมือนได้ทานมะม่วงจิ้มพริกเกลือ ทานคู่กับมะม่วงดองที่ทำเอง ซึ่งรสชาติโดยรวมของ Signature Cocktail ที่ร้านจะออกไปในโทน Sour, Refreshing และ Savory เป็นหลักส่วนใครที่ชอบ Classic Cocktial จะบอกว่า Martini, Old Fashion หรือ Negroni ของที่ร้านก็โดดเด่นอยู่เหมือนกัน Great Shot Bar Cnx ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 Best Design Cafe’s 2 จาก Room Books และ Head Bartender ไอซ์ บวรนันท์ ทาคำอนุสรณ์ ยังเป็น Top 20 จากการแข่งขัน Diageo World Class Thailand 2024 อีกด้วยร้านเปิดให้บริการทุกวันเวลาเปิด-ปิดของร้านกาแฟ 9:00-17:00​เวลาเปิด-ปิดของบาร์ 17:00-เที่ยงคืนสอบถาม​ สำรองโต๊ะ 0612291932IG: greatshotbarcnx_________________________________พิกัดhttps://maps.app.goo.gl/a7ymmeKNYAMnZJHC6?g_st=com.google.maps.preview.copyGladwell Bar ChiangMai ชื่อร้าน Gladwell เป็นการเล่นคำที่สะท้อนปรัชญาของร้าน เกิดจากการผสมคำว่า Glad (ความยินดี) และ Well (ความสบายดี) ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากประโยค "I'm glad you're well" เป็นคำพูดง่ายๆ ที่แสดงความจริงใจและความปราถนาดีต่อกันGladwell Bar - A neighborhood cocktail bar that transforms strangers into friends" เราตั้งใจให้ Gladwell เป็นมากกว่าค็อกเทลบาร์ แต่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรู้สึก glad และ well ความยินดีที่ได้พบเจอ และความสมายใจที่ได้อยู่ เราไม่เพียงแค่เสริฟค็อกเทล แต่เสริฟประสบการณ์การดื่มที่มาพร้อมกับความเป็นกันเองของบาร์เทนเดอร์ และบรรยากาศอันแสนอบอุ่นภายในร้าน ค็อกเทลของทางร้านจะมีความซับซ้อนแต่ยังคงความเข้าถึงง่าย ค็อกเทลบางตัวใช้ส่วนผสมจากท้องถิ่นไทย​ มาทำในรูปแบบค็อกเทลที่ผสมผสานระหว่างค็อกเทลคลาสสิกและค็อกเทลที่ร้านสร้างสรรค์ใหม่ร้านเปิดให้บริการทุกวันเวลาเปิด-ปิด 12:00-เที่ยงคืนสอบถาม​ สำรองโต๊ะ 099-370-4888IG : Gladwell_chiangmaiพิกัดhttps://maps.app.goo.gl/xWLKVSGUYfEEwwPXA?g_st=com.google.maps.preview.copyBacco Gastro Wine BarExperience ltaly in Every Sip and Bite ที่ Bacco เรามอบบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง และใกล้ชิดราวกับคุณกำลังนั่งจิบไวน์กับเพื่อนสนิทในบ้านของคุณที่อิตาเลียน— แต่ที่นี่คือ…เชียงใหม่ คอนเซปต์ของร้าน คือการนำ “รสชาติแท้จากอิตาลี” มาสู่ประเทศไทย ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงที่นำเข้าจากอิตาลีโดยตรง ทุกจานถูกปรุงอย่างประณีตโดยเชฟชาวอิตาเลียนผู้มีใจรักในอาหารอิตาเลียนแบบต้นตำรับไวน์ของร้าน คัดสรรโดยซอมเมอลิเยร์ชาวอิตาเลียนจากไร่องุ่นชั้นดีทั่วอิตาลี มีไวน์กว่า 15 ชนิดให้เลือกดื่มแบบแก้ว ตั้งแต่ภาคใต้ไปจนถึงตอนเหนือของอิตาลี! และจุดเด่นของที่นี่คือไวน์ที่มีให้เลือกมากถึง 30 ชนิด แบบ “wine by the glass”เมนูซิกเนเจอร์: Table of Bacco คือเมนูที่เราอยากให้คุณลอง ประกอบด้วย:• ชีสนำเข้าจากอิตาลี 3 ชนิด — แบบนุ่ม แบบเข้มข้น และแบบบ่ม• เนื้อโคลด์คัทอิตาเลียน 3 ชนิด• มะกอก ขนมปัง และเครื่องเคียงแบบหมุนเวียน เช่น แยมโฮมเมด หรือครีมต่างๆ ที่จับคู่ได้อย่างลงตัวกับชีสและขนมปังแนะนำใหม่ล่าสุด: “Pasta Bar” !พาสต้าที่นี่ ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน — เพราะที่ร้านเน้นความเรียบง่ายและแท้จริง นี่คือหัวใจของอาหารอิตาเลียนที่ร้านนำเสนอ ตั้งแต่สูตรคลาสสิกอย่าง คาโบนารา หรือ วองโกเล่ ไปจนถึงเมนูขายดีของร้าน : Orecchiette กับซอส ‘Nduja และชีสบูร์ราต้า — เผ็ดนิด หอมมัน ละมุนลงตัว Bacco ไม่ใช่แค่ไวน์บาร์ — แต่คือประสบการณ์แบบอิตาเลียนแท้ๆ ขอเชิญคุณมาร่วมแบ่งปันความสุขแบบอิตาเลียนไปด้วยกันที่ Bacco – มุมเล็กๆ ของอิตาลีในเชียงใหม่ร้านเปิดให้บริการ จันทร์-เสาร์ (หยุดทุกวันอาทิตย์)เวลาเปิด-ปิด 12:00-22:00​สอบถาม​ สำรองโต๊ะ​093-458-9293IG : baccochiangmaiพิกัดmap:https://maps.app.goo.gl/DGdjUz9Cg1qM7nX57?g_st=com.google.maps.preview.copy