ชวนสมัครเส้นทางสู่การเป็นนักแสดงหน้าใหม่ ในโปรเจกต์ Flock into Be My Gangstar

ค่ายน้องใหม่ไฟแรงโดยและเปิดโปรเจกต์คุณคือรายต่อไป ที่จะโดนหมายหัว กับการคัดเลือกให้เป็นตัวท็อปสายบันเทิงเจนใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแก๊งสตาร์ ซ่าส์ไปกับความสนุก โชว์ความสามารถ เติมเต็มความฝันของคุณ ในวงการบันเทิง พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์ภาพยนตร์ ซีรีส์ ร้อง เต้น เล่น ดนตรี ไปกับชาว Gangstarโดยสมัคร และออดิชั่น ในวันเสาร์ ที่ 17 พ.ค. 2568 เวลา 10:30 - 12:00 น. ณ MCC Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค รอบตัดสิน อาทิตย์ ที่ 18 พ.ค. 2568 ณ MCC Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค (หมายเหตุ : การสมัครไม่เสียค่าใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น)-ไม่จำกัดเพศ-ไม่จำกัดสัญชาติ-อายุ 15-30 ปี-เพศชาย ส่วนสูง 170 ซม. ขึ้นไป-เพศหญิง 155 ซม. ขึ้นไป-สำเนาบัตรประชาชน-รูปถ่ายแบบเต็มตัวและครึ่งตัวผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฝ่ายชาย จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฝ่ายหญิง จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฝ่ายชาย จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฝ่ายหญิง จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท-ได้ร่วมแสดงซีรีส์วาย เรื่อง “อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอ..” (Lottery Doctor)-ได้ร่วมแสดงซีรีส์วาย เรื่อง "Culture of love"-ได้ร่วมแสดงซีรีส์ยูริ เรื่อง “Sweet Spell ชุลมุนวุ่นรัก“-ได้ร่วมแสดงซีรีส์ยูริ เรื่อง “กิมจูจริงใจ”-ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์-ได้ร่วมโปรเจกต์ ไทย-Ballywood-ได้ร่วมโปรเจกต์ ไทย-จีน-ได้เป็น Brand Ambassador ผลิตภัณฑ์ Maxi B-ได้เป็นศิลปินและ ได้ร่วมคอนเทนต์ รายการอีกมากมายLINE : yatthasitIG : flock_intohttps://www.instagram.com/p/DJOdcXEz77x/?utm_source=ig_web_copy_linkFB : flock into : https://www.facebook.com/share/p/192xqa7ieA/Tiktok : flock into : https://www.tiktok.com/@flockinto?_t=ZS-8w4aPWqAhbr&_r=1Email : flockinto@gmail.comTel : 0899497362