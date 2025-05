"คิมเบอร์ลี่ - ต่อ ภัทรกุล" ร่วมจุดประกายพลังบวกครั้งใหม่ ในแคมเปญ “น้ำหนักที่ดีต่อใจ เริ่มได้ที่เรา” จัดโดยโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา

ใครว่าการดูแลสุขภาพต้องยากและน่าเบื่อ? ล่าสุด โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพระดับโลก ชวนคนดังและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันจุดประกายพลังบวกครั้งใหม่ เสิร์ฟแคมเปญ “From my Weight To my Heart” น้ำหนักที่ดีต่อใจ เริ่มได้ที่เรา เพราะการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนไม่ได้เน้นแค่เรื่องตัวเลขบนตาชั่ง แต่ยังส่งผลไปถึงสุขภาพหัวใจที่ดีด้วยโดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่การพูดคุยบนเวทีจาก 2 เซเลบริตี้ต่างวงการอย่างนักแสดงสาว คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส และ ต่อ-ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี ผู้ร่วมก่อตั้งคลินิกเสริมความงาม มาร่วมถกประเด็นสุขภาพกันแบบสนุกๆ ในหัวข้อ “น้ำหนักที่ดีต่อใจ เริ่มได้ที่เรา” ทั้งคู่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การลดน้ำหนักอย่างยั่งยืน และสุขภาพดี (Healthy Weight Loss) โดยมีสาวสวยมากความสามารถ “ดาว- ณัฐภัสสร สิมะเสถียร” ดำเนินการพูดคุยคิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส เล่าประสบการณ์การดูแลตัวเองว่า “เป็นคนให้ความสำคัญกับรูปร่างและสุขภาพมาก เพราะเป็นภาพลักษณ์แรกที่ผู้คนจะได้พบเห็นเรา เมื่อรูปร่างดีก็มีความมั่นใจในการแต่งตัว ทำกิจกรรมต่างๆ แต่มากกว่านั้นคือการส่งผลดีต่อสุขภาพ คิมเคยผ่านการลดน้ำหนักมาหลายรูปแบบ แต่สุดท้ายพบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จิตใจที่เข้มแข็งและความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำให้ทุกคนไปสู่เป้าหมายได้ คิมออกกำลังกายสม่ำเสมอทั้งเวจเทรนนิ่งและคาดิโอเพื่อให้หัวใจแข็งแรง เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำอาหารทานเองเพื่อเลือกวัตดุดิบได้เองและยังได้อาหารสดใหม่รวมถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเอง หลายคนอาจจะท้อแท้ไประหว่างทาง แต่เชื่อเถอะว่าหากคุณทำไปจนเห็นผลลัพธ์ได้ จะภูมิใจและมีกำลังใจที่จะทำต่อแบบยั่งยืน เพราะเราจะไม่อยากกลับไปเป็นคนเก่าอีกแล้ว”ส่วน ต่อ-ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี ผู้ร่วมก่อตั้งคลินิกเสริมความงาม ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดน้ำหนักว่า “การดูแลร่างกายไม่ให้เป็นโรคอ้วนนอกจากจะทำให้รูปร่างดีแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพด้วย ทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ความดัน เบาหวาน และโรค NCDs ต่างๆ เราคงไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยการไปพบแพทย์เพื่อรักษาปัญหาเหล่านี้ตลอดเวลา แนวทางลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนจะทำให้ร่างกายปรับตัวได้ ไม่โยโย่ ไม่โทรมเร็ว สิ่งสำคัญคือการลดน้ำหนักไม่ใช่การอดอาหาร แต่ให้เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคุมปริมาณการรับประทานให้แต่ละวันให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำ เข้าใจให้ได้ว่าเรากำลังหยิบอะไรเข้าปากและจะส่งผลอะไรต่อระบบในร่างกาย ที่สำคัญคือการออกกำลังกายอย่าขาด นอกจากช่วยสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้เป็นเตาเผาในร่างกายแล้ว ยังส่งผลดีต่อระบบการทำงานของหัวใจด้วย”นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมให้ทุกคนที่มาได้ตื่นตาตื่นใจ ได้เข้าไปถ่ายภาพสวยๆ แชร์ลงโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการหันกลับมาดูแลตัวเอง นำเสนอทริคดีๆ ในการดูแลตัวเองให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมและหัวใจแข็งแรงสำหรับแคมเปญ “From my Weight To my Heart” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ บริษัท โนโวนอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ส่งเสริมคนไทยลดน้ำหนักด้วยแนวทางที่ยั่งยืน (Healthy Weight Loss) ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ พร้อมสร้างแรงบัลดาลใจในการเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้ เพราะแม้ว่าการรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนในปัจจุบันมีหลายวิธี ตั้งแต่การควบคุมอาหาร การใช้ยา และการผ่าตัดลดความอ้วน แต่จะดีกว่าหากทุกคนสามารถเริ่มป้องกันด้วยตัวเองก่อน ซึ่งการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมเป็นวิธีง่ายที่สุด