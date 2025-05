‘ฮอลล์’ สร้างปรากฏการณ์ความเฟรช! เปิดตัว ‘ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์’ พร้อมดึงพรีเซนเตอร์สุดฮอต “เจฟ ซาเตอร์” ส่งต่อความเย็นสดชื่น เติมความมั่นใจตลอดซัมเมอร์นี้

ฮอลล์ (Halls) แบรนด์ลูกอมอันดับหนึ่งในใจคนไทยตลอดกาล เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำลูกอมยืนหนึ่งของความสดชื่น สร้างประสบการณ์คลายร้อนรับซัมเมอร์นี้ ในงาน Halls Sugar Free Mints - Refreshing The Flavorful You ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายในงานได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ‘ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์’ (Halls Sugar Free Mints) ลูกอมมินต์อัดเม็ดใหม่สูตรปราศจากน้ำตาลที่มาพร้อมความเย็นสดชื่นยาวนาน 20 นาที อีกทั้งเปิดตัว “เจฟ ซาเตอร์”ในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการ ที่มาร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมมินิคอนเสิร์ต และโมเมนต์สนุกเกินต้านจาก 6 หนุ่ม PROXIE ที่มาร่วมแจมเติมความสนุกแบบสุดขั้วอีกด้วยนางไอดารา หวัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “ฮอลล์เป็นแบรนด์ลูกอมชั้นนำระดับโลกที่มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค อย่างแท้จริง เราส่งต่อ Brand Purpose ที่ทุกคนคุ้นเคย “Stay Cool Breathe Through It” เย็นไว้หายใจแล้วไปต่อ ด้วยการส่ง‘ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์’ โปรดักส์ใหม่ที่ออกมาสร้างปรากฏการณ์ความเฟรชและเป็นพาร์ทเนอร์คนนิวเจนในการสร้างลมหายใจหอมสดชื่น มั่นใจ และพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ เรายังได้ทำงานร่วมกับ เจฟ ซาเตอร์ ศิลปินชายที่มาแรงที่สุดทั้งในบทบาทของนักร้อง นักแสดง โปรดิวเซอร์มากความสามารถ และสไตล์ไอคอน มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของฮอลล์ และจะมาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้คนนิวเจนได้ติดตามเพิ่มเติมเร็วๆ นี้”ด้านนางสาวศุภานัน เจนพินิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกอมและหมากฝรั่ง บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์ เป็นลูกอมมินต์สูตรปราศจากน้ำตาลในเซกเมนต์ลูกอมอัดเม็ด (Hard Compressed) ที่มาพร้อมกับการให้ความเย็นสดชื่นยาวนาน 20 นาที ด้วยเมนทอลสูตรเฉพาะซิกเนเจอร์ของฮอลล์ที่หลายคนคุ้นเคย โดยมีให้เลือก 2 รสชาติ ได้แก่ รสมินต์และแตงโม ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น พร้อมความมั่นใจ เหมาะกับทุกสถานการณ์ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ในการปรับตัวให้เข้าถึงคนนิวเจนที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งรสชาติ ความรู้สึกเย็นสดชื่น และไลฟ์สไตล์แบบไม่มีสะดุด”นอกจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ‘ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์’ และพรีเซนเตอร์คนใหม่ของฮอลล์ “เจฟ ซาเตอร์” อย่างเป็นทางการแล้ว 6 หนุ่มสุดคิวท์แห่งวง "PROXIE" ยังมาร่วมสร้างสีสันโชว์สเต็ปแดนซ์ ผ่านเพลง Bad Shawty, คนไม่คุย (Silent Mode) และสถานะเบลอ (BLURRR) ก่อน “เจฟ ซาเตอร์” จะมอบความเย็นสดชื่นแบบพิเศษให้กับคุณวันเสาร์ด้วยโชว์ร้องเพลง 4 เพลงฮิต Ride or Die, ฉันก่อนเจอเธอ (Lost and Found), เหมือนวิวาห์ (Rain wedding) และ ซ่อน(ไม่)หา (Ghost) ที่ทั้งสนุก ซึ้ง และอบอุ่น ถ่ายทอดพลังเสียงแบบเต็มร้อยให้ทุกคนในงานได้ประทับใจแบบไม่รู้ลืม และเติมเต็มโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับกิจกรรมมีตแอนด์กรี๊ด ให้ 20 ผู้โชคดี ได้ฟินกับการเล่นเกมร่วมกับเจฟ ซาเตอร์ อย่างใกล้ชิด เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นทั่วลานอีเดนโดยก่อนจบงาน "คุณวันเสาร์" ได้สร้างเซอร์ไพรส์สุดประทับใจให้กับ เจฟ ซาเตอร์ ด้วยการร้องเพลง "แค่เธอ" พร้อมเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือของแฟน ๆ จนกลายเป็นทะเลดาวสุดอบอุ่น เพื่อส่งกำลังใจและความรักให้กับเจฟอย่างเต็มเปี่ยม จากโมเมนต์ สุดพิเศษที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และพลังบวกแบบจัดเต็มเจฟ ซาเตอร์ พรีเซนเตอร์คนใหม่ของฮอลล์ กล่าวว่า “เจฟเองมีฮอลล์พกติดกระเป๋าไว้ตลอด ซึ่ง ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์ เป็นสินค้าใหม่จากฮอลล์ ที่บอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้ลอง เพราะอร่อยและสดชื่นมากๆ โดยมี 2 รสชาติ ทั้งซองสีน้ำเงินจะเป็นรสมินต์ เย็นสดชื่น ส่วนซองสีชมพูเข้มรสแตงโม เจฟชอบอันนี้มากๆ ครับ เพราะได้รสแตงโมแบบฉ่ำๆ แค่เปิดซองมาก็หอมและเย็นสดชื่นมาก ทั้ง 2 รสยังให้ความเย็นสดชื่นยาวนาน 20 นาที วันนี้เลยตั้งใจอยากให้ทุกคน รวมถึงคุณวันเสาร์ได้ลองสัมผัสความอร่อยฉ่ำ เย็นสดชื่นจาก ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์ แบบใหม่กัน วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนและฝากติดตามเจฟกับฮอลล์ ที่จะมีสินค้าและกิจกรรมน่าตื่นเต้นมากมายอย่างต่อเนื่องเร็วๆ นี้”สัมผัสความอร่อยฉ่ำ สดชื่นถึงใจ ของ ‘ฮอลล์ ชูการ์ฟรี มินต์’ ที่มีให้เลือก 2 รส คือ รสมินต์ (Cool Mint) และ แตงโม (Cool Watermelon) ได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ติดตามกิจกรรมความเย็นสดชื่นแบบไม่มีสะดุดและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.mondelezinternational.com/thailand/ Facebook: Halls Thailand Instagram: Halls Thailand @hallsth (LINE official)