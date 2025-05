“M2M THE BETTER ENDINGS TOUR 2025” ครบทุกรสชาติความประทับใจกับการย้อนความทรงจำไปด้วยกัน

ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการปรากฏตัวของ 2 สาวตำนานดูโอ้ป็อบยุค 2000s “MaritLarsen” และ “Marion Raven” ในรอบ 23 ปีพร้อมกับเพลงเปิดสุดฮิต The Day You Went Away ก็ทำเอาเสียงกรี๊ดกระหึ่มลั่นฮอลล์ ส่งเสียงร้องเพลงไปพร้อม ๆ กัน เสิร์ฟความสนุกต่อเนื่องกับ Everthing You Do, The Minute, I Don't Wanna Talk About It ก่อนจะเปลี่ยนฟีลด้วยการมานั่งเล่นกีต้าร์คู่กัน ในเพลง Love Left For Me จากนั้นทั้งคู่ได้กล่าวทักทายและขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยที่ยังคงคิดถึงกันเสมอมา ก่อนจะโชว์เพลงรักหวานซึ้งสุดฮิตอย่าง Pretty Boy ในเวอร์ชั่นอะคูสติก“Marion" เผยก่อนเล่นเพลงนี้ว่า เธอแต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากหนุ่มที่เธอตกหลุมรัก แต่ตอนนี้ Pretty Boy สำหรับเธอนั้น คือลูกชาย ทำเอาแฟน ๆ เอ็นดูในความน่ารักและซาบซึ้ง ไปพร้อม ๆ กับส่งเสียงร้องเพลงนี้ตามกันดังทั่วธันเดอร์โดม ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนมาร้องเพลงกับเพื่อนสมัยวัยเรียนนอกจากนี้ “Marit” และ “Marion” เดินหน้าโชว์น้ำเสียงใส ๆ ส่งเพลงเพราะ ๆ มาแบบรัว ๆ ไม่ว่าจะเป็น Here I Am, Don’t ก่อนจะส่งให้กับ “Marit” โชว์เดี่ยวบนเวทีในเพลง Under The Surface และ If A Song แถมเซอร์ไพร์สสุด ๆ เมื่อ “Marion” ได้เปลี่ยนเป็นชุดสีส้มสดใสพร้อมเดินร้องเพลง What You Do About Me ไปทักทาย จับมือ บรรดาแฟนคลับอย่างใกล้ชิดทั่วทั้งฮอลล์ สร้างความประทับใจ ดีใจในความใกล้ชิดและอบอุ่น จากนั้นก็ขึ้นเวทีจัดเต็มเพลงส่งท้ายกันแบบรัว ๆ ไม่ว่าจะเป็นDriving, Don’t Save Me, It’s All Coming Black To Me Now, Mirror Mirror, Everthingการเดินทางของความสนุกและความสุขยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อแฟนเพลงยังคงส่งเสียงเรียก 2 สาว “Marit” และ “Marion” ดังสนั่นช่วงอังกอร์ ทั้งคู่จึงปรากฎตัวขึ้นบนเวทีเป็นพิเศษอีกครั้งกับเพลง Don’t Mess With My Love พร้อมขอให้ทุกคนยืนขึ้นและสนุกกับเพลงปิดโชว์ Don’t Say You Love Me เพลงฮิตตลอดกาลและอันดับหนึ่งในใจของใครหลาย ๆ คน ไปด้วยกัน และแฟน ๆ ยังเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องแสงสวยงามทั่วทั้งฮอลล์ เป็น 1ชั่วโมงครึ่งกับการย้อนความทรงจำที่สุดแสนน่าประทับใจ และอิ่มเอมไปกับความสุขจากการแสดงสุดพิเศษที่แฟน ๆ เฝ้ารอมากว่า 23 ปี ของ 2 ดูโอ้สาวแห่งยุค 2000s#M2M #M2M2025LiveInBKK #BeHearNow#ล้อมวงมันส์ #HIMAWANA