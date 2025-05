เตรียมรีเมกภาพยนตร์ ‘หลานม่า’ โดย Miramax สตูดิโอดังฮอลลีวู้ดคว้าสิทธิ์นี้ไปครอง

Miramax สตูดิโอภาพยนตร์และโทรทัศน์ระดับโลกที่คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย ประกาศในวันนี้ว่าได้สิทธิ์ในการดัดแปลง หลานม่า ภาพยนตร์ไทยซึ่งเคยผ่านเข้ารอบคัดเลือกรางวัลออสการ์ ผลงานของผู้กำกับ พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ และสตูดิโอภาพยนตร์ไทย GDHนับตั้งแต่เข้าฉายในเดือนเมษายน 2024 หลานม่าก็ทำลายสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วเอเชีย กวาดรายได้จากต่างประเทศไปกว่า 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรางวัลออสการ์ ภาพยนตร์เปิดตัวครั้งแรกที่เทศกาลภาพยนตร์เอเชียนิวยอร์ก (New York Asian Film Festival) ในสหรัฐอเมริกา และได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากนักวิจารณ์และผู้ชม โดยได้รับคะแนน Tomatometer สูงถึง 98% และคะแนน Popcornmeter ที่ 95%หลานม่า กำกับโดย พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ คือภาพยนตร์ดราม่าคอมเมดี้อบอุ่นหัวใจ เล่าเรื่องราวของเอ็ม นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ลาออกกลางคัน และย้ายมาอาศัยอยู่กับคุณยายที่ป่วยเป็นมะเร็ง หวังจะได้มรดกมูลค่าหลายล้านบาทของเธอ อย่างไรก็ตาม เขาต้องแข่งขันกับสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ เพื่อจะเป็นหลานคนโปรดของคุณยาย จนได้เรียนรู้ว่าการเอาชนะใจคุณยายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เรื่องราวที่เริ่มต้นจากการแย่งชิงมรดก ค่อย ๆ แปรเปลี่ยนเป็นการเดินทางแห่งการเรียนรู้ รวมถึงเครื่องเตือนใจเราถึงสายใยอันลึกซึ้งของครอบครัว และการยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารัก“นี่คือการเล่าเรื่องระดับปรมาจารย์ เป็นภาพยนตร์ที่ย้ำเตือนเราว่าทำไมเราถึงสร้างหนัง” Jonathan Glickman ซีอีโอของ Miramax กล่าว “หลานม่า เป็นหนังที่มีความพิเศษ และล้ำค่าดั่งอัญมณี ทั้งตลก ลึกซึ้ง และสะเทือนใจในเวลาเดียวกัน เราหวังว่าฉบับรีเมกของเราจะพาครอบครัวหลายรุ่นมารวมตัวกันในโรงภาพยนตร์ได้เหมือนเช่นต้นฉบับ”Miramax คว้าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่องนี้มาครองได้สำเร็จ ท่ามกลางการแข่งขันจากหลายสตูดิโอ ที่ถูกดึงดูดด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวของหนัง ซึ่งผสานความสำเร็จด้านรายได้เข้ากับพลังทางอารมณ์ที่เข้าถึงหัวใจผู้ชมได้อย่างลงตัว Miramax มั่นใจว่าความสำเร็จของภาพยนตร์ต้นฉบับจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงเสน่ห์ของภาพยนตร์ที่เข้าถึงผู้ชมได้ทั่วทุกมุมโลก และเชื่อว่าเนื้อหาที่ใกล้ตัวทุกคนจะสามารถเชื่อมโยงกับทั้งนักแสดงระดับแถวหน้าและผู้ชมทั่วโลกได้พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ ผู้กำกับ กล่าวว่า “ผมรู้สึกตกใจที่ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จไปทั่วโลก แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกตื้นตันใจที่ได้รู้ว่าผู้คนทั่วโลกต่างยึดถือคุณค่า หรือแก่นบางอย่าง ที่สามารถเชื่อมโยงพวกเราเอาไว้ได้ โดยไม่สนความแตกต่างทางเชื้อชาติหรือวัฒนธรรม”วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ โปรดิวเซอร์ กล่าวว่า “หัวใจของครอบครัวนั้นเป็นสากล แต่รายละเอียดของแต่ละบ้านย่อมแตกต่าง นั่นทำให้เราเฝ้ารอที่จะได้เห็นครอบครัวหลานม่า ข้ามมิติไปมีชีวิตอีกครั้งในวัฒนธรรมอเมริกัน”Yvette Zhuang รองประธานอาวุโสฝ่ายการผลิตและจัดจำหน่ายระหว่างประเทศของ Miramax ซึ่งกำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีบทบาทอย่างใกล้ชิดในฐานะโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์ โดย Jonathan Glickman กล่าวว่า “Yvette มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพาโปรเจกต์นี้มาสู่ Miramax และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สานต่อความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์กับเธอในภาพยนตร์พิเศษเรื่องนี้และโปรเจกต์ต่อ ๆ ไป”การประกาศนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ Miramax กำลังอยู่ในปีทอง โดยมีผลงานโดดเด่นทั้งในฝั่งภาพยนตร์และโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ในฝั่งทีวี Miramax คือผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส์ The Gentlemen ที่เข้าชิงทั้งรางวัล Emmy และ Golden Globe และเพิ่งเริ่มถ่ายทำซีซันสองกับ Netflix ไปไม่นาน นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์ซีรีส์ Zero Day นำแสดงโดย Robert De Niro ซึ่งขึ้นแท่นซีรีส์ที่มียอดผู้ชมสูงสุดบน Netflix จากบริษัท Panoramic ของ Jonathan Glickman รวมถึง Wednesday ซีรีส์คอมเมดี้นำแสดงโดย Jenna Ortega ที่ทำสถิติซีรีส์ภาษาอังกฤษที่มียอดผู้ชมสูงสุดในสัปดาห์แรกบน Netflix ในฝั่งภาพยนตร์ Miramax กำลังเตรียมสร้างภาคต่อของ The Beekeeper ภาพยนตร์แอ็กชันที่กวาดรายได้ทั่วโลกไปกว่า 160 ล้านดอลลาร์ โดยได้ Jason Statham กลับมารับบทนำ และได้ Timo Tjahjanto มากำกับ พร้อมกับภาพยนตร์ภาคใหม่ในแฟรนไชส์สุดฮิต Bridget Jones กับเรื่อง Bridget Jones: Mad About the Boy ซึ่งทำรายได้ในต่างประเทศไปแล้วกว่า 130 ล้านดอลลาร์โปรเจกต์ต่อไปของ Miramax ในอนาคต ได้แก่ Roofman นำแสดงโดย Channing Tatum, Kirsten Dunst และ Peter Dinklage มีกำหนดฉายวันที่ 3 ตุลาคม 2025, แฟรนไชส์ภาคใหม่ของ Scary Movie มีกำหนดฉายฤดูร้อนปี 2026 จัดจำหน่ายทั่วโลกโดย Paramount Pictures โดยมี Marlon, Shawn และ Keenen Ivory Wayans เขียนบทและอำนวยการสร้าง, Scandalous ผลงานการกำกับเรื่องแรกของ Colman Domingo นำแสดงโดย Sydney Sweeney และ David Jonsson รวมถึงภาพยนตร์รีเมก The Faculty ซึ่งเขียนบทโดย Drew Hancock นักเขียนซึ่งกำลังเป็นที่จับตามอง