“บิวกิ้น - พีพี” กุมมือรับพรีเซนเตอร์ ก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ ขอกระชับให้ดูดี แบบไม่มีใครยอมใคร!

ใกล้ถึงวัน…แต่ง เอ๊ย!!! คอนเสิร์ตใหญ่ เข้ามาทุกที สำหรับคู่จิ้นเคมีฟ้าประทาน บิวกิ้น–พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ พีพี–กฤษฎ์ อำนวยเดชากร ที่เรียกได้ว่าแรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่! ช่วงนี้ทั้งคู่เลยขอเร่งฟิตทั้งร่างกายและความดูดีให้เป๊ะปังไม่มีดรอป ล่าสุดทั้งสองมีตัวช่วยเด็ดจาก “Oligio” โปรแกรมยกกระชับผิวหน้าและลำคอด้วยคลื่นวิทยุ ถึงกับขึ้นแท่นเป็น พรีเซนเตอร์คู่ กันไปเลยจ้า! แต่งานนี้เคมีอาจสั่นคลอนเบา ๆ เพราะบิวกิ้น ผู้มักจะยอมใจอ่อนให้ พีพี มาตลอด กลับประกาศลั่นว่า เรื่องนี้ขอไม่ยอม! ว่าแต่งานนี้บิวกิ้นจะทำสำเร็จหรือไม่ ตามมาลุ้นพร้อมกันได้ที่งาน “The Way of lift with Oligio” ลาน แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า สยามพารากอน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.30 น. งานนี้ใครอยู่ทีมไหนอย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยนะ@bbillkin @pp.kritt