The Creators HQ เปิดตัว “CIRA RESIDENCES” โครงการบ้านเดี่ยวระดับ Ultra Luxury บนทำเลทอง ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

บริษัท เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว จำกัด ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยมาตลอด 9 ปี ตอกย้ำความสำเร็จอีกขั้น ด้วยการเปิดตัวโครงการ “CIRA RESIDENCES” โครงการบ้านเดี่ยว Ultra Luxury ราคาเริ่มต้น 125 ล้านบาท ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเป็น Private Residence อย่างแท้จริง โครงการแรกของ The Creators HQ บนทำเลศักยภาพ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หวังสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาด Luxury Property ภายใต้แนวคิด RESONATE LIFE-UTMOSTเมื่อวันที่ 15 พฤษถาคม 2568 บริษัท เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว จำกัด ได้จัดงานเปิดตัว “CIRA RESIDENCES” (ซีรา เรสซิเดนเซส) โครงการบ้านเดี่ยว Ultra Luxury โครงการแรกของ The Creators HQ เชิญสื่อมวลชนร่วมสัมผัสสุนทรีภาพแห่งการใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์ 5 Senses ท่ามกลางบรรยากาศอันรื่นรมย์ ณ Rin at Raintree ถนนพระราม 9 โดยมี คุณชัยวัฒน์ จักรแต๋ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร และ คุณอรชพร ไตรวนาธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว จำกัด ร่วมเผยถึงความสำเร็จตลอด 9 ปีในตลาด Luxury Property จนมาถึงก้าวใหม่ในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว Ultra Luxury ภายใต้แบรนด์ “CIRA RESIDENCES” ที่มุ่งเจาะกลุ่มครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่โดยเฉพาะสำหรับเพียง 9 ครอบครัว ด้วยแนวคิด “RESONATE LIFE-UTMOST จุดสูงสุดของสุนทรีภาพแห่งการใช้ชีวิต” ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 1,300 ล้านบาทโดย คุณชัยวัฒน์ จักรแต๋ กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว จำกัด กล่าวว่า ตลอด 9 ปีในตลาดที่อยู่อาศัยลักซ์ชัวรี บริษัทฯ มีผลงานคอนโด High Rise ระดับลักซ์ชัวรีที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จมาแล้วหลายโครงการ ทั้ง C Ekkamai (ซี เอกมัย) และ Common TU (คอมมอน ทียู) ที่สามารถปิดการขายได้แล้ว 100% รวมถึง CONNER Ratchathewi (คอนเนอร์ ราชเทวี) ที่ทำยอดขายได้กว่า 90% พร้อมยอดโอนเกือบ 70% ทำให้ชื่อของ The Creators HQ เป็นที่รู้จัก สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าผู้มองหาที่อยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวรี และเพื่อต่อยอดความสำเร็จ ในปี 2568 นี้ บริษัทฯ ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัว “CIRA RESIDENCES” โครงการบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีโครงการแรก ซึ่งนับเป็นการก้าวสู่บริบทใหม่ของ The Creators HQ ในตลาดที่อยู่อาศัยระดับ Ultra Luxury“ข้อมูลจาก CBRE ระบุว่าแม้จะมีความผันผวน แต่ Ultra Luxury Housing ยังเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2018-2025 และยังคงสมดุลระหว่างดีมานด์และซัพพลาย ปีนี้ถือเป็นปีที่มีความท้าทายหลายด้าน แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดบ้านเดี่ยวในกลุ่ม Ultra Luxury ยังแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Real Demand สำหรับ The Creators HQ เราเชื่อมั่นว่าทำเลและผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับรสนิยมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคือคำตอบ และ CIRA Residences คือโครงการที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการอย่างแท้จริง” คุณชัยวัฒน์กล่าวสำหรับจุดเด่นของโครงการ “CIRA RESIDENCES” คือการเป็น “บ้านหลักของครอบครัว” ที่เชื่อมโยงความหรูหราและความเป็นส่วนตัวของสมาชิกในบ้านไว้ด้วยกัน เน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย ด้วยคอนเซ็ปต์ “RESONATE LIFE-UTMOST จุดสูงสุดของสุนทรีภาพแห่งการใช้ชีวิต” โดยตั้งใจให้บ้านทุกหลังในโครงการเป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่ออกแบบเพื่อให้ทุกครอบครัวได้ร่วมสร้างสรรค์และเติบโตไปพร้อมกัน ดังที่กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร The Creators HQ บอกว่า “จุดเริ่มต้นของ CIRA RESIDENCES มาจากแนวคิดของ Canvas โดยเราสร้างโครงสร้างบ้านไว้ให้สมบูรณ์แบบที่สุด และเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านสามารถจัดสรรพื้นที่ภายในได้เองตามความต้องการ เพราะเราเชื่อว่าความยืดหยุ่นคือคุณภาพชีวิตที่แท้จริง ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องทำเลที่ดีกำหนดคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นกัน”ด้าน คุณอรชพร ไตรวนาธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “CIRA RESIDENCES เป็นโครงการที่ครบทุกความต้องการของการอยู่อาศัย ทั้งทำเล (Location) ที่ตั้งอยู่ในบนถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซึ่งเป็น Prime Area เข้าถึงง่าย มีศักยภาพในการเติบโต รายล้อมไปด้วย Lifestyle Malls, Specialty Cafés, Sport Clubs, และโรงพยาบาลชั้นนำ อีกทั้งยังมีโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีส้ม และ Monorail สายสีเทา ที่จะเปิดให้บริการภายในปี 2573 และในส่วนของสินค้า (Product) ที่เป็นบ้านเดี่ยวเพียง 9 หลัง มาพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ เริ่มต้นที่ 733 ตร.ม. และฟังก์ชันที่ยืดหยุ่น ให้ความเป็นส่วนตัวสูง รวมถึงบริการ (Service) ซึ่งเรามีบริการที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ทั้ง Personal Concierge Service ช่วยจัดตารางนัดหมาย, Home Maintenance Service บริการงานซ่อมแซมด่วนในบ้าน, Waste Management บริการเก็บขยะหน้าบ้าน และ Parcel Drop-Off ที่ดูแลของทุกชิ้นที่ส่งมาหน้าบ้าน เพื่อให้การใช้ชีวิตที่ที่เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ จึงตอบโจทย์ทุกครอบครัวอย่างแท้จริง”อีกหนึ่งความน่าสนใจคือ บ้านทุกหลังในโครงการนี้ได้รับการออกแบบโดย Ayutt and Associates Design (AAD) ทีมออกแบบที่พักอาศัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานของบ้านจัดสรร ให้ CIRA RESIDENCES เป็นบรรทัดฐานใหม่ของการออกแบบบ้านที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิตจริงกับความสวยงามทางสถาปัตยกรรมเข้าด้วยกัน โดย คุณอยุทธ์ มหาโสม สถาปนิกผู้ก่อตั้ง AAD อธิบายว่า โครงการ CIRA RESIDENCES ถูกออกแบบโดยอิงจากหลัก 5 Senses ได้แก่ การมองเห็น เสียง กลิ่น สัมผัส และรสชาติ เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ครบทุกมิติ มีหลักสำคัญในการออกแบบ อาทิ การให้ความสำคัญกับ Community-Oriented Design มากกว่าความเป็นส่วนตัวแบบแยกขาด โดยเน้นการสร้าง Selective Community ผ่านจำนวนยูนิตที่น้อย ยึดหลัก “บ้านไม่ได้จบแค่ที่ตัวบ้าน” แต่ยังรวมถึงชุมชนที่เจ้าของบ้านเลือกอยู่ร่วมกันด้วย ในส่วนของตัวบ้านถูกดีไซน์ให้มีสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัว และการใช้ชีวิตร่วมกัน ด้วยการวางผังที่ยืดหยุ่น สำหรับพื้นที่ส่วนกลางออกแบบให้เกิดการยืมมุมมองจากบ้านข้างเคียง เพื่อสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและโปร่งสบายเหมือนรีสอร์ท โดยมีพื้นที่สีเขียวช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิต ที่สำคัญคือ โครงการนี้ออกแบบให้เป็นโครงการปิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด แต่เปิดกว้างในมุมของปฏิสัมพันธ์และการมองเห็นทัศนียภาพร่วม “กล่าวได้ว่า CIRA RESIDENCES เป็นการสร้าง Framework ให้เจ้าของบ้านสามารถต่อยอดความฝันของตนเองได้” คุณอยุทธ์กล่าวทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา The Creators HQ ให้นิยามตนเองเป็น “Space Maker” ผู้สร้างพื้นที่ที่มีคุณค่า โดยทุกโครงการเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัย และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์แบบเฉพาะเจาะจงด้วยแนวทาง “Customer-First” ภายใต้ 3 หลักการ คือ “Innovative Efficiency” ให้ความสำคัญกับ Design, Function และ Technology ที่จะเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้า “From Human to Human” ตั้งใจรังสรรค์ทุกกระบวนการอย่างพิถีพิถันเสมือนสร้างบ้านให้กับคนที่รัก และ“My Choice, My Voice” สร้างบ้านที่ดีที่สุด และให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนดคุณค่าของโครงการ เพราะเชื่อว่าบ้านที่ดีจะขายได้ด้วยตัวเอง เช่นเดียวกับ “CIRA RESIDENCES” ที่ The Creators HQ มั่นใจว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับ Ultra Luxury ที่มอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่แตกต่างอย่างเข้าใจ ให้ทุกครอบครัวได้สัมผัสกับที่สุดของสุนทรีภาพแห่งการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง โดยกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้มุ่งเน้นไปที่ กลุ่มครอบครัวซึ่งมองหา “บ้านหลัก” หรือ Primary Home ที่สามารถสะท้อนตัวตนและคุณภาพชีวิตที่เลือกเองได้“หากอิงตามชื่อ CIRA ในภาษาละตินแปลว่าผู้นำ (Leader) เราจึงมองว่าลูกค้าของ CIRA RESIDENCES ก็คือกลุ่มคนที่มีแนวคิดเป็นผู้นำในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในครอบครัว หรือผู้นำในวิถีชีวิตที่เลือกเอง” ผู้บริหาร The Creators HQ กล่าว พร้อมย้ำความเชื่อมั่นว่า โครงการ “CIRA RESIDENCES” จะเป็นก้าวสำคัญที่ได้รับการตอบรับที่ดีและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาด Luxury Property ในประเทศไทย โดยคาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ภายใน 2 ปี