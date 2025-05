POP MART ฉลองเปิดตัว POP-UP STORE @ Central Chiangmai ดึงดารา-ไอดอลป๊อปคัลเจอร์ร่วมสัมผัสบรรยากาศเมืองเหนือ

ภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก นำโดย คุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จัดงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว POP-UP STORE แห่งแรกในภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นสาขาที่ 11 ของ POP MART ในประเทศไทย โดยภายในงานได้รับเกียรติจากสองหนุ่มสุดป๊อปที่มีผลงานล่าสุดอย่างซีรี่ส์ GELBOYS สถานะกั๊กใจและตัวแทนชาวป๊อปคัลเจอร์มาอวดลุคมิกซ์แอนด์แมตช์กับแอคเซสซอรีไอเท็มฮิตจาก POP MART ได้อย่างมีสไตล์โดยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ชาวเชียงใหม่ได้พบกับการเปิดตัว POP MART อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบประสบการณ์แห่งความสนุกสุดพิเศษให้ทุกท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบดีไซน์แบบมิกซ์คัลเจอร์ ผสมผสานความสนุกสนานในแบบป๊อปคัลเจอร์เข้ากับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของล้านนาได้อย่างกลมกลืน สะท้อนความเป็นเชียงใหม่อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านที่หยิบยกองค์ประกอบจากกำแพงเมืองเชียงใหม่และตุงล้านนามาเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์ใน POP-UP STORE แห่งนี้ ให้กลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ร่วมเฉลิมฉลองป๊อปคัลเจอร์ สะท้อนถึงการให้คุณค่ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผสานกับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัวไฮไลต์สำคัญใน POP MART POP-UP STORE @ Central Chiangmai คือการเปิดตัวคาแรกเตอร์ประจำสาขา ได้แก่ CRYBABY HELLO THAILAND พร้อมกับจุดเช็คอิน CRYBABY HELLO THAILAND BIG FIGURE และ BIG LABUBU บริเวณหน้าศูนย์การค้า เพื่อให้ชาวป๊อปได้เก็บภาพประทับใจแบบไม่รู้เบื่อ และเอาใจสายช้อปด้วยไอเท็มใหม่ล่าสุด อย่างพวงกุญแจ CRYBABY Wild but Cutie Series ที่เปิดตัวไปล่าสุดนี้ ส่วนพวงกุญแจ Labubu ก็ขนทัพมาให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของครบทั้ง 3 เวอร์ชั่น อีกทั้งพวงกุญแจคาแรคเตอร์ฮิต แอคเซสซอรีคาแรคเตอร์ฮอต ก็พร้อมให้ชาวป๊อปนำไปมิกซ์แอนด์แมตช์ให้เป็นสไตล์ของตัวเองอย่างมั่นใจ ปิดท้ายด้วยเหล่าศิลปิน ดารา นักแสดงแฟนคลับ POP MART อาทิ บุ๊คโกะ-ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, แนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ และน้ำตาล-ชลิตา ส่วนเสน่ห์ ที่มาร่วมนำเสนอป๊อปแฟชั่นในงานเปิดตัวนี้อีกด้วยพบกับ POP MART POP-UP STORE @ Central Chiangmai ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสินค้าได้ที่ https://www.popmart.com/th หรือที่ Facebook POP MART THAILAND , Instagram popmartth , Twitter popmartth และ Tiktok popmartth