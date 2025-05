j-hope Tour “HOPE ON THE STAGE” in BANGKOK ที่สุดของการแสดงจากสุดยอดเพอร์ฟอร์เมอร์แห่ง BTS

จบไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ตโซโล่คอนเสิร์ตจากแดนซ์แมชชีนแห่ง BTS อย่างที่ระเบิดความมันส์แบบจัดเต็ม 2 รอบการแสดงที่อิมแพ็ค อารีน่า เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ j-hope ดูแลรายละเอียดและภาพรวมทั้งหมดด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเซ็ตลิสต์ โปรดักชั่น สเตจดีไซน์ และลำดับของโชว์ เพื่อให้โชว์ออกมาตรงกับตัวตนของเขาให้ได้มากที่สุดHOPE ON THE STAGE บอกเล่าการเดินทางตลอด 12 ปีบนเส้นทางดนตรีของ j-hope ที่เต็มไปด้วยความหวัง ความปรารถนา และความฝัน ผ่านการแสดง 5 องก์หลัก ๆ ประเดิมที่สเตจ ‘Ambition’ ที่เล่าถึงแพสชั่นในการค้นหาความสามารถและจุดเด่นของตัวเขาเอง โดยเลือกเพลงจากอัลบั้ม ‘Jack In The Box’ ที่มีเนื้อหาดุดันและทรงพลัง อย่าง What If…, Pandora’s Box, Arson, STOP และ MOREต่อด้วยสเตจที่สอง ‘Dream’ ที่อุทิศให้กับอัลบั้มสุดพิเศษของเขาอย่าง HOPE ON THE STREET VOL.1 พาร์ทนี้ j-hope พาแฟน ๆ เข้าไปสู่โลกของสตรีทแดนซ์ การใช้วิชวลกึ่งมิวสิคัล ทำให้เรารู้สึกเหมือนดำดิ่งไปสู่โลกของความฝันจริง ๆ พร้อมด้วยเพลงฮิตอย่าง On The Street ก่อนจะปลุกเราให้ตื่นจากความฝันด้วยสเตจถัดไปอย่าง‘Expectation’ เล่าถึงผลงานโดดเด่นและอนาคตในวงการเพลงของเขา ด้วยการนำเพลงฮิตติดชาร์ตดิจิทัลอย่าง Sweet Dreams (feat.Miguel) รวมไปถึงการนำเพลงฮิตของ BTS มาร้องให้เหล่าอาร์มี่หายคิดถึง ไม่ว่าจะเป็น MIC DROP, Silver Spoon และ Dis-Easeก่อนจะปิดท้ายด้วยสองสเตจสุดท้ายอย่าง'Fantasy' ที่ j-hope อยากเปรียบถึงโลกที่เขาใฝ่ฝัน และ 'Wish' คือความปรารถนาที่อยากสร้างอนาคตอันสดใสให้กับทุกคน มัดรวมเพลงจังหวะ Uplift เช่น Chicken Noodle Soup, Daydream และ Futureตอกย้ำการนำความฝัน และความหวังมาสู่ความจริง บนจักรวาลที่ชื่อว่า ‘HOPE ON THE STAGE’ อย่างสวยงาม#HOPE_ON_THE_STAGE_TOUR_Bangkok