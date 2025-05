บิ๊กเซอร์ไพรส์! แสนสิริ คว้า “หลิงหลิง คอง” ขึ้นแท่น Friend of Sansiri พร้อมเปิดตัวโปรเจกต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “THE SECRET OF 00K”

ปักกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์! เปิดให้สัมผัสประสบการณ์แห่งการอยู่อาศัย กับโครงการมาสเตอร์พีซแห่งปีของแสนสิริ 'นาราสิริ บางนา กม.10' และ 'ณริณสิริ กรุงเทพกรีฑา' ถ่ายทอดเอกลักษณ์ดีไซน์ การออกแบบพื้นที่และฟังก์ชันการใช้งานผสานเข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยจริง “THE SECRET OF 00K” โปรเจกต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะพาทุกคนไปเผยความลับของ ”หลิงหลิง คอง” ที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อน พร้อมดื่มด่ำไลฟ์สไตล์และแพสชั่นการใช้ชีวิตที่ดีในทุกวัน Every…day Life is good ติดตามชมผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Sansiri PLC เริ่ม EP แรกทาง Youtube 15 พ.ค.นี้ เวลา 19.00 น.แสนสิริ ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ของไทย จับเทรนด์ยูริฟีเวอร์ คว้า “หลิงหลิง คอง” ซุปตาร์ระดับอินเตอร์ขึ้นแท่น “Friend of Sansiri” เดินหน้าเปิดตัวโปรเจกต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “THE SECRET OF 00K” (เดอะ ซีเคร็ท ออฟ ศูนย์ศูนย์เค) ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาสและเปี่ยมด้วยรสนิยมกับโครงการมาสเตอร์พีซแห่งปีของแสนสิริ 'นาราสิริ บางนา กม.10' และ 'ณริณสิริ กรุงเทพกรีฑา' ผ่านสายตาและมุมมองของหลิงหลิงพร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสรสนิยมแห่งการอยู่อาศัยไปพร้อมๆกันแสนสิริยังคงเดินหน้าสร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า New Generation ในปัจจุบันที่มีความต้องการเปลี่ยนไปอย่างมาก พวกเขาไม่เพียงแค่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ แต่กำลังมองหาประสบการณ์แบบ Immersive ที่สามารถเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์เข้ากับแบรนด์ได้อย่างลึกซึ้ง สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างหลากหลายมิติ จึงเป็นที่มาให้แสนสิริคว้าตัว “หลิงหลิง คอง” ไอคอนของคนยุคใหม่ที่มีแพสชั่นในการทำงาน มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต เป็นตัวแทนถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์การใช้ชีวิตใน 2 โครงการบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรี่ของแสนสิริ เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่จับต้องได้ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อตอกย้ำว่า แสนสิริไม่เพียงแต่สร้างบ้าน แต่สร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สามารถสะท้อนตัวตน ไลฟ์สไตล์ และเติมเต็มทุกมิติของการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกรูปแบบเปิดประสบการณ์และสัมผัสรสนิยมการใช้ชีวิตที่สะท้อนตัวตนผ่าน “THE SECRET OF 00K” โปรเจกต์ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ “หลิงหลิง คอง” ในเรื่องราวความลับที่ไม่เคยมีใครได้เห็น ดื่มด่ำไปกับไลฟ์สไตล์และแพสชั่นในการใช้ชีวิตบน 2 โครงการระดับลักซ์ชัวรี่ 'นาราสิริ บางนา กม.10' โครงการหนึ่งใน Sansiri Luxury Collection บน SANSIRI 10 EAST ลักซ์ชัวรี่คอมมูนิตี้ และ 'ณริณสิริ กรุงเทพกรีฑา' ไพรเวทเรสซิเดนซ์ ในสังคมสุดเอ็กซ์คลูซีฟบนที่สุดของย่านลักซ์ชัวรี่ที่มีศักยภาพที่สุด Sansiri Krungthep Kreetha Community ตลอด 4 Episodes ที่จะเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์ ตัวตน และทัศนคติในการใช้ชีวิต• EP. 1 Secret Sanctuary เผย Daily Routine การใช้ชีวิตของหลิงหลิง ที่การันตีความเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านบรรยากาศสุดไพรเวทบนโครงการระดับลักซ์ชัวรี่ 'ณริณสิริ กรุงเทพกรีฑา' โครงการล่าสุดบน Sansiri Krungthep Kreetha Community• EP. 2 Secret Bonds เปิดคอลเลคชั่นของสะสมสุด Rare ที่สะท้อนถึงตัวตนและรสนิยมอันเป็นเอกลักษณ์ของหลิงหลิง บนอาณาจักร SANSIRI 10 EAST พร้อมเปิดบ้าน 'นาราสิริบางนา กม.10' หนึ่งในโครงการ Sansiri Luxury Collection• EP. 3 Secret Power มุมมองทัศนคติและจุดยืนของหลิงหลิงเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมในการใช้ชีวิต และแนวคิดที่อยากผลักดันสู่สังคม ผ่านการตอบจดหมายจากเหล่าแฟนคลับ• EP. 4 Secret of Good Life ถ่ายทอดนิยาม ‘Every day...Life is good ทุกวัน ชีวิตดี’ ในแบบของ หลิงหลิง ผ่านการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ต่างๆ ภายในโครงการของแสนสิริ“การได้ร่วมงานกับแสนสิริในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสพิเศษที่ได้ถ่ายทอดตัวตน และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตส่วนตัวที่แท้จริง เหมือนได้พาทุกคนเข้ามาสัมผัสโลกส่วนตัวของเรา ในขณะเดียวกันก็ได้ถ่ายทอดมุมมองว่าบ้านที่ใช่สำหรับเราควรเป็นอย่างไร ควรเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความหมายในทุกการใช้ชีวิต เป็นสถานที่ที่เราได้แสดงออกถึงตัวตนอย่างแท้จริง และหวังว่า “THE SECRET OF 00K” จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการเลือกที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนจริงๆ” หลิงหลิง คอง กล่าวเสริมรับประกันความฟิน! กับโปรเจกต์พิเศษ “THE SECRET OF 00K”ทั้ง 4 Episodes ชาว Angel Golden สามารถติดตามความฟินได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Sansiri PLC หรือทาง Youtube https://siri.ly/mLw7AD5 เริ่ม EP แรก 15 พ.ค.นี้ 19.00 น.!