ยูโอบี จับมือ Shake Shack มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ถือบัตร รับฟรีเมนูพิเศษ รังสรรค์โดยเชฟแพม แห่งร้าน POTONG เจ้าของรางวัล The World’s Best Female Chef 2025

กรุงเทพฯ, 14 พฤษภาคม 2568 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยกระดับสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้าบัตรเครดิต ผ่านความร่วมมือกับ Shake Shack Thailand มอบเมนูจานพิเศษ มันทอดซอสซี๊ด มูลค่า 130 บาท เมื่อสั่งเมนูพิเศษที่เป็นการรังสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟระหว่าง Shake Shack Thailand กับเชฟแพม – พิชญา สุนทรญาณกิจ เจ้าของรางวัล The World’s Best Female Chef 2025 และเชฟเจ้าของร้านมิชลินสตาร์แห่งร้าน POTONG ซึ่งได้ออกแบบเมนูพิเศษที่ผสมผสานรสชาติไทยในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร อาทิ เบอร์เกอร์หมูแจ่วบาร์บีคิว เบอร์เกอร์เนื้อฉ่ำพริกไทยดำ และข้าวเหนียวมะม่วงมิลค์เชคนายธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ Card Payment and Unsecured Products ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ยูโอบีตั้งใจมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับให้กับลูกค้าผ่านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ความร่วมมือกับ Shake Shack Thailand ในครั้งนี้คืออีกก้าวสำคัญที่สะท้อนความตั้งใจในการยกระดับประสบการณ์พิเศษในการรับประทานอาหาร เพราะความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่แค่เมนูใหม่ที่สร้างสรรค์จากโดยเชฟแพม แต่คือการผสานวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อตอบโจทย์ทั้งสายกินตัวจริงและผู้ที่ชื่นชอบการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เพราะเราอยากทำให้ทุกมื้อของผู้ถือบัตรของยูโอบีพิเศษกว่าเดิม”นายโนร์เบิร์ต ตัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Maxim's Caterers Limited ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวเสริมว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวแคมเปญ Chef Collaboration ครั้งแรกในประเทศไทย และยิ่งพิเศษยิ่งขึ้นเมื่อได้ร่วมงานกับเชฟที่เปี่ยมวิสัยทัศน์อย่างเชฟแพม ความร่วมมือกับธนาคารยูโอบียังช่วยยกระดับแคมเปญนี้ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าพรีเมียมที่ชื่นชอบความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพ นี่คือการรวมตัวกันของศิลปะการทำอาหาร นวัตกรรม และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประสบการณ์การรับประทานอาหารยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง”เมนูพิเศษจากเชฟแพมที่ร่วมสร้างสรรค์กับ Shake Shack Thailand ได้แก่:เบอร์เกอร์หมูแจ่วบาร์บีคิว (ราคา 235 บาท) – เบอร์เกอร์หมูรมควัน Applewood พร้อมชีสอเมริกัน ซอสแจ่วสูตรพิเศษของเชฟแพม หอมแดงสด ผักชีฝรั่ง และแคบหมู เสิร์ฟบนขนมปังมันฝรั่งเบอร์เกอร์เนื้อฉ่ำพริกไทยดำ (ราคา 265 บาท สำหรับไซซ์เดี่ยว และ 375 บาท สำหรับไซซ์ดับเบิล) – เบอร์เกอร์เนื้อวัวแองกัส 100% พร้อมชีส 2 แผ่น ราดด้วยซอสพริกไทยดำสูตรพิเศษของเชฟแพม หอมใหญ่สด และหอมเจียว เสิร์ฟบนขนมปังมันฝรั่งมันทอดซอสซี๊ด (ราคา 130 บาท) – เฟรนช์ฟรายส์ลอนกรอบ ราดด้วยซอสซีฟู้ดมายองเนสสูตรพิเศษ แคบหมู และผักชีสดข้าวเหนียวมะม่วงมิลค์เชค (ราคา 210 บาท) – ไอศกรีมวานิลลาคัสตาร์ดปั่นกับมะม่วง ข้าวเหนียว และครีมมะพร้าว ท็อปด้วยวิปครีม ถั่วทองกรอบ และผงมะม่วงเมนูพิเศษนี้จะวางจำหน่ายที่ Shake Shack ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 6 กรกฎาคม 2568