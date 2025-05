ปังไม่ไหว! “JIGSAW PLAY GROUND VOL.1” เปิดตัวเวที start up สำเร็จดันศิลปินรุ่นใหม่สู่เวทีระดับประเทศ

เปิดประเดิมเวทีด้วยศิลปินมากพรสวรรค์ "BKIND" ที่จัดมินิคอนเสิร์ตย่อมๆ สไตล์อินดี้ป็อบมามอยให้แฟนๆ ต่อด้วยศิลปินหนุ่มน้อยมาแรงพลังเชียร์แน่นอย่าง "UJ" ที่ถือฤกษ์ดีขึ้นเวทีนี้ปล่อยเพลงใหม่ของตัวเองแถมด้วยการชวนศิลปินสาวสวย "Jeda" ขึ้นแจมในเพลง "Still" และเรียกเสียงจากแฟนๆ ที่มาเชียร์อย่างมากกับการปรากฎตัวของศิลปิน "MINNIE" สาวน้อยมากด้วยพลังการแสดงออกที่ใส่พลังร้องเต้นและแร๊พเต็มที่ทุกเพลง โดยเฉพาะเพลง "Savage Girl" เพลงเปิดตัวในฐานะศิลปินของเธอ ตามด้วยศิลปินคุณภาพทั้ง BUA ,พู่กัน กันฏ์ระพี" และกลุ่มศิลปิน BFriendอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เรียกเสียงฮือฮาและพลังปรบมือจากผู้ชมทั้งงาน สำหรับการขึ้นเวทีของ “JULAJUCK” หรือ “เจเจ จุลจักร” ศิลปินมากความสามารถที่ขึ้นเวทีตรงกับวันเกิดตัวเองพร้อมโชว์สกิลการแสดงสดแบบจัดเต็ม ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงของตัวเองอย่าง Doomscrolling’s, Doctor who can’t heal, That Guy, Out of touch,Facade และ Walk the talk แต่ละเพลงสะท้อนตัวตนและความคิดที่ลึกซึ้งของเจ้าตัวได้อย่างชัดเจน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยพลังบวกและความอบอุ่น ท่ามกลางเสียงเชียร์จากครอบครัว เพื่อนสนิท และแฟนๆ ที่มาร่วมให้กำลังใจอย่างล้นหลามตามด้วยคิวของศิลปินสายทดลองอย่าง "Genius Haper" ที่มาพร้อมกับแนวเพลงสุดพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวง เสียงกรี๊ดดังขึ้นอีกครั้ง เมื่อวง "Apollo Thirteen" วงดนตรีมิตรภาพที่มีดีกรีดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลการันตีความสามารถที่งานนี้จัดเต็มขนเพลงมาเอาใจแฟนๆ มากมาย อาทิ เพลง จบเพลงนี้,ได้เจอ,พรุ่งนี้ที่ไม่มีฉัน ฯลฯ ปิดท้ายความมันส์ของคอนเสิร์ตด้วยวง Rhymekhamhang Zambugที่จัดเต็มทุกเพลงให้แฟนแบบจุกๆ ปิดจบคอนเสิร์ตนี้ได้อย่างอิ่มเอม"เจเจ จุลจักร อำนรรฆมณี" ในฐานะ CEO /Co-founder ของ Jigsaw Thailand เล่าถึงที่มาที่ไปของงานนี้ "ผมไม่ได้มีความตั้งใจว่าเราจะจัดงานในวันเกิดของตัวเอง เป็นไอเดียของคุณแม่ ซึ่งคอนเสิร์ตวันนี้มันไม่ใช่แค่วันสำคัญของผมคนเดียวแต่เป็นวันสำคัญของทุกคนที่ผมอยากแชร์ความสุขนี้ไปยังทุกๆ คน มันดีไม่น้อยที่เราได้แบ่งปัน โอกาสและความสามารถของน้องๆ ศิลปิน ให้คนอื่นได้เห็นจากเวทีนี้ ผมขอบคุณทุกๆคนมาก ผมไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะมากน้อยแค่ไหน แต่มองที่ความตั้งใจ ของตัวศิลปินที่มาร่วมงาน และแฟนๆที่ตั้งใจมาเสพดนตรีในคอนเสิร์ตนี้ และครั้งนี้เป็นแค่เพียง vol.1 ในเดือนกรกฎาคมนี้ เรา จะมี Jigsaw Play Ground vol. 2 ตามมาในคอนเซ็ปที่แตกต่าง ผมฝากทุกท่านติดตามและสนับสนุนพวกเรากันด้วยนะครับ"ด้าน "ครูอู๋ เปรมจิตต์" ในฐานะผู้คว่ำวอดในวงการเพลง ที่พ่วงตำแหน่งคุณแม่ผู้ผลักดัน ได้เผยว่า "เราตกลงกันว่าเรา จะมอบพื้นที่ นี้ เป็น start up สำหรับน้องๆศิลปิน ที่เขามี ความสามารถและความฝัน แต่ไม่รู้ว่าจะต้องแนะนำตัวเองออกมายังไงเราเลยเปิดพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้เขาได้โชว์ของที่เขามี นี่คือความตั้งใจจริงๆของจิ๊กซอว์และเจเจ เราอยากจะเป็นตัวกลางในการให้โอกาสนั้น แค่มี 1 คนเห็นในสิ่งที่น้องๆเหล่านี้ทำ สำหรับเราแค่นั้นก็ดีมากแล้ว ฝากเอ็นดูเด็กๆด้วยนะคะ"งานนี้ยังมีเพื่อนพ้องในวงการทั้ง "ว่าน ธนกฤต ,น้องมะลิมากับแม่โบว์ , คุณกุ้งคูนิต้า มาร่วมแสดงความยินดีกับก้าวแห่งความสำเร็จของศิลปินในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ที่จบไปอย่างสวยงามตามความตั้งใจของทุกคน