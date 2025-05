ลูกสาวมาแล้ว! "นิว ชัยพล" ยิ้มแก้มปริ "เมษา" ภรรยาคลอดลูกคนที่สอง ตั้งชื่อสุดคิวต์ "น้องน่านฟ้า"

เพิ่งปล่อยภาพแฟชั่นครอบครัวเพื่อเตรียมต้อนรับลูกสาวตัวน้อย ล่าสุดทำเอานักแสดงหนุ่ม "นิว ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต" ยิ้มแฉ่ง เมื่อภรรยาสาว "เมษา กิตติมา วงษ์สวัสดิ์" ให้กำเนิดลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย "นิว ชัยพล" ได้โพสต์ภาพ "น้องน่านฟ้า" ลูกสาวลืมตาดูโลก พร้อมแคปชั่น "Welcome to the world, Our little princessคลอดแบบฉุกเฉิน สุดยอดประสบการณ์นาทีชีวิต ในช่วงเช้ามืดเรื่องราวเต็มๆ จะเป็นอย่างไร เล่าไว้แล้วที่แอพแดงช่อง New Chaiyapol หรือแอพฟ้าเพจ ตะลุยแหลกแหวกโลก พร้อมชื่อลูกสาวคนแรกของเรา"งานนี้ก็มีแฟนๆ และเพื่อนๆ ในวงการเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันเป็นจำนวนมาก