ไอคอนคราฟต์ เปิดตัวแคมเปญ “ICONCRAFT: The Craft of Sharing” ชวนช็อปงานคราฟต์จากหัวใจ สนับสนุนผลงานของกลุ่มคนพิเศษ เพื่อร่วมแบ่งปัน สร้างโอกาส ผ่านโซน Made by Beautiful People

ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศ จัดงานเปิดตัวแคมเปญแห่งการให้ “ICONCRAFT: The Craft of Sharing” ภายใต้ธีม “FIGHT TOGETHER” เพื่อสนับสนุนชุมชนงานคราฟต์ไทย ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และคนพิเศษ ผ่านโซน Made by Beautiful People เชิญนักมวยชื่อดัง “บัวขาว บัญชาเมฆ” และศิลปินจาก ARTSTORY by Autistic Thai มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ชิ้นเดียวในโลก และเปิดตัวคอลเลกชัน “FIGHT TOGETHER” ทั้งยังจัดเต็มกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ ยกขบวนสินค้าสุดสร้างสรรค์จากมาให้เลือกช็อปมากกว่า 1,000 รายการพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 มิถุนายน 2568 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยามงานนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารไอคอนคราฟต์ เจ้าของแบรนด์ต่างๆ ตลอดจนศิลปินดาราและคนดังมาร่วมสนับสนุนการแบ่งปันคืนสู่สังคมอย่างคับคั่ง อาทิ นภัศภรณ์ ประดาศักดิ์ ผู้บริหาร ไอคอนคราฟต์, วันดี สันติวุฒิเมธี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ V Craft และบริษัท วันดีวีคราฟท์ จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม), บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยชื่อดัง เจ้าของแบรนด์ BUAKAW, วรัท จันทยานนท์ ผู้ก่อตั้ง ARTSTORY by Autistic Thai, บุณยกร คุณวัฒนาการ ผู้ก่อตั้ง Stay Studio และเหล่านักแสดงจากซีรีส์ “Knock Out หมัดน็อกล็อกหัวใจ” กันเนอร์-ณัฐสกรรจ์ ไชยโรจน์, ไนซ์-บริพัฒน์ จำสัตย์, ไกด์-กันตพล ชมภูพันธ์ และ เดช-ณรงค์ รุ่งอรุณเดช รวมทั้งป้าตือ -สมบัษร ถิระสาโรช และท๊อฟฟี่- นิชนันท์ คงศรี ร่วมงานด้วยภายในงาน นภัศภรณ์ ประดาศักดิ์ ผู้บริหาร ไอคอนคราฟต์ เปิดเผยว่า “ไอคอนดราฟต์ เป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนแนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของสยามพิวรรธน์ โดยเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมบนเส้นทางสู่ความสำเร็จที่มั่นคง รวมถึงการสนับสนุนผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ผ่านโซน Made by Beautiful People ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิเศษเหล่านี้ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ เพื่อโชว์ศักยภาพ สร้างรายได้ และแคมเปญ The Craft of Sharing ที่จัดขึ้นต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม 2568 นี้ ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่ไอคอนคราฟต์จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผลงานที่ถ่ายทอดผ่านแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของพวกเขา เพื่อให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและช่าวต่างชาติได้ชื่นชมและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผลงาน ซึ่งจะเป็นการมอบโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีส่วนช่วยเหลือและแบ่งปันสู่สังคมสามารถขับเคลื่อนความตั้งใจต่อไปได้”กิจกรรมที่น่าสนใจในงานนี้มีทั้ง “MACRAME IN THE DARK” ซึ่งไอคอนคราฟต์ ร่วมกับแบรนด์ V CRAFT ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท วันดีวีคราฟท์ จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาอาชีพผ่านการสร้างสรรค์งานฝีมือที่สวยงาม เพื่อให้คนพิการได้เห็นคุณค่าในตัวเอง และส่งเสริมให้สังคมไทยได้เห็นคุณค่าในคนพิการมากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมการถักเชือกมาคราเม่ในความมืดขึ้น เพื่อให้ทุกคนมาเรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่ เปิดประสาทสัมผัสอื่นโดยไม่ใช้ดวงตา สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเดียวในโลกเป็นของตนเอง พร้อมช็อปสินค้างานเชือกถักมาคราเม่จากผู้พิการทางสายตาหลากหลายประเภท ทั้งกระเป๋า พวงกุญแจ หูหิ้วกระบอกน้ำ และอีกมากมาย ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยามสำหรับไฮไลต์ของงานคือการเปิดตัว “ICONCRAFT Co-Create: BUAKAW X ARTSTORY” ซึ่งนำเสนอ Story of Sharing แง่มุมของการให้และแบ่งปัน ผ่านเรื่องราวของสองแบรนด์ไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมอบคุณค่าคืนสู่สังคม ทั้ง “BUAKAW” (บัวขาว) แบรนด์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากมวยไทย ของ บัวขาว บัญชาเมฆ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักมวยไทย และแบรนด์ ARTSTORY by Autistic Thai มูลนิธิออทิสติกแห่งประเทศไทย ที่มุ่งนำเสนอผลงานศิลปะของเด็กออทิสติกสู่สายตาคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างอาชีพ ความภาคภูมิใจในตนเอง และมอบความเท่าเทียมให้กับเด็กออทิสติกไทย โดยทั้งสองแบรนด์ได้ร่วมกับไอคอนคราฟต์สร้างสรรค์คอลเลกชันพิเศษ “FIGHT TOGETHER” ผสมผสานศิลปะภาพวาดของศิลปินออทิสติกเข้ากับแม่ไม้มวยไทย ออกแบบเป็นลวดลายที่สวยงาม ก่อนนำไปสร้างสรรค์เป็นหลากหลายสินค้าน่าใช้ อาทิ เสื้อฮาวาย กระเป๋าผ้า กระบอกน้ำ ผ้าพันคอ ฯลฯ และเปิด Pop-Up Shop ให้เลือกชมเลือกซื้อที่ โซน Made by Beautiful People ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2568นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ “From Heart to Art จากความทรงจำ สู่จินตนาการ” ซึ่งบัวขาวและศิลปินออทิสติกได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลก โดยนักมวยคนดังบอกเล่าเรื่องราวจากความทรงจำที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นนักมวยชื่อดัง ให้ผู้ร่วมงานและน้อง ๆ ศิลปินออทิสติกไทยได้ฟัง จากนั้นศิลปินได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ยินออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการ ก่อนที่ยอดนักชกชาวไทยจะเซ็นลายเซ็นลงบนผลงานศิลปะทั้งหมด และนำไปจัดแสดงให้ทุกคนได้ชื่นชม ณ โซน Made by Beautiful People ของ ICONCRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยาม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสนับสนุนการให้ ด้วยการร่วมบริจาคและรับผลงานกลับบ้าน โดยรายได้จากการบริจาคจะมอบให้มูลนิธิออทิสติกไทยทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายและเพื่อตอกย้ำธีม FIGHT TOGETHER งานนี้ยังเปิดเวทีให้ กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์, ไนซ์ บริพัฒน์, ไกด์ กันตพล และ เดช ณรงค์เดช ทีมนักแสดงจาก “Knock Out หมัดน็อกล็อกหัวใจ” ซีรีส์วายแนวโรแมนติก มวยไทย มาเปิดเผยถึงเรื่องราวในซีรีส์ และเบื้องหลังการทำงานที่ต้องฝึกซ้อมมวยไทยกันอย่างจริงจัง เพื่อให้สมบทบาทการเป็นนักมวยมากที่สุด โดยมีแฟน ๆ มาให้กำลังใจอย่างคับคั่งพิเศษ! แคมเปญ “The Craft of Sharing” มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ให้สมาชิก ONESIAM หรือลูกค้าต่างชาติ ที่ซื้อสินค้าในไอคอนคราฟต์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2568 ครบตามยอดที่กำหนด แลกรับส่วนลดท้ายใบเสร็จแบบจุใจ โดยซื้อครบ 1,500 บาท/ใบเสร็จ แลกรับส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 100 บาท (สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่า 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) และซื้อครบ 5,000 บาท/ใบเสร็จ แลกรับส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 400 บาท (สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่า 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) และหากซื้อครบ 8,000 บาท/ใบเสร็จ รับฟรี! กระเป๋าเดินทางพับได้ ICONCRAFT X ARTSTORY มูลค่า 990 บาทนอกจากนี้เพื่อตอบแทนทุกการแบ่งปันและเติมสีสันให้กับแคมเปญ “The Craft of Sharing” ไอคอนคราฟต์ยังได้ร่วมกับ Stay Studio เซลฟี่สตูดิโอสไตล์เกาหลียอดฮิต มอบประสบการณ์การถ่ายภาพผ่านกล้องมืออาชีพและแสงเซ็ตระดับสตูดิโอ ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกในธีมพิเศษ “FIGHT TOGETHER” เพียงช็อปสินค้าจากไอคอนสยามครบ 500 หรือเลือกช็อปจากไอคอนคราฟต์ครบ 300 บาท รับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ POP-UP Selfie Studio ของ Stay Studio ทันที 1 สิทธิ์/ใบเสร็จ พร้อมรับไฟล์ดิจิทัลและรูปถ่ายสุดประทับใจกลับบ้าน ฟรี! ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2568 เวลา 11.00 – 20.30 น. ที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยามไม่ว่าใครก็สามารถมีส่วนร่วมในการคืนสิ่งดี ๆ กลับสู่สังคมได้ ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์คราฟต์ไทย ในโซน Made by Beautiful People แถมยังได้ส่วนลดสุดคุ้มกับแคมเปญ “The Craft of Sharing” มาร่วม ให้และแบ่งปันด้วยกันได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 มิถุนายน 2568 ที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook: ICONCRAFT