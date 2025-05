L’Oréal Paris ชวนคนดังผิวสวยเหนือกาลเวลา พิสูจน์นวัตกรรมระดับคลินิก นำทีมโดย “ชมพู่ อารยา” และ “มาดามแป้ง” ในฐานะ New Face of L’Oréal Paris Revitalift

ภายในงานมีการเปิดตัวนวัตกรรมบำรุงผิวระดับคลินิก L'Oréal Paris Revitalift Clinical Series: ผลิตภัณฑ์ บำรุงผิว ที่ได้รับการพิสูจน์จากผู้ใช้จริง 98% ของผู้ใช้รู้สึกว่าผิวดูอ่อนเยาว์(1) ช่วยลดเลือนริ้วรอย 8 จุดสำคัญของผิว ดูกระชับขึ้น(2) อัดแน่นด้วยส่วนผสมทรงพลังระดับคลินิกอย่าง Pro-Retinol, Dipeptide และ Vitamin CGช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน ลดเลือนริ้วรอย ให้ผิวกระชับ แลดูกระจ่างใส พร้อมรับบริการวิเคราะห์สภาพผิวจาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โซน Clinical Aesthetic Center พิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น“ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” L'Oréal Paris Spokesperson ได้แบ่งปันเคล็ดลับในการดูแลผิวให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอว่า “นอกจากการดูแลตัวเอง พักผ่อนเต็มที่ สิ่งที่สำคัญมากคือการบำรุงผิวหน้าด้วยสกินแคร์ที่ใช้นวัตกรรมระดับคลินิกช่วยยกกระชับผิว ริ้วรอยดูตื้นขึ้น จึงอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์จาก L'Oréal Paris Revitalift กันค่ะ”“มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว L'Oréal Paris ว่า“รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่ ลอรีอัล ปารีส แบรนด์ระดับโลก เลือกแป้งเป็น New Face of L’Oréal Paris Revitalift ตัวแป้งเชื่อเสมอว่า อายุไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการทำงาน และไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าของผู้หญิง ตรงกันข้าม ด้วยประสบการณ์มากมายที่ผ่านมา กลับยิ่งทำให้เรามีพลังศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเอง เช่นเดียวกับที่แป้งเชื่อในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว จากลอรีอัล ปารีส เพราะมั่นใจในคุณภาพและส่วนผสมที่คัดสรรมาแล้วอย่างดี เพื่อตอบโจทย์สำหรับผิวของทุกคน”“โรมัง เวเบอร์” Brand General Manager ของ L’Oréal Paris Thailand กล่าวถึง การร่วมงานกับมาดามแป้งในฐานะ New Face of L’Oréal Paris Revitalift ว่า “มาดามแป้งเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนสังคมในมิติที่หลากหลาย การเลือกเธอมาร่วมงานกับ L’Oréal Paris Revitalift ในครั้งนี้จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ และสามารถส่งต่อความมั่นใจจากผิวกระชับ แลดูอ่อนกว่าวัย ด้วยนวัตกรรมระดับคลินิก”