ไป๊ป-นิว-เอมี่-บอนนี่ เสิร์ฟความสนุกผ่านกิจกรรม Beyond The Vines Padel Day Out : A BTV Social

Beyond The Vines แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์ นำเสนอความครีเอทีฟอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์มาสู่กรุงเทพฯ ผ่านกิจกรรม Beyond The Vines Padel Day Out : A BTV Social เป็นที่ที่สอง หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวที่จาการ์ตา อินโดนีเซีย โดยผสานความสนุก ความเป็นคอมมูนิตี้ และดีไซน์เท่ ๆ ที่มิกซ์แอนด์แมตช์สไตล์ของ Beyond The Vines กับสายสปอร์ตเข้าด้วยกัน ณ Pad Thai Padel โดยมี นิว ชยภัค ตันประยูร, ไป๊ป มนธภูมิ สุมนวรางกูร, เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม และ บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งไม้ต่อความสดใสสู่กรุงเทพฯ ภายในคอร์ทสนามและพื้นที่กิจกรรมซึ่งถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่สุดครีเอทีฟในสไตล์ Beyond The Vines ทั้งดีเทลกราฟฟิกตกแต่ง อุปกรณ์ padel คัสตอมสุดพิเศษ และมุมเครื่องดื่มของว่างที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน พร้อมโชว์ไอเท็มชิ้นไอคอนิกของแบรนด์ที่ถูกนำเสนอผ่านลุคของเหล่าแขกรับเชิญแบบมีสไตล์ โชว์ให้เห็นถึงดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อขยับไปกับทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะอยู่บนคอร์ทหรือในชีวิตประจำวันโดยไอเท็มซิกเนเจอร์ของแบรนด์ที่ได้นำมาจัดโชว์และสวมใส่ ได้แก่ Dumpling Bag กระเป๋าสุดคลาสสิครุ่นฮิตของ Beyond The Vines โดดเด่นด้วยรูปทรงที่ผสานดีไซน์และฟังก์ชันได้อย่างลงตัว ถ่ายทอดสไตล์เรียบง่ายที่ใช้งานได้จริงในทุกวัน, Crunch Carryall Series กระเป๋าถือที่มาพร้อมสายครอสบอดี้ ผลิตจากไนลอนกันน้ำ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องจุของเยอะ และคล่องตัวในทุกการเคลื่อนไหว, Para Series กระเป๋าน้ำหนักเบาจากผ้า ripstop ไนลอน 100% ที่สามารถพับเก็บได้ และกันน้ำ ตอบโจทย์สำหรับสายเดินทางที่ต้องการความสะดวกต่อการเคลื่อนไหว และผู้ที่ใช้ชีวิต on-the-go พร้อมด้วย BTV-TO-GO Phone Straps สายคล้องโทรศัพท์แบบแยกชิ้น 3 ส่วน ที่ดีไซน์มาเพื่อความสะดวกแบบแฮนด์ฟรี รองรับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันบรรยากาศแห่งความมีชีวิตชีวาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในครั้งนี้ ตอกย้ำแนวคิดของ Beyond The Vines ในการส่งต่องานออกแบบที่ดีสู่การใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน